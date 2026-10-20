Ekkora lehet a magyar alapkamat jövőre: ezt tervezhetik Varga Mihályék 2027-ben

A várakozásoknak megfelelően októberben sem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Az elemzők szerint a kedvező inflációs adatok ellenére a nemzetközi gazdasági környezet, az emelkedő energiaárak és a költségvetési kilátások továbbra is óvatosságra intik a jegybankot. Abban egyetértenek, hogy idén már nem várható újabb kamatcsökkentés, 2027-ben azonban ismét megindulhat a monetáris lazítás.

A Magyar Nemzeti Bank októberi kamatdöntő ülésén változatlanul 5,50 százalékon hagyta az alapkamatot. A kamatfolyosó két széle sem módosult: az egynapos betéti kamat 4,50 százalék, az egynapos hitelkamat pedig 6,50 százalék maradt. A jegybank továbbra is az óvatos, adatvezérelt monetáris politika fontosságát hangsúlyozta. Az előretekintő iránymutatás ugyanakkor egy új mondattal egészült ki, amely szerint „a gazdaságpolitikai intézkedések és azok piaci fogadtatása befolyásolja a monetáris politika mozgásterét”.

A tanács kedden közzétett indoklása szerint az inflációs cél fenntartható elérése érdekében kell tartani a kamatkondíciókat. Hozzátették: az energiaárak magas szintje, az emelkedő hozamkörnyezet, illetve a világgazdasági és pénzügyi piaci kilátásokat övező bizonytalanság megköveteli az óvatosságot a monetáris politikában.

A magyar kockázati megítélést jelenleg a költségvetési pálya, az euróbevezetésre vonatkozó várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolja leginkább. Az euróövezetben és az Egyesült Államokban az inflációs ráta jelentősen meghaladta a jegybanki célt, a geopolitikai feszültségek miatt nőnek az olaj- és gázárak, romlik a befektetői hangulat. A piaci árazások alapján a meghatározó jegybankok emelhetik az irányadó kamatokat - írták.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszületett a döntés a magyar alapkamatról: erre készülhetnek most a hitelesek Nem változtatott az 5,50 százalékos alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén - jelentette be a jegybank.

Az MBH Bank elemzői szerint a kedvező inflációs adatok ellenére továbbra is indokolt az óvatos monetáris politika, mivel a következő hónapokban ismét gyorsulhat az áremelkedés. Ebben az energiaárak emelkedése, a nyári aszály mezőgazdasági hatásai és a 2027-es költségvetési intézkedések egyaránt szerepet játszhatnak. Az árrésstop tervezett kivezetése, valamint egyes adóemelések szintén felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek. A nemzetközi környezet sem kedvez a kamatcsökkentésnek, miután a fejlett gazdaságokban és a régiós országokban is erősödtek a kamatemelési várakozások.

Az MBH Bank ezért idén már nem számít újabb kamatcsökkentésre, 2027-ben azonban két, egyenként 25 bázispontos vágást vár, amivel az alapkamat 5 százalékra mérséklődhet. Az elemzők szerint a piac jelenleg ennél szigorúbb kamatpályával számol, és a következő egy évre egyetlen csökkentést sem áraz. A forint árfolyamát ugyanakkor nem mozgatta meg érdemben a mostani döntés: az euró jegyzése a bejelentést követően 364 és 364,50 forint között ingadozott.

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Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint a kamatok változatlanul hagyása nem okozott meglepetést. Bár Magyarországon jelenleg az Európai Unió egyik legalacsonyabb inflációs rátája figyelhető meg, a következő időszakban ismét gyorsulhat az áremelkedés. Az elemző szerint az újabb kamatcsökkentéshez az energiaárak és a fejlett piaci kötvényhozamok mérséklődésére, valamint a költségvetési konszolidáció sikeres végrehajtására lenne szükség. Az Erste várakozása szerint a jegybank legkorábban 2027 második negyedévében csökkentheti ismét az alapkamatot.

Az Amundi szerint a hazai gazdasági folyamatok önmagukban már lehetővé tennék a monetáris lazítást, a külső bizonytalanságok és az árrésstop kivezetése azonban indokolttá teszik a kivárást. A társaság úgy látja, hogy a jövő évi költségvetés 4,9 százalékra tervezett hiánya és a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok enyhébb jegybanki kommunikációt is lehetővé tehetnek. Az Amundi előrejelzése szerint az MNB az év végéig változatlanul hagyhatja az alapkamatot, 2027-ben viszont negyedévente 25 bázispontos csökkentések következhetnek.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint az alacsony infláció önmagában lehetőséget adna a kamatcsökkentésre, ráadásul a magyar pénzügyi eszközök kockázati felára is kedvezően alakul. A jegybank azonban a korábbi kommunikációjával összhangban továbbra is óvatos, adatvezérelt monetáris politikát folytat, ami jelenleg kivárást eredményez. A szakértő szerint 2026-ban már nem valószínű újabb kamatcsökkentés, 2027-ben azonban ismét megnyílhat a lehetőség a monetáris lazítás előtt.