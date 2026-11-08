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Gazdaság

A jelenlegi vagyonadó bevezetése elsősorban politikai döntés: pedig lenne igazságosabb megoldás

Pénzcentrum
2026. november 8. 09:06 3 perc

A vagyonadó bevezetése a politikai támogatottság miatt szinte borítékolható, a közgazdászok többsége azonban óvatosságra int a 2026. őszi törvénytervezettel kapcsolatban. A klasszikus tőke–munka modell alapján ugyanis a vagyonadó gazdaságelméleti szempontból kettős adóztatásnak minősül. A társadalmi igazságérzetet célzó politikai döntés helyett egy sávos, progresszív személyi jövedelemadó, a vagyonosodási vizsgálatok szigorítása és az örökösödési illeték újragondolása célravezetőbb és igazságosabb megoldást jelentene - közölte a Portfolión megjelent írásában Németh György, közgazdász, szociológus.

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A vagyonadó tervezetének támogatói gyakran evidenciaként kezelik az új elvonás szükségességét, azzal érvelve, hogy fizessenek a gazdagok. Ezzel szemben a szakma jelentős része aggályosnak tartja a lépést. Ha egy leegyszerűsített gazdasági modellt vizsgálunk, amelyben alapvetően a tőke és a munka létezik, jól láthatóvá válik az intézkedés elméleti hibája. A munkavállaló megélhetési kényszerből dolgozik, jövedelmét nagyrészt fogyasztásra költi. A tőkés ezzel szemben befektet és kockázatot vállal. Ha a hozama nem haladja meg az állampapírok vagy a bankbetétek kockázatmentes kamatát, a vállalkozói tevékenysége értelmetlenné válik.

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A vállalkozások eredményét a társasági adó már eleve terheli. Ami az adózás és az amortizáció elszámolása után megmarad, az a nettó profit. Ha a tulajdonos ezt a pénzt fejlesztési céllal a cégében hagyja, az továbbra is működő tőke marad, ami önmagában nem növeli a személyes jólétét, így a fogyasztás szempontjából lényegében "holt tőke". Ha viszont osztalékként kiveszi a cégből, hogy saját céljaira költse, akkor az személyi jövedelemmé válik. Ezt a jövedelmet a keletkezésekor személyi jövedelemadó (szja), az elköltésekor pedig általános forgalmi adó (áfa) terheli.

Gyakori félreértés, hogy a tehetősebbek arányaiban kevesebb adót fizetnek. Ennek pusztán az az oka, hogy ők a jövedelmük kisebb hányadát költik el azonnali fogyasztásra, a többit pedig megtakarítják és újra befektetik, azaz tőkévé alakítják. A felhalmozott tőke tehát olyan adózott jövedelem, amelyet nem fogyasztottak el. Éppen ezért a vagyon újraadóztatása ugyanannak a jövedelemnek a kettős adóztatását jelenti, ami közgazdaságilag indokolhatatlan.

Egy következetes gazdaságpolitikának a vagyonadó helyett meglévő, célzottabb eszközökhöz kellene nyúlnia. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás a személyi jövedelemadó progresszívvá tétele, vagyis a kiemelkedően magas jövedelmek érezhetően magasabb kulccsal történő adóztatása.

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Emellett az adóhatóságnak folyamatosan és szigorúbban kellene vizsgálnia, hogy a magánszemélyek vagyongyarapodása összhangban áll-e a bevallott jövedelmükkel. Határozottabban fel kell lépni az adóelkerülés azon népszerű formái ellen, amikor a cégtulajdonosok a magánéleti kiadásaikat – például a luxusautójukat, a lakásuk bérleti díját vagy a mindennapi étkezéseiket – a vállalkozásuk költségeként számolják el, miközben papíron alig rendelkeznek saját vagyonnal. Ha a vagyonosodás mértéke nem magyarázható az adózott jövedelemmel, az bűncselekményre, korrupcióra vagy adócsalásra utal, aminek a felderítése tisztán hatósági feladat. Végül, de nem utolsósorban a rendszer igazságosabbá tétele érdekében érdemes lenne felülvizsgálni az örökösödési illetéket is.

Látni kell azonban, hogy a jelenlegi vagyonadó bevezetése elsősorban politikai döntés. A kormányzat célja egyértelműen a korábbi ciklusok alatt felépült gazdasági elittel szembeni társadalmi elégedetlenség lecsillapítása és a közhangulat javítása. Bár a tiszta gazdaságelmélet mást diktálna, a politikai akarat mára eldöntötte a kérdést. Nincs más hátra, mint megbarátkozni a vagyonadó tényével, és bízni abban, hogy a gazdaságra és a tőkefelhalmozásra gyakorolt negatív hatásai nem lesznek olyan súlyosak, mint amilyenektől a szakma jelenleg tart.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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