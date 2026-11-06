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Szarvas, 2026. október 14.A MOL-csoport szarvasi biogázüzemének új biometán-előállító egysége az átadás napján, 2026. október 14-én.MTI/Lehoczky Péter
Gazdaság

Valóságos pénzeső a magyar olajóriásnál: megállíthatatlanul szárnyal a hazai energetikai gigász

MTI
2026. november 6. 12:33 4 perc

A Mol csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 554,9 milliárd forint (1760 millió dollár) volt a harmadik negyedévben, az előző év azonos időszakában elért 330,3 milliárd forint (974 millió dollár) után - tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénte

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A csoport 252,3 milliárd forint (802 millió dollár) adózott eredménnyel zárta a harmadik negyedévet, jelentősen meghaladva a tavalyi harmadik negyedévi 94,8 milliárd forintot (279 millió dollár). A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki eredményesnek értékelte a negyedévet.

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A 10 országban jelenlévő kutatás-termelés (upstream) üzletág ki tudta használni a kedvező árkörnyezet hatásait, másrészt a finomítóik profitáltak abból, hogy a nemzetközi geopolitikai események hatására magasra emelkedtek a termékárak - fejtette ki. Az elnök-vezérigazgató szerint a jó teljesítményt beárnyékolta, hogy szinte valamennyi piacukon valamilyen hatósági árszabályozást vezettek be a kormányok.

Ellátási problémákat ugyanakkor ezek az intézkedések nem okoztak - tette hozzá. Az eredményeket kommentálva Hernádi Zsolt kiemelte: az elmúlt évtizedben az adóterhek gyorsabb ütemben nőttek, mint a nyereség. Az adók a vállalatcsoport árbevételéhez viszonyított aránya jóval magasabb, mint tíz évvel ezelőtt, 2016-ban 20 százalékot tett ki, míg 2026-ban 35 százalékot, miután 2022-ben 56 százalékon tetőzött - közölte. A jelentős adózási terhek ellenére a Mol csoport 2020 óta több mint 10 milliárd dollárt fordított organikus beruházásokra és üzletági fejlesztésekre, amelyek közül kiemelkednek az ellátásbiztonság erősítését, a diverzifikációt, valamint az energetikai átmenetet támogató fejlesztések. A jó pénzügyi eredmények nemcsak a vállalat stabilitásának megőrzéséhez elengedhetetlenek, hanem lehetővé teszik azokat a beruházásokat is, amelyek erősítik az egész régió ellátásbiztonságát és hosszú távú versenyképességét - hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.

A társaság közleménye szerint kutatás-termelés üzletág eredménye javult az előző negyedévhez képest, ennek hátterében elsősorban a földgázárak emelkedése állt, amit viszont részben ellensúlyozott a negyedéves átlagos kőolajárak csökkenése. A napi termelés valamivel meghaladta a 94 ezer hordó kőolaj egyenértéket (boepd), amihez hozzájárult az iraki Kurdisztán régióban található Shaikan és Pearl mezők, valamint a kazahsztáni Fedorovskoye mező termelésének növekedése. Közép-Kelet-Európában ugyanakkor csökkent a kitermelés a horvátországi és magyarországi tervezett karbantartások miatt. Az azerbajdzsáni ACG mező esetében a magasabb olajárak miatt csökkent a Molra jutó kitermelési hányad. A feldolgozás-kereskedelem (downstream) szegmens teljesítménye jelentősen javult az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a kiemelkedően magas finomítói árrések miatt. Ugyanakkor a petrolkémiai üzletág továbbra is gyengén teljesített. A harmadik negyedéves eredményt egy egyszeri biztosítási kártérítés is javította. A Magyarországon és Szlovákiában feldolgozott kőolaj mennyisége az előző negyedévhez képest nem változott érdemben, mert a Dunai Finomító AV3 üzeme a teljes harmadik negyedévben állt. A helyreállítási munkálatok szeptemberben fejeződtek be, az üzem október végén indult újra. A rijekai finomító korszerűsítési programja szintén lezárult, az új késleltetett kokszolóüzem (DCU) termelése fokozatosan felfutott, és szeptembertől már hozzájárult a dízelüzemanyag-termelés növeléséhez. A fogyasztói szolgáltatások szegmensben az üzemanyag-értékesítés volumene az előző év azonos időszakához képest nőtt, amit a közép-kelet-európai régióban alkalmazott árkorlátozások és az alacsony árrések is ösztönöztek.

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Ugyanakkor az értékesített üzemanyagokon elért fajlagos árrés valamennyi meghatározó piacon csökkent. A nem üzemanyag jellegű termékek értékesítése és az ezekből származó árrés továbbra is stabilan emelkedett, a Fresh Corner hálózat pedig 1438 egységre bővült. A körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletág a harmadik negyedévben a szezonális hatások ellenére is kedvező eredményt ért el, amihez a hatékonyságjavító intézkedések is hozzájárultak. A stratégiai fejlesztések részeként folytatódott a "hulladékból energiát" létesítmény előkészítése, valamint a kötelező visszaváltási rendszer begyűjtési folyamatainak további optimalizálása. A gáz szegmens eredménye elmaradt az előző év azonos időszakához képest, elsősorban a regionális gázszállítás iráni kereslet visszaesése miatt. A szállított földgáz teljes mennyisége csökkent, bár a belföldi szállítás volumene nőtt, ezt nem tudta ellensúlyozni a szomszédos országokba irányuló szállítások visszaesése - közölte a társaság. A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír csütörtökön 4982 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 5460, a legalacsonyabb 2810 forint volt.

Címlapkép: MTI/Lehoczky Péter
#eredmény #üzemanyag #mol #gazdaság #profit #földgáz #bét #mol részvény #cégek beszámolói #kőolaj #finomító

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TolllerBela
18 perce
Ez itt a lényeg ! Az a fanszőrzetet az orcáján viselő alak egyre gazdagabb lesz, a cége, ami a mienk is, egyre többet szakít azon, hogy nekünk egyre rosszabb lesz ! Így van ez rendjén, nem ? A finomítói árrés....miután egy évig javítgatta a véletlen (!) leégés után kapott támogatásból a saját businessét !
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