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Vadat láttál az utcán vagy a kertedben? Mostantól hivatalosan is bejelentheted, akár intézkedés is követheti
Egyre több helyen okoznak gondot a lakott területen felbukkanó vadállatok, egy baranyai településen pedig most új lehetőséget kaptak a lakók, hogy hivatalosan is jelezzék az észleléseket. Ófalun november 5-től külön bejelentőlapon lehet jelezni, ha vad jelenik meg az utcákon vagy a házak között. A bejelentések alapján szükség esetén befoghatják, indokolt esetben pedig elejthetik az állatokat is.
Egyre több lakossági panasz érkezett Ófalun az utóbbi időben a belterületen megjelenő vadállatok miatt. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy hivatalos bejelentési lehetőséget biztosít azoknak, akik lakott területen találkoznak vadakkal.
A rendszer november 5-től működik. A kezdeményezés célja a lakosság biztonságának védelme, valamint az, hogy az észlelések alapján szükség esetén célzott intézkedéseket lehessen tenni. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az 1996. évi LV. vadászati törvény alapján lehetőség van a problémát okozó vadállatok befogására, indokolt esetben pedig elejtésére is. A feladatokat az önkormányzat megbízásából egy több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkező, megfelelő engedélyekkel bíró szakember végzi - írta a Bama.hu.
Éjjellátóval és hőkamerával is kereshetik az állatokat
Az intézkedések során speciális eszközöket is alkalmazhatnak. A szakember hangtompítóval felszerelt lőfegyverrel, éjjellátóval és hőkamerával dolgozhat, a rendőrség előzetes tájékoztatása mellett. A beavatkozások nem egyszeri akcióként zajlanak: a lakossági jelzések alapján, szükség szerint folyamatosan történhetnek. Az állatok befogása vagy elejtése minden esetben az adott helyzet mérlegelésétől függ.
Így jelentheted be, ha vadat láttál Ófalun
Az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy ha a település belterületén vadállatot észlelnek, írásban jelezzék azt a hivatalnak.
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Ehhez egy külön lakossági vadbejelentési adatlapot kell kitölteni, amely:
- letölthető az önkormányzat honlapjáról;
- személyesen is beszerezhető a polgármesteri hivatal titkárságán.
- A bejelentésben érdemes minél pontosabban megadni az észlelés helyét és időpontját, valamint minden olyan körülményt, amely segítheti a szakember munkáját. Fontos lehet például az állat fajtája, az egyedek száma, illetve az is, hogy milyen irányba haladtak tovább.
Az önkormányzat szerint ezek az információk segítenek abban, hogy a szakember felmérhesse a helyzetet, és szükség esetén megtehesse a megfelelő intézkedéseket.
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