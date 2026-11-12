Nagy kilengéseket hozott a csütörtöki kereskedés a technológiai részvények piacán.
Megint gyengült a forint: 366 forint közelébe emelkedett az euró árfolyama
Gyengült a forint csütörtökön késő délutánra a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euró árfolyama 365,65 forintra emelkedett, a svájci frankért 396,15, a dollárért pedig már 330,72 forintot kértek este hat órakor. A magyar fizetőeszköz mindhárom meghatározó devizával szemben veszített az értékéből a reggeli jegyzésekhez képest.
November 12-én reggel hat órakor még 364,81 forinton jegyezték az eurót, este hat órára azonban 365,65 forintra emelkedett az árfolyama. Napközben a közös európai fizetőeszköz 363,96 és 365,73 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése reggel 395,30 forinton állt, estére viszont 396,15 forintra drágult. A dollár esetében még nagyobb volt az elmozdulás. A reggeli 329,35 forintos árfolyam után 18 órakor már 330,72 forintot kellett fizetni az amerikai devizáért.
A nemzetközi devizapiacon az euró a dollárral szemben is veszített értékéből. Míg reggel egy euróért még 1,1078 dollárt adtak, este hat órakor már csak 1,1055 dollárt ért.
A csütörtöki kereskedés végére tehát mindhárom fontos devizával szemben gyengült a forint. Az euró jegyzése ismét a 366 forintos szint közelébe került, miközben a dollár árfolyama a 331 forintos határ felé mozdult.
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