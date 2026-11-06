Sokkoló adat érkezett az EU országairól: irtó fontos mutatóban szerepeltünk le, az utolsók között kullog Magyarország

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Az Európai Unióban 2025-ben közel 5 százalékkal nőttek a szociális ellátásokra fordított kiadások az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Bár euróban számolva minden tagállamban emelkedtek a ráfordítások, a GDP-arányos mutatókban hatalmasak a különbségek, és Magyarország uniós szinten a harmadik legkevesebbet költötte erre a célra.
Az Eurostat adatai szerint tavaly összesen 5183 milliárd eurót tettek ki a szociális védelmi kiadások az EU-ban, ami 4,9 százalékos növekedést jelentett 2024-hez viszonyítva. Gazdasági súlyát nézve ez az összeg az uniós bruttó hazai termék (GDP) 27,5 százalékát adta, ami minimális, 0,2 százalékpontos csökkenést mutat a megelőző évhez képest.
A tagállamok között jelentős eltérések rajzolódtak ki a GDP-arányos költések terén. A legtöbbet Ausztria (32,4 százalék), Finnország (32,2 százalék) és Franciaország (32,1 százalék) fordította a szociális hálóra. Ezzel szemben a lista végén Írország (11,7 százalék) és Málta (13,8 százalék) után közvetlenül Magyarország következett, hazánkban ugyanis a szociális kiadások a GDP mindössze 16,7 százalékát érték el 2025-ben.
A juttatások szerkezetét vizsgálva egyértelműen az öregségi ellátások – elsősorban a nyugdíjak – vitték el a legnagyobb összeget, amelyre 2152 milliárd eurót, vagyis a teljes keret 41,5 százalékát költötték. A második legnagyobb tételt a betegséggel és egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások jelentették 1556 milliárd euróval, ami a ráfordítások 30 százalékát tette ki. A fennmaradó részből többek között rokkantsági, családi, munkanélküliségi és lakhatási támogatásokat finanszíroztak az országok.
Bár euróban kifejezve tavaly kivétel nélkül minden uniós tagállamban nőttek a szociális kiadások 2024-hez képest, a növekedés üteme eltérő volt. A legdinamikusabb, kétszámjegyű bővülést Horvátországban (15,4 százalék), Bulgáriában (12,1 százalék) és Litvániában (11,6 százalék) mérték. A legvisszafogottabb emelkedést pedig Görögországban (0,6 százalék), Romániában (0,7 százalék) és Finnországban (1,3 százalék) regisztrálták.
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