Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 8.

Névnap

Zsombor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.27 Ft

CHF: 397.45 Ft

GBP: 435.26 Ft

USD: 326.03 Ft



Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 7.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

19, 21, 42, 75, 76

Joker: 520063 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 28 db

3-as találat: 2760 db

2-es találat: 69735 db



OTP: 41240 Ft

MOL: 4816 Ft

RICHTER: 12870 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.09: Reggel helyenként ködfoltok lehetnek, melyek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. Nyugat, délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég, keleten ugyanakkor maradhatnak végig erősen felhős, borongós körzetek. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső, zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul.

2026.11.10: Nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé, de főként délutántól valószínű eső, zápor. A Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye, ott száraz részek is maradhatnak. A déli, délkeleti szél napközben is megélénkülhet, illetve estétől északnyugatira fordul, és ekkor is várhatóak élénk széllökések. Hajnalban -4 és +4, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 koncentrációja lassan emelkedik, néhol akár az egészségügyi határérték közelében alakulhat a napi átlagkoncentráció. (2026.11.08. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.11.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!