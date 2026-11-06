2026. szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.
Százmilliárdos megtakarítást hozhat az új irány: jelentősen csökkenhetnek a magyar állam kiadásai
A 2027-es költségvetési tervezet alapján a magyar állam 2026-hoz képest mintegy 100 milliárd forinttal kevesebbet, 3510 milliárd forintot fordít adósságszolgálatra. A megtakarítás hátterében a forintkötvények jelentős hozamcsökkenése áll, amelyet az új kormány euróbevezetést célzó, a befektetői bizalmat erősítő gazdaságpolitikája indított el. Bár a GDP-arányos államadósság idén átmenetileg megugrik, a következő években a kamatkiadások fokozatos mérséklődésével számol a szaktárca - jelentette a Portfolio.
A napokban benyújtott költségvetési törvényjavaslatból kiderül, hogy legutóbb 2023-ban volt a jövő évinél alacsonyabb az adósságszolgálat nominális költsége. A kamatkiadások szerkezetét vizsgálva látható, hogy az állam a forintkötvényeken takarítja meg a legtöbbet, amelyekre az idei összegnél mintegy 170 milliárddal kevesebbet, 1680 milliárd forintot szánnak. A lakossági állampapírok kamatfizetése nagyjából változatlanul 800 milliárd forint körül alakul, míg a devizakötvényeké megközelíti a 600 milliárdot, ami 80 milliárdos növekedést jelent az idei tervekhez képest. A diszkontkincstárjegyekre szintén többet, 30 milliárd forinttal magasabb összeget kell fordítani.
A hazai hozamok csökkenése egyedülálló tendenciát mutatott az év eleje óta, hiszen miközben Európa-szerte emelkedtek a tízéves referenciahozamok, Magyarországon több mint 130 bázispontos esés következett be. Október közepére a magyar tízéves kötvényhozam már közel 100 bázisponttal a lengyel papíroké alá süllyedt, a cseh kötvényekkel szembeni hozamfelár pedig szinte teljesen eltűnt, amire 2010 óta nem volt példa.
Ezt a piaci felülteljesítést a kormányváltást követő gazdaságpolitikai fordulat alapozta meg. Az új kabinet egyértelmű célként tűzte ki az euró bevezetését és a csatlakozási feltételek 2030-ig történő teljesítését, ami erős konvergenciasztorit teremtett a piacokon.
Mivel az államadósság átlagos hátralévő futamideje jelenleg 5,4 év, a kedvezőbb kamatkörnyezet csak fokozatosan, az új kibocsátások révén épül be a költségvetésbe. A Pénzügyminisztérium makrogazdasági pályája szerint 2030-ra a GDP fél százalékát – jelenlegi áron számolva több mint 500 milliárd forintot – lehet így megtakarítani. A törvényjavaslat hangsúlyozza, hogy a kamatkiadások mérséklése létfontosságú, hiszen ezek a tételek jelenleg az egészségügytől, az oktatástól és a nyugdíjrendszertől vonnak el forrásokat. Barabás Gyula, a szaktárca államtitkára ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a globális hozamemelkedés miatt érdemes óvatosan kalkulálni a megtakarításokkal.
Az adósságpálya idén átmeneti ugrást mutat, így a tavalyi 74,4 százalékról 2026 végére 77,5 százalékra emelkedhet a GDP-arányos államadósság, mielőtt a következő években lassú csökkenésnek indulna. A jövő évi adósságmérsékléshez elengedhetetlen a kincstári likvid tartalékok leépítése, valamint a stabil forintárfolyam, mivel a teljes adósságállomány több mint 30 százaléka devizában denominált.
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A következő időszak legfőbb kérdése az lesz, hogy a befektetők számára mennyire marad hiteles a 2032 körüli euróbevezetés terve. A magyar állampapírok iránti nemzetközi kereslet fenntartásához és a hozamok további csökkenéséhez hamarosan újabb mérföldkövekre – például a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdésére vagy a céldátum rögzítésére – lehet szükség.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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