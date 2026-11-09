A hétfői Ecofin-ülés jelentheti a nyitányt a magyar pénzügyminiszter számára, akinek a legfőbb feladata az európai döntéshozók meggyőzése lesz.
Egyre több országban kerül célkeresztbe a milliárdosok vagyona: új adózási megoldás körvonalazódik
Bár az amerikai félidős választásokon a kaliforniai szavazók elutasították a milliárdosokat sújtó egyszeri vagyonadó bevezetését, a tőke megadóztatásáról szóló globális vita aligha ér véget. Szakértők szerint a vagyoni egyenlőtlenségek és a tőke növekvő gazdasági súlya miatt már nem az a kérdés, hogy szükség van-e vagyonadóra, hanem az, hogyan lehetne egy igazságosabb, a tőkemenekülésnek ellenálló rendszert kialakítani. A téma különösen aktuális Magyarországon, mivel az Országgyűlés éppen a napokban tárgyalja a hazai vagyonadóról szóló törvénytervezetet.
A november eleji kaliforniai népszavazáson elbukott a 40. számú indítvány, amely egyszeri, 5 százalékos adót vetett volna ki az egymilliárd dollár feletti vagyonokra, a bevételeket pedig egészségügyi és oktatási célokra fordította volna. A kudarctól függetlenül a tőketulajdonosok adóterheinek növelését célzó társadalmi és politikai nyomás továbbra is erős, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte. Jól mutatja ezt Olaszország példája is, ahol a korábban adókedvezményekkel bevonzott gazdag külföldiek távozását most úgynevezett kilépési adóval (exit tax) igyekeznek megnehezíteni.
Martin Sandbu, a Financial Times elemzője szerint a pro és kontra érvek elhamarkodott hangoztatása helyett érdemes újragondolni a tőkeadóztatás alapjait. Az elmúlt évtizedekben a tőke jelentősége drasztikusan megnőtt, így a fejlett országokban a teljes vagyon értéke már az éves GDP hatszorosát-hétszeresét is eléri. A tőke után fizetett adók aránya azonban nem követte ezt a bővülést, sőt az adóbevételeken belül a tőke hozzájárulása még csökkent is, miközben a munkabéreket terhelő elvonások nőttek. A tőkemeneküléstől való félelem nem lehet elégséges érv ezen egyenlőtlenség fenntartására, hiszen az adóalapok sérülékenysége nagyrészt a jelenlegi adórendszerek hibás kialakításából fakad.
A szakértők szerint a fő kérdés az, hogy a tőkét a hozam realizálásakor tőkenyereség-adóval, az átruházásakor örökösödési illetékkel, vagy magára a vagyonra kivetett rendszeres teherként érdemes-e megadóztatni. A tisztán a nettó vagyonra kivetett adó mellett komoly érvek szólnak, mivel a jövedelemadókkal ellentétben ez a megoldás nem bünteti a magasabb hozamot elérő, sikeres befektetőket, és kiküszöböli a nyereségrealizálás időzítésével történő adóelkerülést is. A vagyonadóval kapcsolatos leggyakoribb aggályt, vagyis az eszközök esetleges alacsony likviditását halasztott fizetéssel vagy természetbeni törlesztéssel lehet áthidalni, ahogy azt például Pablo Picasso örökösei is tették a francia állammal szemben - írja a Portfolion megjelent cikkében Terták Elemér közgazdász.
A jól működő vagyonadó alapelvei közé tartozik a széles adóalap, az észszerű mentességek rendszere, a mérsékelt adókulcs és a kiszámíthatóság. Kulcsfontosságú, hogy az elvonás a nettó, tehát a kötelezettségekkel csökkentett vagyont terhelje, szemben a legtöbb országban alkalmazott ingatlanadókkal, amelyek igazságtalanul sújtják a hitellel terhelt tulajdont is. Ezen elvek alapján a kaliforniai javaslat már eleve elhibázott volt az egyszeri, túlzottan magas kulcsa és az extrém magas értékhatára miatt.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az adóelkerülés megakadályozása érdekében a jövőben a tőkeadókat a könnyen megváltoztatható adóügyi illetőség helyett érdemesebb lenne az állampolgársághoz kötni, az amerikai gyakorlathoz hasonlóan. A társasági adózás terén már elindult nemzetközi együttműködés, például a globális minimumadó mintájára hamarosan a magánvagyonok adóztatása is nemzetközi napirendre kerülhet.
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
Kik között feszül valójában az ellentét a munkahelyeken? Mennyit spórolhat, aki klímával fűt? Tartható a 2032-es euró? Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit.
Nagyon nem mindegy, mi lesz a NER-es cégek jövője: hatalmas pofont adhat a politika a társadalmi érdeknek
A NER-vállalatok sorsa összetett dilemma, a megmaradó értékek – munkahelyek, szaktudás, géppark – megmentése sok esetben ugyanis társadalmi érdek.
A Fitch hitelminősítő szerint, ha a feltételeket a vállaltak szerint teljesíti a kormány, akkor 6 év múlva reális lesz a közös valuta bevezetése Magyarországon.
A vagyonadó bevezetése a politikai támogatottság miatt szinte borítékolható, a közgazdászok többsége azonban óvatosságra int.
Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is
A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.
Jelentős személyi változások történtek két tárca, a Szociális és Családügyi, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetésében.
Bejelentette az Európai Beruházási Bank: brutális mértékű uniós pénz érkezik Magyarországra - itt vannak a részletek!
Az EBB mintegy 600 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkezik, évente 100 milliárd euró értékben nyújt finanszírozást.
Megtört az áremelkedési hullám: csökkentek a globális élelmiszerárak, de az egyik legfontosabb alapanyag ára elszállt
A FAO élelmiszer-alapanyagárainak referenciamutatója enyhén csökkent októberben.
Sokkoló adat érkezett az EU országairól: irtó fontos mutatóban szerepeltünk le, az utolsók között kullog Magyarország
Bár euróban kifejezve tavaly kivétel nélkül minden uniós tagállamban nőttek a szociális kiadások 2024-hez képest, a növekedés üteme eltérő volt.
Oroszországban még mindig több olyan nagybank működik, amelynek anyavállalata Magyarországon is jelen van.
A Mol csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 554,9 milliárd forint (1760 millió dollár) volt a harmadik negyedévben,
A 2027-es költségvetési tervezet alapján a magyar állam 2026-hoz képest mintegy 100 milliárd forinttal kevesebbet, 3510 milliárd forintot fordít adósságszolgálatra.
Egyetlen nap alatt fogadták el a szigorítást: így állítanák meg az ezermilliárdos vagyonkimentést Magyarországon
A kormány egyetlen nap alatt vitte át az Országgyűlésen azt a törvénymódosítást, amelynek célja az állami bankok és magántőkealapok ezermilliárdos forrásainak védelme.
Kőkemény feladat előtt a magyar kormány: ezen áll vagy bukik a jövő évi költségvetés és a 2032-es euróbevezetés
Trippon Mariann szerint a 2032-es euróbevezetés sem elrugaszkodott elképzelés, ám ehhez nem elég a költségvetés rendbetétele, a gazdaság versenyképességét is erősíteni kell.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására csökkenéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - közölte az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Tényleg Moszkvában őrzik a magyar top politikusok ügynökaktáit? Megszólalt a budapesti levéltár főigazgatója
A magyar állambiztonsági iratok hiányosságai miatt régóta tartja magát az az elmélet, amely szerint a teljes és hiteles hazai ügynöklistát valójában Moszkvában őrzik.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.