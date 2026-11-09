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Kiderült, hol robbanhat be Magyarországon a lakáspiac: akinek máshol van ingatlanja, hoppon maradhat

Pénzcentrum
2026. november 9. 12:32 2 perc

Az ingatlan.com adatai szerint bár az Otthon Start Program kivezetése jelentős rohamot indított el az ingatlanpiacon idén októberben, az újonnan induló Wekerle Plusz támogatás azonban várhatóan már csak a vidéki új építésű lakások piacát pörgeti fel érdemben. A szigorúbb feltételek miatt jövőre a forgalombővülés megtorpanására, sőt enyhe visszaesésére lehet számítani.

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A vásárlók igyekeztek még az Otthon Start lezárása előtt megkötni az adásvételi szerződéseket, ami alaposan felpörgette a piacot a múlt hónapban - állapítja meg heti ágazati kitekintőjében az MBH.

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A Duna House adataira hivatkozva azt írják, októberben több mint 11 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, ami 20 százalékos ugrást jelent szeptemberhez képest. Ezzel az év első tíz hónapjában megközelítette a 95 ezret a tranzakciószám, az idei évet pedig várhatóan 110-120 ezer adásvétellel zárja a piac.

A felfokozott érdeklődést jól mutatja, hogy a program utolsó napjaiban a kereslet több mint ötödével nőtt a hónap eleji szinthez képest. A támogatásra jogosult ingatlanok iránt Budapesten 55, a megyeszékhelyeken pedig 46 százalékkal ugrott meg az érdeklődés. A keresleti hajrával párhuzamosan a kínálat is csúcsot döntött, így október végére az eladó ingatlanok hirdetéseinek száma átlépte a 150 ezret, amire 2023 ősze óta nem volt példa.

A Wekerle Plusz program indulásával a szakértők már mérsékeltebb keresletre számítanak. A szigorú árkorlátok miatt a teljes országos új építésű kínálatnak csupán a 42 százaléka fér bele a támogatási keretekbe. A legszűkebb keresztmetszetet Budapest jelenti, ahol a magas árak miatt az új lakások mindössze 16 százaléka felel meg a feltételeknek.

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Vidéken jóval kedvezőbb a helyzet, hiszen a megyei jogú városokban a kínálat 77, míg a községekben 83 százaléka megvásárolható a program keretében, így az intézkedés egyértelműen a vidéki piacot fogja élénkíteni.

Bár az október végére mintegy 11 ezer darabosra bővülő új építésű kínálat éves összevetésben kiugró, 28 százalékos növekedést jelent, a szűkebb célcsoport miatt 2027-ben a forgalom lendülete várhatóan alábbhagy. Jövőre a szakemberek a piaci aktivitás enyhe mérséklődésével, összesen 110-115 ezer tranzakcióval számolnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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