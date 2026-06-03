2026. június 3. szerda Klotild
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Francia gyógyszertár neonreklámja párizsi lakások előtt.
Egészség

Sok magyar nő kerülhet bajba emiatt: egyes patikákban egyszerűen nem adják ki ezt a fontos gyógyszert

Pénzcentrum
2026. június 3. 10:32

Rejtett kamerás riportban vizsgálta az RTL, hogyan kezelik a gyógyszertárak az esemény utáni tabletták kiadását. A csatorna több olyan esetről is beszámolt, amikor a készítmény felírása vagy kiváltása nehézségekbe ütközött, pedig a szakértő szerint a jogszabályok egyértelműen meghatározzák a patikák kötelezettségeit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az RTL rejtett kamerás riportjában annak járt utána, mi történik a gyógyszertárakban, ha valaki esemény utáni tablettát szeretne kérni. A riportban beszámoltak arról, hogy néhány hete egy budapesti gyógyszertárban megtagadták az eseményi utáni tabletta kiadását. A gyógyszertár vezetője akkor azt nyilatkozta, hogy lelkiismereti okoból nem árulnak semmilyen fogamzásgátlót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy fiatal lány is azt mesélte el, hogy nem adták ki neki a gyógyszert, és végül a házi orvosa segítségére volt szüksége, ő írta fel neki receptre a tablettát. Az elmúlt időszakban sok hasonló eset történt, mikor vagy a tabletta felírásánál, vagy annak kiváltásánál ütköztek valamilyen akadályba a nők.

Szinte lehetetlen beszerezni ezt a fontos gyógyszert Magyarországon: nők ezrei szenvednek miatta
EZ IS ÉRDEKELHET
Szinte lehetetlen beszerezni ezt a fontos gyógyszert Magyarországon: nők ezrei szenvednek miatta
A kormány annak ellenére sem tervez változtatni, hogy több mint tízezren szeretnék a vénykötelezettség eltörlését.

Az egyészségügyi szakértő, aki az RTL-nek nyilatkozott, elmondta, hogy a patikák kötelesek tartani esemény utáni tablettát, valamint, hogy egy ilyen helyzet sürgősségi esetnek számít, és ez nem erkölcsi kérdés. Azt is hangsúlyozta, hogy a jogszabály egyértelmű, a patika nem válogathat a szabályosan felírt készítmények között, és nem lehet megtagadni ezek kiadását.

Az RTL által felkeresett két patika közül az egyik ellen a történtek miatt hatósági eljárás folyik, így nem nyilatkoztak a csatornának, a másik patika viszont azt közölte, hogy egyházi fenntartású intézményként működnek, a katolikus értékrenddel és a jogszabályokkal összhangzban végzik tevékenységüket, így nem forgalmaznak semmilyen mesterséges fogamzásgátló eszközt. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #patika #egészségügy #háziorvos #gyógyszertár #eljárás #jogszabály

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:32
10:15
10:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 3.
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
NAPTÁR
Tovább
2026. június 3. szerda
Klotild
23. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2
4 napja
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
3
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
1 hónapja
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte
5
4 hete
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 10:02
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. június 3. 05:31
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. június 3. 10:28
Valami készül: halmozza a milliárdokat a Pick