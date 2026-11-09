Egyre több országban kerül célkeresztbe a milliárdosok vagyona: új adózási megoldás körvonalazódik

Bár az amerikai félidős választásokon a kaliforniai szavazók elutasították a milliárdosokat sújtó egyszeri vagyonadó bevezetését, a tőke megadóztatásáról szóló globális vita aligha ér véget. Szakértők szerint a vagyoni egyenlőtlenségek és a tőke növekvő gazdasági súlya miatt már nem az a kérdés, hogy szükség van-e vagyonadóra, hanem az, hogyan lehetne egy igazságosabb, a tőkemenekülésnek ellenálló rendszert kialakítani. A téma különösen aktuális Magyarországon, mivel az Országgyűlés éppen a napokban tárgyalja a hazai vagyonadóról szóló törvénytervezetet.

A november eleji kaliforniai népszavazáson elbukott a 40. számú indítvány, amely egyszeri, 5 százalékos adót vetett volna ki az egymilliárd dollár feletti vagyonokra, a bevételeket pedig egészségügyi és oktatási célokra fordította volna. A kudarctól függetlenül a tőketulajdonosok adóterheinek növelését célzó társadalmi és politikai nyomás továbbra is erős, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Jól mutatja ezt Olaszország példája is, ahol a korábban adókedvezményekkel bevonzott gazdag külföldiek távozását most úgynevezett kilépési adóval (exit tax) igyekeznek megnehezíteni.

Martin Sandbu, a Financial Times elemzője szerint a pro és kontra érvek elhamarkodott hangoztatása helyett érdemes újragondolni a tőkeadóztatás alapjait. Az elmúlt évtizedekben a tőke jelentősége drasztikusan megnőtt, így a fejlett országokban a teljes vagyon értéke már az éves GDP hatszorosát-hétszeresét is eléri. A tőke után fizetett adók aránya azonban nem követte ezt a bővülést, sőt az adóbevételeken belül a tőke hozzájárulása még csökkent is, miközben a munkabéreket terhelő elvonások nőttek. A tőkemeneküléstől való félelem nem lehet elégséges érv ezen egyenlőtlenség fenntartására, hiszen az adóalapok sérülékenysége nagyrészt a jelenlegi adórendszerek hibás kialakításából fakad.

A szakértők szerint a fő kérdés az, hogy a tőkét a hozam realizálásakor tőkenyereség-adóval, az átruházásakor örökösödési illetékkel, vagy magára a vagyonra kivetett rendszeres teherként érdemes-e megadóztatni. A tisztán a nettó vagyonra kivetett adó mellett komoly érvek szólnak, mivel a jövedelemadókkal ellentétben ez a megoldás nem bünteti a magasabb hozamot elérő, sikeres befektetőket, és kiküszöböli a nyereségrealizálás időzítésével történő adóelkerülést is. A vagyonadóval kapcsolatos leggyakoribb aggályt, vagyis az eszközök esetleges alacsony likviditását halasztott fizetéssel vagy természetbeni törlesztéssel lehet áthidalni, ahogy azt például Pablo Picasso örökösei is tették a francia állammal szemben - írja a Portfolion megjelent cikkében Terták Elemér közgazdász.

A jól működő vagyonadó alapelvei közé tartozik a széles adóalap, az észszerű mentességek rendszere, a mérsékelt adókulcs és a kiszámíthatóság. Kulcsfontosságú, hogy az elvonás a nettó, tehát a kötelezettségekkel csökkentett vagyont terhelje, szemben a legtöbb országban alkalmazott ingatlanadókkal, amelyek igazságtalanul sújtják a hitellel terhelt tulajdont is. Ezen elvek alapján a kaliforniai javaslat már eleve elhibázott volt az egyszeri, túlzottan magas kulcsa és az extrém magas értékhatára miatt.

Az adóelkerülés megakadályozása érdekében a jövőben a tőkeadókat a könnyen megváltoztatható adóügyi illetőség helyett érdemesebb lenne az állampolgársághoz kötni, az amerikai gyakorlathoz hasonlóan. A társasági adózás terén már elindult nemzetközi együttműködés, például a globális minimumadó mintájára hamarosan a magánvagyonok adóztatása is nemzetközi napirendre kerülhet.