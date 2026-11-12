2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép euróbankjegyekről és -érmékről, magyar forintbankjegyekkel keverve. Pénzügyi koncepció, amely szemlélteti a valutaváltást, az inflációt, a vásárlóerőt, a megélhetési költségeket és az európai gazdasági különbségeket.
Gazdaság

Megint gyengült a forint: 366 forint közelébe emelkedett az euró árfolyama

Pénzcentrum
2026. november 12. 19:14 1 perc

Gyengült a forint csütörtökön késő délutánra a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama 365,65 forintra emelkedett, a svájci frankért 396,15, a dollárért pedig már 330,72 forintot kértek este hat órakor. A magyar fizetőeszköz mindhárom meghatározó devizával szemben veszített az értékéből a reggeli jegyzésekhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

November 12-én reggel hat órakor még 364,81 forinton jegyezték az eurót, este hat órára azonban 365,65 forintra emelkedett az árfolyama. Napközben a közös európai fizetőeszköz 363,96 és 365,73 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése reggel 395,30 forinton állt, estére viszont 396,15 forintra drágult. A dollár esetében még nagyobb volt az elmozdulás. A reggeli 329,35 forintos árfolyam után 18 órakor már 330,72 forintot kellett fizetni az amerikai devizáért.

Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
EZ IS ÉRDEKELHET
Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
Nagy kilengéseket hozott a csütörtöki kereskedés a technológiai részvények piacán.

A nemzetközi devizapiacon az euró a dollárral szemben is veszített értékéből. Míg reggel egy euróért még 1,1078 dollárt adtak, este hat órakor már csak 1,1055 dollárt ért.

A csütörtöki kereskedés végére tehát mindhárom fontos devizával szemben gyengült a forint. Az euró jegyzése ismét a 366 forintos szint közelébe került, miközben a dollár árfolyama a 331 forintos határ felé mozdult.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:58
20:56
20:29
20:02
19:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 17:24 Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 12. 16:53
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 12. 15:13
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jó...
Holdblog  |  2026. november 12. 13:39
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban,...
Kiszámoló  |  2026. november 11. 18:45
Lakástakarék vagy állampapír?
Lakástakarék vagy állampapír? Állami támogatás vagy magasabb kamat? Január elsejétől indul az új lak...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 10. 10:30
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
2026. november 12.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
2026. november 12.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
4 napja
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
3
3 napja
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
4
1 hete
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
5
1 hete
Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 20:56
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 19:01
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
Agrárszektor  |  2026. november 12. 20:29
Megindult az importáradat: nem akármilyen paradicsom árasztott el sok piacot