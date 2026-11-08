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Gazdaság

Nagyon nem mindegy, mi lesz a NER-es cégek jövője: hatalmas pofont adhat a politika a társadalmi érdeknek

Pénzcentrum
2026. november 8. 15:01 3 perc

A politikai kapcsolatok révén megerősödött hazai vállalatok sorsa összetett dilemmát jelent, hiszen a közvagyon visszaszerzésének igénye és a működőképes gazdasági kapacitások megőrzése gyakran ütközik egymással. Bár a politikai hátszél megszűnésével e cégek értékének jelentős része egyszerűen elpárolog, a megmaradó értékek – munkahelyek, szaktudás, géppark – megmentése sok esetben társadalmi érdek. Ezt egy piaci alapú tulajdonosváltás gyakran hatékonyabban szolgálhatja, mint a vállalatok azonnali felszámolása - összegezte a Portfolión megjelent írásában Radó György, reorganizációs és válságkezelési szakértő

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A közbeszédben a politikához kötődő vállalatok sokszor egységes tömbként jelennek meg, holott óriási különbségek vannak közöttük. Míg egyes cégek érdemi értékteremtés nélkül, kizárólag a közpénzek elszívására jöttek létre, addig mások valós termelési kapacitást és szakmai tudást építettek fel, esetenként kifejezetten piaci alapú megrendeléseket is teljesítve. Amikor a biztos állami megbízások, a kedvező hitelek és a mesterségesen megteremtett versenyelőnyök eltűnnek, ezek a vállalatok drasztikusan leértékelődnek. A vagyonvisszaszerzés szempontjából ez azt jelenti, hogy a cégekben megtestesülő papíralapú érték nagy része örökre megsemmisül, és mindössze a morzsái hajthatók be.

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A leértékelődés ugyanakkor felkeltheti olyan szakmai befektetők figyelmét, akik fantáziát látnak a nyomott áron megszerezhető eszközökben, ingatlanokban, szerződésekben és a felhalmozott szaktudásban. Ezen a ponton válik el látszólag a társadalom két alapvető érdeke.

A cégek eladása révén a korábbi tulajdonosok készpénzhez jutnak, amit sokkal könnyebb elrejteni a hatóságok elől, mint a gyárakat vagy a gépeket. Ebből a félelemből azonban nem következik, hogy minden érintett vállalkozást fel kell számolni. Egy cég szétesése évtizedek alatt felépített piacismeretet és speciális eszköztárat semmisít meg, aminek súlyos nemzetgazdasági költsége van, hiszen munkahelyek szűnnek meg és meglévő beszállítói láncok szakadnak szét.

A működő vállalat eladása ráadásul nem ad felmentést a múltbeli tettek alól, és nem jelenti az egykori tulajdonos gazdasági hatalmának fenntartását sem. A tulajdonosváltás ugyanis nem szünteti meg a cég korábbi működéséből származó jogi és pénzügyi kötelezettségeket. Sőt, a vagyonvisszaszerzés szempontjából egy tisztességes, a múlt lezárásában és a tiszta piaci működésben érdekelt új tulajdonossal sokszor könnyebb együttműködni a követelések behajtásakor, mint az eredeti, visszaélésekkel gyanúsított vezetőkkel.

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Természetesen léteznek a vagyonkimentést célzó rosszhiszemű gyakorlatok – mint a cég kiürítése vagy a fedezetelvonó szerződések megkötése –, de ezek kimerítik a csalás és a hűtlen kezelés büntetőjogi kategóriáit, amelyeket a törvény szigorúan büntet. Emellett a volt tulajdonosok és vezetők személyes büntetőjogi felelőssége is megmarad a tranzakció után.

A politikai kapcsolatokból meggazdagodott vállalatok sorsáról tehát nem hozható egyetlen, mindenre érvényes általános szabály. Vannak esetek, amikor a felszámolás és a vagyon zárolása az egyetlen járható út a közérdek védelmében. Nagyon sokszor azonban a piaci áron, megfelelő garanciákkal végrehajtott reorganizáció a legkedvezőbb megoldás. A döntéshozóknak minden esetben azt kell mérlegelniük, hogyan érvényesíthetők a múltbeli visszaélések következményei úgy, hogy közben ne pusztuljon el szükségtelenül az a valós gazdasági érték, amely tiszta viszonyok között továbbra is a magyar gazdaságot szolgálhatja.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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