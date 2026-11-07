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Hullottak a fejek a péntek esti Magyar Közlönyben: egy államtitkárt maga Magyar Péter mondatott le
Jelentős személyi változások történtek két tárca, a Szociális és Családügyi, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetésében. A péntek este megjelent Magyar Közlöny határozatai alapján több államtitkárt és helyettes államtitkárt is felmentettek, a helyükre pedig új vezetőket neveztek ki.
A Szociális és Családügyi Minisztériumban összesen három helyettes államtitkár távozik a posztjáról. Bódy Éva benyújtotta a lemondását, míg Réthy Pál és Sepsey Krisztián megbízatását a miniszter javaslatára vonták vissza. A tárcánál egyúttal az új vezetőket is kinevezték, így a jövőben Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence folytatja a munkát helyettes államtitkárként.
Átalakul a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetése is. Magyar Péter miniszterelnök javaslatára felmentették tisztségéből Szabó Mátyás államtitkárt, emellett Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár is távozik, miután lemondott a pozíciójáról. A megüresedett államtitkári posztra Szabó Tibort nevezték ki.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
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