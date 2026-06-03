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Sok magyar nő kerülhet bajba emiatt: egyes patikákban egyszerűen nem adják ki ezt a fontos gyógyszert
Rejtett kamerás riportban vizsgálta az RTL, hogyan kezelik a gyógyszertárak az esemény utáni tabletták kiadását. A csatorna több olyan esetről is beszámolt, amikor a készítmény felírása vagy kiváltása nehézségekbe ütközött, pedig a szakértő szerint a jogszabályok egyértelműen meghatározzák a patikák kötelezettségeit.
Az RTL rejtett kamerás riportjában annak járt utána, mi történik a gyógyszertárakban, ha valaki esemény utáni tablettát szeretne kérni. A riportban beszámoltak arról, hogy néhány hete egy budapesti gyógyszertárban megtagadták az eseményi utáni tabletta kiadását. A gyógyszertár vezetője akkor azt nyilatkozta, hogy lelkiismereti okoból nem árulnak semmilyen fogamzásgátlót.
Egy fiatal lány is azt mesélte el, hogy nem adták ki neki a gyógyszert, és végül a házi orvosa segítségére volt szüksége, ő írta fel neki receptre a tablettát. Az elmúlt időszakban sok hasonló eset történt, mikor vagy a tabletta felírásánál, vagy annak kiváltásánál ütköztek valamilyen akadályba a nők.
Az egyészségügyi szakértő, aki az RTL-nek nyilatkozott, elmondta, hogy a patikák kötelesek tartani esemény utáni tablettát, valamint, hogy egy ilyen helyzet sürgősségi esetnek számít, és ez nem erkölcsi kérdés. Azt is hangsúlyozta, hogy a jogszabály egyértelmű, a patika nem válogathat a szabályosan felírt készítmények között, és nem lehet megtagadni ezek kiadását.
Az RTL által felkeresett két patika közül az egyik ellen a történtek miatt hatósági eljárás folyik, így nem nyilatkoztak a csatornának, a másik patika viszont azt közölte, hogy egyházi fenntartású intézményként működnek, a katolikus értékrenddel és a jogszabályokkal összhangzban végzik tevékenységüket, így nem forgalmaznak semmilyen mesterséges fogamzásgátló eszközt.
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