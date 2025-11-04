A kormány csodafegyvere sem állítja meg a népességfogyást: 3 éve élesítették, semmi hatása

A 2022 szeptemberében bevezetett szívhangrendelet hatásait vizsgálva a statisztikai adatok nem mutatnak pozitív elmozdulást az abortuszok számának alakulásában. A rendelet bevezetése óta eltelt három év adatai alapján nem látható összefüggés a jogszabály és a terhességmegszakítások számának csökkenése között.

A kormány 2022 szeptemberében társadalmi egyeztetés nélkül vezette be a szívhangrendeletet, amely kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek. Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban a rendelet pozitív hatásairól beszélt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai más képet mutatnak.- írta a Telex.

A rendelet bevezetése óta eltelt több mint három év adatai alapján már pontosabb következtetéseket lehet levonni a hosszabb távú trendekről. A száz élve születésre jutó abortuszok aránya - amely a népességfogyás miatt pontosabb képet ad, mint az abszolút számok - nem javult, sőt romló tendenciát mutat: 2022-ben 24,6, 2023-ban 24,8, 2024-ben pedig már 26,1 volt ez az érték.

Ferenci Tamás biostatisztikus elemzése szerint 2022 szeptembere óta a tendencia nem változott, sőt, az arány inkább kedvezőtlenebb irányba mozdult. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az abortuszok számának növekedése miatt történt, hanem mert a születések száma még nagyobb mértékben csökkent.

Az ezer szülőképes korú (15-49 éves) nőre jutó terhességmegszakítások száma is tanulságos: míg 2008 után folyamatos csökkenés volt tapasztalható, 2021-2022-ben 10,1-en stagnált ez az érték, majd 2023-ban 9,9-re, 2024-ben pedig 9,6-ra mérséklődött, de lassabb ütemben, mint a rendelet bevezetése előtt.

"Az a probléma, hogy a rendelet előtti és utáni időszak nem kizárólag a rendelet tényében tér el: ahogy telik az idő, ezernyi egyéb tényező is változik. Innentől kezdve, ha találunk is különbséget a rendelet előtti és utáni számokban, nem fogjuk tudni, hogy a különbség a rendelet miatt van, vagy az azzal egyidejűleg megváltozott ezer másik dolog valamelyike, esetleg ezek valamilyen keveréke miatt" - mutatott rá Ferenci Tamás.

A szakértő szerint elvileg az is lehetséges, hogy az abortuszok száma nőtt, a rendelet mégis pozitív hatással volt - ha nélküle még többet nőtt volna. Vagy fordítva: csökkent a szám, de a rendelet nélkül még nagyobb lett volna a csökkenés.

A rendelkezésre álló adatok alapján nem mutatható ki, hogy a szívhangrendelet bevezetése bármilyen pozitív hatással lett volna a terhességmegszakítások számának alakulására. A gyermekvállalás komplex döntés, amelyet egy ilyen rendelet önmagában valószínűleg nem befolyásol jelentősen, miközben számos negatív következménnyel járhat.