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Maratoni vita előtt az Országgyűlés: ekkor jöhet a végső döntés a jövő évi pénzekről
A következő hetek egyik legfontosabb parlamenti feladata a 2027-es költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása lesz. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke szombati Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a házszabályi előírások alapján már kirajzolódik a folyamat menetrendje. A végső szavazásra várhatóan december második felében kerülhet sor.
A kormány október 30-án, péntek késő este nyújtotta be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésnek. Kármán András pénzügyminiszter személyesen is átadta az előterjesztést a házelnöknek, majd a dokumentum elektronikusan is megjelent a parlament honlapján.
A pénzügyminiszter az átadáskor úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány első, teljes évre szóló költségvetése az igazságosság és a fejlődés jegyében készült. Szerinte a büdzsé olyan társadalmi csoportok helyzetén javít, amelyekről az előző kormányok megfeledkeztek, miközben a gazdaság helyreállítását is szolgálja. Kármán András azt is hangsúlyozta, hogy a tervezet véget vetne az elmúlt évekre jellemző közpénzpazarlásnak.
November közepén indulhat a 30 órás vita
A parlamenti menetrend pontos időpontjairól a Házbizottság dönt, de az eljárás főbb állomásait a házszabály rögzíti. Az általános vita legkorábban a törvényjavaslat benyújtását követő 14. napon kezdődhet meg, vagyis a jelenlegi időzítés alapján november 13-tól kerülhet napirendre a költségvetés.
A vitát a kormány képviselőjének felszólalása nyitja meg, ezt követően az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke is ismerteti álláspontját. Ezután a parlamenti frakciók vezérszónokai mondhatják el véleményüket a tervezetről.
A képviselők összesen 30 órát fordíthatnak az általános vitára. Ebből 15 óra jut a kormánypártoknak, 15 óra pedig az ellenzéknek, így várhatóan több napon át tartó politikai és szakmai vita következik.
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Az általános vitát követően a parlament állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a javaslatot és a képviselők által benyújtott módosító indítványokat. A bizottsági észrevételeket a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság összesíti, amely elkészíti a módosításokról szóló jelentést. A következő szakaszban már a plenáris ülésen tárgyalják meg a javasolt változtatásokat. A folyamat végén a Költségvetési Tanács ismét megvizsgálja a módosításokkal kiegészített tervezetet, és véleményt ad róla.
A zárószavazásra, vagyis a költségvetés végleges elfogadásáról szóló döntésre Forsthoffer Ágnes tájékoztatása szerint várhatóan december második felében kerülhet sor. Addig a parlament előtt még több vitaszakasz és bizottsági egyeztetés áll.
A 2027-es költségvetési javaslat 47 587 milliárd forintos kiadási főösszeggel és 42 484 milliárd forintos bevétellel számol. A tervezett pénzforgalmi hiány 5102 milliárd forint, a kormány pedig 2,4 százalékos gazdasági növekedést és 3 százalékos inflációt vár jövőre. A GDP-arányos hiánycélt 4,9 százalékban határozták meg.
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