A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 8.
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.09: Reggel helyenként ködfoltok lehetnek, melyek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. Nyugat, délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég, keleten ugyanakkor maradhatnak végig erősen felhős, borongós körzetek. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső, zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul.
2026.11.10: Nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé, de főként délutántól valószínű eső, zápor. A Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye, ott száraz részek is maradhatnak. A déli, délkeleti szél napközben is megélénkülhet, illetve estétől északnyugatira fordul, és ekkor is várhatóak élénk széllökések. Hajnalban -4 és +4, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz enyhébb az idő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 koncentrációja lassan emelkedik, néhol akár az egészségügyi határérték közelében alakulhat a napi átlagkoncentráció. (2026.11.08. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható. (2026.11.08)
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