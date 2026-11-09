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Kármán András pénzügyminiszter a sajtóval való háttérbeszélgetésen.
Gazdaság

Sorsdöntő tárgyalások indultak az uniós központban: elkerülheti Magyarország a súlyos megszorításokat?

Pénzcentrum
2026. november 9. 09:02 2 perc

Kármán András pénzügyminiszter brüsszeli tárgyalásain a következő hetekben dől el, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2027-es magyar költségvetést és az euró bevezetését megalapozó hiánycsökkentési tervet. A tavaszi kormányváltás után kialakult kedvező politikai légkör arra utal, hogy Magyarország jó eséllyel elkerülheti a drasztikus megszorításokat a folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás során - számolt be a Világgazdaság.

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A hétfői Ecofin-ülés jelentheti a nyitányt a magyar pénzügyminiszter számára, akinek a legfőbb feladata az európai döntéshozók meggyőzése lesz. Bár a hazai költségvetés tervezete már elkészült, a brüsszeli jóváhagyás elengedhetetlen ahhoz, hogy a befektetők hitelesnek fogadják el az eurózóna-csatlakozási törekvéseket. A tét rendkívül nagy, hiszen ha az Európai Bizottság rábólint a 2030-ig szóló középtávú költségvetési-strukturális tervre, elkerülhetők azok a súlyos megszorítások, amelyekkel például Romániának kell szembenéznie a túlzottdeficit-eljárás miatt.

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A diplomáciai előjelek kifejezetten kedvezőek. Az áprilisi választások, amelyeken a Tisza Párt leváltotta az uniós tervekkel gyakran szembemenő Orbán-kormányt, egyértelműen enyhítették a Budapest és Brüsszel közötti feszültséget. Az új politikai felállásban kölcsönös érdekek mozgatják a szálakat, mivel Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek égető szüksége van a stabilitásra és a támogatásra a hétéves uniós költségvetés (MFF) vitájában, különösen a jövő tavaszi, várhatóan jobboldali előretörést hozó tagállami választások előtt.

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A támogatásért cserébe az Európai Unió láthatóan engedményeket tesz az új magyar és lengyel vezetésnek. Ez nemcsak a korábban befagyasztott uniós források feloldásában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy Brüsszel jóval elnézőbb a belpolitikai átrendeződésekkel és a személyi cserékkel szemben. A piacok is úgy értékelik a helyzetet, hogy ez a fajta együttműködés megvédi a két országot a túlzottdeficit-eljárás legfájdalmasabb következményeitől, cserébe pedig Budapest és Varsó nem akadályozza a nagy uniós költségvetési alkukat.

A hazai gazdaságpolitika uniós megítélése az elkövetkező hetekben válik egyértelművé. Bár ezen a héten a magyar tervek még csak érintőlegesen kerülnek terítékre, november 17-én a Bizottság frissíti az őszi gazdasági előrejelzését. Ebből már tisztán látszik majd, mekkora a különbség a brüsszeli és a magyar várakozások között a GDP-növekedés, az államadósság és a költségvetési hiány tekintetében. November második felében, az európai szemeszter keretében várható az első hivatalos bizottsági állásfoglalás a magyar tervekről, a folyamatot pedig a december 11-i Ecofin-ülés zárhatja, ahol véglegesen értékelhetik a magyar költségvetési pályát.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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