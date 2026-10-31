2026. október 31. szombat Farkas
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy folyami sétahajó éppen a magyar Parlament épülete mellett halad el kora reggel.
Gazdaság

Maratoni vita előtt az Országgyűlés: ekkor jöhet a végső döntés a jövő évi pénzekről

MTI
2026. október 31. 15:44 2 perc

A következő hetek egyik legfontosabb parlamenti feladata a 2027-es költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása lesz. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szombati Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a házszabályi előírások alapján már kirajzolódik a folyamat menetrendje. A végső szavazásra várhatóan december második felében kerülhet sor.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány október 30-án, péntek késő este nyújtotta be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésnek. Kármán András pénzügyminiszter személyesen is átadta az előterjesztést a házelnöknek, majd a dokumentum elektronikusan is megjelent a parlament honlapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzügyminiszter az átadáskor úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány első, teljes évre szóló költségvetése az igazságosság és a fejlődés jegyében készült. Szerinte a büdzsé olyan társadalmi csoportok helyzetén javít, amelyekről az előző kormányok megfeledkeztek, miközben a gazdaság helyreállítását is szolgálja. Kármán András azt is hangsúlyozta, hogy a tervezet véget vetne az elmúlt évekre jellemző közpénzpazarlásnak.

November közepén indulhat a 30 órás vita

A parlamenti menetrend pontos időpontjairól a Házbizottság dönt, de az eljárás főbb állomásait a házszabály rögzíti. Az általános vita legkorábban a törvényjavaslat benyújtását követő 14. napon kezdődhet meg, vagyis a jelenlegi időzítés alapján november 13-tól kerülhet napirendre a költségvetés.

A vitát a kormány képviselőjének felszólalása nyitja meg, ezt követően az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke is ismerteti álláspontját. Ezután a parlamenti frakciók vezérszónokai mondhatják el véleményüket a tervezetről.

A képviselők összesen 30 órát fordíthatnak az általános vitára. Ebből 15 óra jut a kormánypártoknak, 15 óra pedig az ellenzéknek, így várhatóan több napon át tartó politikai és szakmai vita következik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az általános vitát követően a parlament állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a javaslatot és a képviselők által benyújtott módosító indítványokat. A bizottsági észrevételeket a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság összesíti, amely elkészíti a módosításokról szóló jelentést. A következő szakaszban már a plenáris ülésen tárgyalják meg a javasolt változtatásokat. A folyamat végén a Költségvetési Tanács ismét megvizsgálja a módosításokkal kiegészített tervezetet, és véleményt ad róla.

A zárószavazásra, vagyis a költségvetés végleges elfogadásáról szóló döntésre Forsthoffer Ágnes tájékoztatása szerint várhatóan december második felében kerülhet sor. Addig a parlament előtt még több vitaszakasz és bizottsági egyeztetés áll.

A 2027-es költségvetési javaslat 47 587 milliárd forintos kiadási főösszeggel és 42 484 milliárd forintos bevétellel számol. A tervezett pénzforgalmi hiány 5102 milliárd forint, a kormány pedig 2,4 százalékos gazdasági növekedést és 3 százalékos inflációt vár jövőre. A GDP-arányos hiánycélt 4,9 százalékban határozták meg.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #infláció #költségvetés #gazdaság #parlament #országgyűlés #gdp #gazdasági növekedés #költségvetési hiány #2027

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:46
17:33
17:01
16:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 30. 16:46
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
Bankmonitor  |  2026. október 30. 10:33
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt,...
Holdblog  |  2026. október 30. 10:08
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platfo...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 31.
Újrarendezték a globális erőviszonyokat: ezen a helyen áll Magyarország a legújabb toplistán
2026. október 31.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: irtó egyszerű lenne megelőzni, mégis karba tett kézzel várjuk, míg megtörténik a legrosszabb
2026. október 31.
Adósrabszolgaság vagy esély a saját otthonra? Elmondhatod, mit gondolsz a hitelekről
NAPTÁR
Tovább
2026. október 31. szombat
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
2
6 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
3 napja
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
4
3 napja
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
5
6 napja
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 17:46
Elárulta Vadon Jani és Miskovits Marci, mennyi pénzt költenek havonta: a legtöbb magyar családnak ez több havi megélhetése
Pénzcentrum  |  2026. október 31. 16:29
Raskó György: az áfacsökkentés visszavonása miatt kérdéses a zöldség-gyümölcs ágazat jövője, hibázott a Tisza-kormány
Agrárszektor  |  2026. október 31. 17:05
Itt a jelentés: 1901 óta nem mért extrém időjárás sújtotta a hazai tavakat