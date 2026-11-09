2026. november 9. hétfő Tivadar
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy üzletasszonyról, aki számológépet és laptopot használ pénzügyi számítások elvégzéséhez egy irodai fa íróasztalon, üzleti munkakörnyezetben; adózás, könyvelés, statisztika és analitikai kutatás témakörében
Gazdaság

Egyre több országban kerül célkeresztbe a milliárdosok vagyona: új adózási megoldás körvonalazódik

Pénzcentrum
2026. november 9. 09:30 3 perc

Bár az amerikai félidős választásokon a kaliforniai szavazók elutasították a milliárdosokat sújtó egyszeri vagyonadó bevezetését, a tőke megadóztatásáról szóló globális vita aligha ér véget. Szakértők szerint a vagyoni egyenlőtlenségek és a tőke növekvő gazdasági súlya miatt már nem az a kérdés, hogy szükség van-e vagyonadóra, hanem az, hogyan lehetne egy igazságosabb, a tőkemenekülésnek ellenálló rendszert kialakítani. A téma különösen aktuális Magyarországon, mivel az Országgyűlés éppen a napokban tárgyalja a hazai vagyonadóról szóló törvénytervezetet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A november eleji kaliforniai népszavazáson elbukott a 40. számú indítvány, amely egyszeri, 5 százalékos adót vetett volna ki az egymilliárd dollár feletti vagyonokra, a bevételeket pedig egészségügyi és oktatási célokra fordította volna. A kudarctól függetlenül a tőketulajdonosok adóterheinek növelését célzó társadalmi és politikai nyomás továbbra is erős, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Jól mutatja ezt Olaszország példája is, ahol a korábban adókedvezményekkel bevonzott gazdag külföldiek távozását most úgynevezett kilépési adóval (exit tax) igyekeznek megnehezíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Martin Sandbu, a Financial Times elemzője szerint a pro és kontra érvek elhamarkodott hangoztatása helyett érdemes újragondolni a tőkeadóztatás alapjait. Az elmúlt évtizedekben a tőke jelentősége drasztikusan megnőtt, így a fejlett országokban a teljes vagyon értéke már az éves GDP hatszorosát-hétszeresét is eléri. A tőke után fizetett adók aránya azonban nem követte ezt a bővülést, sőt az adóbevételeken belül a tőke hozzájárulása még csökkent is, miközben a munkabéreket terhelő elvonások nőttek. A tőkemeneküléstől való félelem nem lehet elégséges érv ezen egyenlőtlenség fenntartására, hiszen az adóalapok sérülékenysége nagyrészt a jelenlegi adórendszerek hibás kialakításából fakad.

A szakértők szerint a fő kérdés az, hogy a tőkét a hozam realizálásakor tőkenyereség-adóval, az átruházásakor örökösödési illetékkel, vagy magára a vagyonra kivetett rendszeres teherként érdemes-e megadóztatni. A tisztán a nettó vagyonra kivetett adó mellett komoly érvek szólnak, mivel a jövedelemadókkal ellentétben ez a megoldás nem bünteti a magasabb hozamot elérő, sikeres befektetőket, és kiküszöböli a nyereségrealizálás időzítésével történő adóelkerülést is. A vagyonadóval kapcsolatos leggyakoribb aggályt, vagyis az eszközök esetleges alacsony likviditását halasztott fizetéssel vagy természetbeni törlesztéssel lehet áthidalni, ahogy azt például Pablo Picasso örökösei is tették a francia állammal szemben - írja a Portfolion megjelent cikkében Terták Elemér közgazdász.

Kapcsolódó cikkeink:

A jól működő vagyonadó alapelvei közé tartozik a széles adóalap, az észszerű mentességek rendszere, a mérsékelt adókulcs és a kiszámíthatóság. Kulcsfontosságú, hogy az elvonás a nettó, tehát a kötelezettségekkel csökkentett vagyont terhelje, szemben a legtöbb országban alkalmazott ingatlanadókkal, amelyek igazságtalanul sújtják a hitellel terhelt tulajdont is. Ezen elvek alapján a kaliforniai javaslat már eleve elhibázott volt az egyszeri, túlzottan magas kulcsa és az extrém magas értékhatára miatt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az adóelkerülés megakadályozása érdekében a jövőben a tőkeadókat a könnyen megváltoztatható adóügyi illetőség helyett érdemesebb lenne az állampolgársághoz kötni, az amerikai gyakorlathoz hasonlóan. A társasági adózás terén már elindult nemzetközi együttműködés, például a globális minimumadó mintájára hamarosan a magánvagyonok adóztatása is nemzetközi napirendre kerülhet.
Címlapkép: Getty Images
#adó #magyarország #gazdaság #vagyon #országgyűlés #gazdagok #milliárdosok #amerikai egyesült államok #vagyonadó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:26
10:15
10:00
09:46
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 6. 16:45
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Holdblog  |  2026. november 9. 08:32
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10...
Összkép  |  2026. november 7. 19:30
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is...
KonyhaKontrolling  |  2026. november 6. 07:45
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi...
Kasza Elliott-tal  |  2026. november 5. 14:31
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az o...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 9.
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
2026. november 8.
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
2026. november 8.
Itt a legtakarékosabb elektromos autók friss toplistája: a Dacia Spring és a Tesla Model Y a dobogón sincs
NAPTÁR
Tovább
2026. november 9. hétfő
Tivadar
46. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
2
1 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
3
1 hete
Brutálisat erősödött a forint árfolyama: ismét egyre közelebb az álomhatár
4
6 napja
Hivatalos! 2026 december 24 munkaszüneti nap: itt vannak a részletek
5
1 hete
Új szakaszba lép a magyar diplomácia: rendkívüli csúcstalálkozóra készül Magyar Péter
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 11:03
Most közölte a minisztérium: közeleg a határidő, rengeteg magyar idős nem kaphat nyugdíjat, ha ezt nem végzik el
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 10:00
Csalóka lehet a tőzsdei grafikon: nem annyit keresel a befektetéseden, mint elsőre hinnéd - ezzel sok magyar nem számol
Agrárszektor  |  2026. november 9. 10:26
Brutális eső lesz Magyarországon: mutatjuk, hol jön a legnagyobb zuhé