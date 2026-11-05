Hopp, a forint! Itt a reggeli jegyzés

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest csütörtök reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 362,52 forintra ment fel az előző este hat órai 362,27 forintról, a dolláré 321,90 forintra csökkent 322,91 forintról, a svájci franké pedig 395,27 forinton állt 395,06 forint után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint mindhárom devizával szemben erősebben állt a 45. heti, hétfői kezdésnél: 0,9 százalékkal az euró, 1,6 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,7 százalék, a dollár ellenében 1,7 százalék, a svájci frank ellenében pedig 4,3 százalék árfolyamnyereséget halmozott fel.