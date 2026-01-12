2026. január 12. hétfő Ernő
nők és gyerekek elleni erőszak drámai számai
Biztosítás

Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon

Jeki Gabriella
2026. január 12. 18:58

A nők elleni erőszak Magyarországon sem elszigetelt jelenség, hanem súlyos társadalmi probléma, amelynek jelentős része a családon belül marad rejtve. A hazai felmérések szerint a nők közel fele élete során már átélt valamilyen formájú fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot, miközben az esetek nagy része nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország helyzete szorosan összefügg az intézményi bizalom, a megelőzés és az áldozatvédelem hatékonyságával. A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmű, hogy a probléma kezelése nem kizárólag egyéni, hanem rendszerszintű beavatkozást igényel.

A nők elleni erőszak nem elszigetelt, egyedi esetek sorozata, hanem világszintű társadalmi probléma, amely túlmutat a magánélet keretein. Bár a közbeszéd gyakran a családon belüli konfliktusok részeként kezeli, a statisztikák egyértelműen jelzik, hogy a legsúlyosabb erőszakos cselekmények jelentős része éppen ott történik, ahol a legnagyobb bizalom lenne elvárható: az intim partneri és családi kapcsolatokban. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra vállalkozik, hogy adatvezérelt módon bemutassa a probléma valódi súlyát, valamint azt, hogyan illeszkedik Magyarország helyzete a nemzetközi tendenciákba.

Globális szinten évente több tízezer nő válik szándékos emberölés áldozatává, és ezeknek az eseteknek számottevő hányadában az elkövető a jelenlegi vagy volt partner, illetve közeli családtag. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: az ilyen típusú erőszak aránya különösen magas azokban a régiókban, ahol erős társadalmi egyenlőtlenségek, gyenge intézményi védelem és az erőszak normalizálódása jellemzi a mindennapi kapcsolatokat. Ugyanakkor az adatok azt is alátámasztják, hogy a jelenség nem köthető egyetlen kontinenshez vagy kultúrához, hanem strukturális tényezők mentén jelenik meg világszerte.

Európán belül jelentős eltérések figyelhetők meg az erőszak mértékében és statisztikai láthatóságában. Egyes országokban a magasabb bejelentési arány nem feltétlenül több erőszakra, hanem inkább nagyobb intézményi bizalomra és fejlettebb áldozatvédelmi mechanizmusokra utal. Más térségekben az alacsonyabb hivatalos számok mögött gyakran a rejtett esetek magas aránya húzódik meg, ami torzítja az összehasonlítást. Nemzetközi szervezetek – például az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet – rendszeresen hangsúlyozzák: az adminisztratív adatok önmagukban nem alkalmasak a probléma teljes feltérképezésére.

A CHART by Pénzcentrum által bemutatott hazai felmérések szerint Magyarországon a nők közel fele élt már át élete során fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot, miközben az esetek jelentős része soha nem jut el a hatóságokhoz. Az aluljelentés mögött összetett okok állnak: a retorziótól való félelem, az anyagi és érzelmi kiszolgáltatottság, a társadalmi stigma, valamint az intézményi segítségbe vetett bizalom hiánya egyaránt szerepet játszik. A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol erősebb a megelőzés, a korai beavatkozás és az áldozatvédelem rendszere, hosszú távon nemcsak az erőszak súlyossága, hanem annak társadalmi és gazdasági költségei is mérséklődnek.

Meghökkentő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #otthon #európa #magyarország #statisztika #nők #erőszak #társadalom #gyermekek #emberölés #CHART by Pénzcentrum #családon belül

