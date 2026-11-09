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Kiderült, hol robbanhat be Magyarországon a lakáspiac: akinek máshol van ingatlanja, hoppon maradhat
Az ingatlan.com adatai szerint bár az Otthon Start Program kivezetése jelentős rohamot indított el az ingatlanpiacon idén októberben, az újonnan induló Wekerle Plusz támogatás azonban várhatóan már csak a vidéki új építésű lakások piacát pörgeti fel érdemben. A szigorúbb feltételek miatt jövőre a forgalombővülés megtorpanására, sőt enyhe visszaesésére lehet számítani.
A vásárlók igyekeztek még az Otthon Start lezárása előtt megkötni az adásvételi szerződéseket, ami alaposan felpörgette a piacot a múlt hónapban - állapítja meg heti ágazati kitekintőjében az MBH.
A Duna House adataira hivatkozva azt írják, októberben több mint 11 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, ami 20 százalékos ugrást jelent szeptemberhez képest. Ezzel az év első tíz hónapjában megközelítette a 95 ezret a tranzakciószám, az idei évet pedig várhatóan 110-120 ezer adásvétellel zárja a piac.
A felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a program utolsó napjaiban a kereslet több mint ötödével nőtt a hónap eleji szinthez képest. A támogatásra jogosult ingatlanok iránt Budapesten 55, a megyeszékhelyeken pedig 46 százalékkal ugrott meg az érdeklődés. A keresleti hajrával párhuzamosan a kínálat is csúcsot döntött, így október végére az eladó ingatlanok hirdetéseinek száma átlépte a 150 ezret, amire 2023 ősze óta nem volt példa.
A Wekerle Plusz program indulásával a szakértők már mérsékeltebb keresletre számítanak. A szigorú árkorlátok miatt a teljes országos új építésű kínálatnak csupán a 42 százaléka fér bele a támogatási keretekbe. A legszűkebb keresztmetszetet Budapest jelenti, ahol a magas árak miatt az új lakások mindössze 16 százaléka felel meg a feltételeknek.
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Vidéken jóval kedvezőbb a helyzet, hiszen a megyei jogú városokban a kínálat 77, míg a községekben 83 százaléka megvásárolható a program keretében, így az intézkedés egyértelműen a vidéki piacot fogja élénkíteni.
Bár az október végére mintegy 11 ezer darabosra bővülő új építésű kínálat éves összevetésben kiugró, 28 százalékos növekedést jelent, a szűkebb célcsoport miatt 2027-ben a forgalom lendülete várhatóan alábbhagy. Jövőre a szakemberek a piaci aktivitás enyhe mérséklődésével, összesen 110-115 ezer tranzakcióval számolnak.
Egy szakember szerint a reális piaci ár többszörösét akarták elkérni Erdélyi Mónikától a fürdőszoba felújításáért.
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