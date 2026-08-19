Vége a szigorításnak? Rendkívüli bejelentést tett a minisztérium, ami rengeteg magyar nőt érint

Felülvizsgálhatják a terhességmegszakítás és a sürgősségi fogamzásgátlás magyarországi szabályait. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai és civil szervezetekkel egyeztetett a kérdésről, és az első kör alapján három fontos változtatás került napirendre: a 2022-ben bevezetett szívhangrendelet eltörlése vagy érdemi módosítása, az esemény utáni tabletta hozzáférhetőbbé tétele, valamint a gyógyszeres terhességmegszakítás magyarországi bevezetése.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre egyik kérdésben sem született végleges döntés. A mostani egyeztetés egy hosszabb társadalmi és szakmai folyamat első állomása volt, a következő körben az egyházak képviselőivel is tárgyalnak.

Az egyik legfontosabb kérdés a szívhangrendelet. A 2022 szeptemberében bevezetett szabály szerint a terhességmegszakítás előtt az orvosnak dokumentálnia kell, hogy a várandós nő számára bemutatták a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt, amely a gyakorlatban a magzati szívhang meghallgatását jelenti.

A mostani egyeztetés alapján ennek a szabálynak a megszüntetése vagy felülvizsgálata is felmerült. A kérdésről már júliusban is egyeztettek nőket képviselő szervezetekkel. A második terület az esemény utáni tabletta hozzáférhetősége. Magyarországon jelenleg orvosi vény szükséges a sürgősségi fogamzásgátló kiváltásához. A mostani javaslat ennek a hozzáférését könnyítené meg.

A harmadik, jelentős változás a gyógyszeres terhességmegszakítás bevezetése lehet. Magyarországon jelenleg a terhességmegszakításnak ez a lehetősége nem része a rutinszerűen elérhető hazai ellátásnak. A gyógyszeres módszer szabályozott egészségügyi ellátásként történő bevezetése ezért érdemi változást jelentene.

Az Egészségügyi Minisztérium egyeztetésének első körében szakmai, betegbiztonsági, etikai és ellátásszervezési szempontokat is vizsgáltak. A résztvevők javaslatai alapján körvonalazódtak a lehetséges változtatások, de ezekből még nem következik konkrét jogszabály-módosítás. A folyamat következő szakaszában további társadalmi és szakmai egyeztetések jöhetnek, így az sem biztos, hogy mindhárom felvetés megvalósul.

Mi változna a gyakorlatban?

Ha a szívhangrendeletet eltörölnék, a terhességmegszakítást kérő nőknek nem kellene teljesíteniük a jelenlegi, magzati életfunkciók bemutatásához kapcsolódó előírást.

Az esemény utáni tabletta hozzáférhetőbbé tétele azt jelenthetné, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás gyorsabban elérhetővé válik. Ennek különös jelentősége van, mert a készítmény hatékonyságát alapvetően meghatározza, hogy a védekezés nélküli együttlét után milyen gyorsan alkalmazzák.

A gyógyszeres abortusz bevezetése pedig egy új egészségügyi lehetőséget teremtene a terhesség korai szakaszában. A gyógyszeres módszer több országban alkalmazott eljárás, Magyarországon azonban jelenleg nem érhető el ilyen formában a nők számára.

A mostani folyamat ezért a magyar reproduktív egészségügyi ellátás több elemét is érintheti. A hangsúly azonban egyelőre a szakmai egyeztetésen van, konkrét döntés még nem született.