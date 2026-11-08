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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 8.)

Pénzcentrum
2026. november 8. 07:45 3 perc

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 8.

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<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 7.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>19, 21, 42, 75, 76</b><br> Joker: <b>520063</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 28 db<br> 3-as találat: 2760 db<br> 2-es találat: 69735 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41240 Ft
MOL: 4816 Ft
RICHTER: 12870 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.09: Reggel helyenként ködfoltok lehetnek, melyek várhatóan gyorsan megszűnnek napközben. Nyugat, délnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az ég, keleten ugyanakkor maradhatnak végig erősen felhős, borongós körzetek. Főként a nap első felében helyenként előfordulhat gyenge eső, zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul.

2026.11.10: Nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé, de főként délutántól valószínű eső, zápor. A Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye, ott száraz részek is maradhatnak. A déli, délkeleti szél napközben is megélénkülhet, illetve estétől északnyugatira fordul, és ekkor is várhatóak élénk széllökések. Hajnalban -4 és +4, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 koncentrációja lassan emelkedik, néhol akár az egészségügyi határérték közelében alakulhat a napi átlagkoncentráció. (2026.11.08. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.11.08)

Akciók

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tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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