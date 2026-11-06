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Gazdaság

Bejelentette az Európai Beruházási Bank: brutális mértékű uniós pénz érkezik Magyarországra - itt vannak a részletek!

MTI
2026. november 6. 19:27 3 perc

Az Európai Beruházási Bank csaknem 400 millió euró értékben finanszírozást biztosít magyarországi beruházásokhoz, ezzel új szakaszba lép az Európai Beruházási Bank Csoport (EBB, angol rövidítéssel EIB) és Magyarország együttműködése - mondta Nadia Calvino, az EBB elnöke pénteken Budapesten, a bank magyarországi irodája fennállásának tizedik évfordulója alkalmából tartott rendezvényen.

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Az uniós fejlesztési bank 1990 óta mintegy 26 milliárd eurót fektetett be Magyarországon. A finanszírozások egyebek között az energetikai hálózatok fejlesztését, a közművek korszerűsítését, a közlekedési infrastruktúrát és az oktatást érintették, hozzájárulva a magyar emberek mindennapi életének javításához. Hangsúlyozta, hogy a budapesti iroda megnyitása fontos lépés volt az együttműködésben.

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Az EBB mintegy 600 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkezik, évente 100 milliárd euró értékben nyújt finanszírozást, és az egyetlen uniós pénzintézet, amely az Európai Unió valamennyi régiójában jelen van.

Nadia Calvino beszámolt arról, hogy a nap folyamán eredményes tárgyalásokat folytatott Magyar Péter miniszterelnökkel és több kormánytaggal, valamint Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Kámán András pénzügyminiszter a rendezvényen arról beszélt, hogy az elmúlt négy évben a magyar gazdaság kumulált növekedése 1,2 százalékos volt, elmaradva a lengyel 9,5 százalékos növekedés mögött. A termelékenység 2010 óta Magyarországon 22 százalékkal, Lengyelországban viszont 61 százalékkal nőtt, ami az extenzív növekedési modell kifulladását mutatja.

A magyar gazdaságot dinamikus és fenntartható növekedési pályára kell állítani, amelynek a termelékenység javítására, a verseny erősítésére és a beruházások bővítésére kell épülnie - hangsúlyozta a miniszter. A kormány tervei szerint az idei 1,7 százalék után jövőre 2,4 százalékkal bővül a GDP, és jövőre öt év után ismét növekedhetnek a beruházások, immár 5,7 százalékkal, az alacsonyabb kamatok, az uniós források és a kiszámíthatóbb gazdasági környezet hatására.

Magyarország a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében 10 milliárd euróhoz, a kohéziós alapokból pedig 6,4 milliárd euróhoz juthat a következő években - mondta. Hozzátette, hogy az EBB hosszú lejáratú finanszírozási forrásai kiegészíthetik az uniós támogatásokat, ezzel tehermentesítve a költségvetést olyan infrastrukturális beruházások finanszírozásában, mint az energetikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

Kármán András elmondta, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) és a Magyar Fejlesztési Bank közös projektek előkészítésén dolgozik, amelyek keretében 688 millió euró fektetnek be.

Megjegyezte, hogy az EBB hitelprogramjai szigorú feltételek, átlátható közbeszerzési eljárások és ellenőrzés mellett valósulnak meg.

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A kormány alapállása, hogy a közpénzeket a legjobb gazdasági megtérülést biztosító beruházásokra kell fordítani, nem pedig a legjobb kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások projektjeire - szögezte le.

Karácsony Gergely főpolgármester arról szólt, hogy Budapest az elmúlt években a politikai konfliktusok és a gazdasági nehézségek miatt sokszor a túlélésre, nem pedig a fejlesztésekre koncentrált, a kormányváltás ebben most változást hozott. A város előtt álló legfontosabb feladatok között említette a tisztább és versenyképesebb városi működés megteremtését, az energiahatékonyság javítását, a közterületek fejlesztését és a megfizethető lakhatás biztosítását. Hangsúlyozta, hogy a zöld átállásnak igazságosnak kell lennie: a fenntarthatóság nem járhat együtt a társadalmi különbségek növekedésével.

Kitért arra is, hogy a Lánchíd felújítása nem valósulhatott volna meg az uniós fejlesztési bank támogatása nélkül.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy az EBB vezetésével megkezdődtek az egyeztetések új finanszírozási megállapodásokról, amelyek között a Parkváros projektet is említette.

A rendezvény végén négy, összesen 395 millió euró értékű finanszírozási megállapodást írtak alá. Az EBB 95 millió euróval támogatja a nyíregyházi víz- és szennyvízhálózat korszerűsítését és fejlesztését. A Diákhitel Központ 100 millió eurós, húszéves futamidejű finanszírozásban részesül. Feltétel, hogy a kedvezményezettek 63 százaléka a kevésbé fejlett régiókból érkezzen.

Az Eximbank 100 millió eurós keretösszegű finanszírozással segíti a magyar vállalkozások zöld átállását, energetikai beruházásait. A CIB Bank a kisvállalkozók számára nyújt 100 millió euró értékű garanciát az EBB támogatásával.
Címlapkép: Getty Images
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