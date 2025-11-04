A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A kormány csodafegyvere sem állítja meg a népességfogyást: 3 éve élesítették, semmi hatása
A 2022 szeptemberében bevezetett szívhangrendelet hatásait vizsgálva a statisztikai adatok nem mutatnak pozitív elmozdulást az abortuszok számának alakulásában. A rendelet bevezetése óta eltelt három év adatai alapján nem látható összefüggés a jogszabály és a terhességmegszakítások számának csökkenése között.
A kormány 2022 szeptemberében társadalmi egyeztetés nélkül vezette be a szívhangrendeletet, amely kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek. Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban a rendelet pozitív hatásairól beszélt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai más képet mutatnak.- írta a Telex.
A rendelet bevezetése óta eltelt több mint három év adatai alapján már pontosabb következtetéseket lehet levonni a hosszabb távú trendekről. A száz élve születésre jutó abortuszok aránya - amely a népességfogyás miatt pontosabb képet ad, mint az abszolút számok - nem javult, sőt romló tendenciát mutat: 2022-ben 24,6, 2023-ban 24,8, 2024-ben pedig már 26,1 volt ez az érték.
Ferenci Tamás biostatisztikus elemzése szerint 2022 szeptembere óta a tendencia nem változott, sőt, az arány inkább kedvezőtlenebb irányba mozdult. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az abortuszok számának növekedése miatt történt, hanem mert a születések száma még nagyobb mértékben csökkent.
Az ezer szülőképes korú (15-49 éves) nőre jutó terhességmegszakítások száma is tanulságos: míg 2008 után folyamatos csökkenés volt tapasztalható, 2021-2022-ben 10,1-en stagnált ez az érték, majd 2023-ban 9,9-re, 2024-ben pedig 9,6-ra mérséklődött, de lassabb ütemben, mint a rendelet bevezetése előtt.
"Az a probléma, hogy a rendelet előtti és utáni időszak nem kizárólag a rendelet tényében tér el: ahogy telik az idő, ezernyi egyéb tényező is változik. Innentől kezdve, ha találunk is különbséget a rendelet előtti és utáni számokban, nem fogjuk tudni, hogy a különbség a rendelet miatt van, vagy az azzal egyidejűleg megváltozott ezer másik dolog valamelyike, esetleg ezek valamilyen keveréke miatt" - mutatott rá Ferenci Tamás.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A szakértő szerint elvileg az is lehetséges, hogy az abortuszok száma nőtt, a rendelet mégis pozitív hatással volt - ha nélküle még többet nőtt volna. Vagy fordítva: csökkent a szám, de a rendelet nélkül még nagyobb lett volna a csökkenés.
A rendelkezésre álló adatok alapján nem mutatható ki, hogy a szívhangrendelet bevezetése bármilyen pozitív hatással lett volna a terhességmegszakítások számának alakulására. A gyermekvállalás komplex döntés, amelyet egy ilyen rendelet önmagában valószínűleg nem befolyásol jelentősen, miközben számos negatív következménnyel járhat.
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.
A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.