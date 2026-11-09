Kész, vége! Örökre lehúzza a rolót az ismert magyar tévészolgáltató: már november végén jön a leállás

November 30-án végleg megszűnik a One Földfelszíni TV, a korábban MinDig TV Extraként ismert fizetős, földfelszíni sugárzású tévészolgáltatás. Decembertől a hozzá tartozó mobilalkalmazás is leáll, az ingyenes mindigTV tíz csatornája azonban a jövőben is fogható marad - közölte a HVG.

A 4iG cégcsoporthoz tartozó szolgáltató még augusztusban tájékoztatta az ügyfeleit az Antenna Hungáriától megörökölt előfizetéses szolgáltatás kivezetéséről. A DVB-T technológián alapuló, egy egyszerű szoba- vagy tetőantennával, illetve egy korszerű televízióval több tucat csatornát kínáló konstrukció már csak a hónap végéig vehető igénybe.

A mindigTV a napokban ismét felhívta a figyelmet a közelgő leállásra, egyúttal megnyugtatta a felhasználókat, hogy a változás a díjmentes kínálatot nem érinti.

A tíz ingyenes alapcsatorna a jövőben is zavartalanul nézhető marad a hagyományos antennás vétellel. Ezzel párhuzamosan viszont decemberben a One Földfelszíni Applikáció is befejezi a működését, így az ingyenes csatornák internetes elérése ezen a platformon keresztül szintén megszűnik.