Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
A nők elleni erőszak Magyarországon sem elszigetelt jelenség, hanem súlyos társadalmi probléma, amelynek jelentős része a családon belül marad rejtve. A hazai felmérések szerint a nők közel fele élete során már átélt valamilyen formájú fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot, miközben az esetek nagy része nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország helyzete szorosan összefügg az intézményi bizalom, a megelőzés és az áldozatvédelem hatékonyságával. A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmű, hogy a probléma kezelése nem kizárólag egyéni, hanem rendszerszintű beavatkozást igényel.
A nők elleni erőszak nem elszigetelt, egyedi esetek sorozata, hanem világszintű társadalmi probléma, amely túlmutat a magánélet keretein. Bár a közbeszéd gyakran a családon belüli konfliktusok részeként kezeli, a statisztikák egyértelműen jelzik, hogy a legsúlyosabb erőszakos cselekmények jelentős része éppen ott történik, ahol a legnagyobb bizalom lenne elvárható: az intim partneri és családi kapcsolatokban. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja arra vállalkozik, hogy adatvezérelt módon bemutassa a probléma valódi súlyát, valamint azt, hogyan illeszkedik Magyarország helyzete a nemzetközi tendenciákba.
Globális szinten évente több tízezer nő válik szándékos emberölés áldozatává, és ezeknek az eseteknek számottevő hányadában az elkövető a jelenlegi vagy volt partner, illetve közeli családtag. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: az ilyen típusú erőszak aránya különösen magas azokban a régiókban, ahol erős társadalmi egyenlőtlenségek, gyenge intézményi védelem és az erőszak normalizálódása jellemzi a mindennapi kapcsolatokat. Ugyanakkor az adatok azt is alátámasztják, hogy a jelenség nem köthető egyetlen kontinenshez vagy kultúrához, hanem strukturális tényezők mentén jelenik meg világszerte.
Európán belül jelentős eltérések figyelhetők meg az erőszak mértékében és statisztikai láthatóságában. Egyes országokban a magasabb bejelentési arány nem feltétlenül több erőszakra, hanem inkább nagyobb intézményi bizalomra és fejlettebb áldozatvédelmi mechanizmusokra utal. Más térségekben az alacsonyabb hivatalos számok mögött gyakran a rejtett esetek magas aránya húzódik meg, ami torzítja az összehasonlítást. Nemzetközi szervezetek – például az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet – rendszeresen hangsúlyozzák: az adminisztratív adatok önmagukban nem alkalmasak a probléma teljes feltérképezésére.
A CHART by Pénzcentrum által bemutatott hazai felmérések szerint Magyarországon a nők közel fele élt már át élete során fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot, miközben az esetek jelentős része soha nem jut el a hatóságokhoz. Az aluljelentés mögött összetett okok állnak: a retorziótól való félelem, az anyagi és érzelmi kiszolgáltatottság, a társadalmi stigma, valamint az intézményi segítségbe vetett bizalom hiánya egyaránt szerepet játszik. A nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol erősebb a megelőzés, a korai beavatkozás és az áldozatvédelem rendszere, hosszú távon nemcsak az erőszak súlyossága, hanem annak társadalmi és gazdasági költségei is mérséklődnek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Meghökkentő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.
Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására.
A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
A felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak,
Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.
Rengeteg magyar zsebéből húzhat ki pénzt ez a rejtett költség a télen: sokan utólag jönnek rá, mennyit is fizettek
Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja majd meg az előző szezon 845...
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Hiába terjednek a füstérzékelők, az otthonok valódi tűzbiztonsága továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után.
Az ünnepi időszak a meghittségről és a fényekről szól, ugyanakkor a lakástüzek kockázata jelentősen megnő ebben az időszakban.
Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság.
Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó.
Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.
Kevés magyar tudja, erre bizony nem fizet egyik biztosítás sem: komoly pénzük bánhatja, ha beüt a baj
Volt olyan eset a magyar nyaralók körében, hogy azonnali műtétre volt szükség, de mentőrepülővel senkit nem kellett hazaszállítani.