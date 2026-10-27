Roham már nem lesz az Otthon Startért, ez az árfelhajtó hatást is kizárja: mi jön a lakáspiacon a Wekerle Plusz hitellel?

A magyar lakások 28 százaléka, közel 1,3 millió ingatlan tartozott a legrosszabb, I energiaosztályba 2022-ben a KSH becslése szerint. A Wekerle+ felújítási programmal évente legalább 30 ezer, 2030-ig 120 ezer otthon korszerűsödhet. A támogatás a költségek 30–50 százaléka lehet. Szerdától igényelhető a Wekerle+ vásárlási és építési hitel. A korhatár a korábban jelzett 41 helyett 45 év.

A kormány kedden ismertette a Wekerle+ program részleteit. Az energetikai felújítási elem évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozza. 2030-ig így összesen több mint 120 ezer lakás és ház újulhat meg. A programra több mint 600 milliárd forint uniós kohéziós forrás jut.

A családi házak tulajdonosai 2027 februárjától igényelhetik a támogatást. Legfeljebb 15 millió forint, fix 3 százalékos, 15 éves hitelt vehetnek fel. Ennek 30–50 százalékát, legfeljebb 7,5 millió forintot az állam átvállalja. Az önerő legfeljebb 500 ezer forint.

A társasházak és panelépületek programja 2027 márciusában indul. Lakásonként 5, panelnél 4 millió forint kamatmentes hitel jár, 200 ezer forintos önerő mellett. Ehhez is 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik. Mindkét programban feltétel, hogy a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást hozzon.

Minden negyedik lakás a legrosszabb kategóriában

Jelentős korszerűsítési igény jellemzi a hazai lakásállományt. A KSH 2022-es adatokon alapuló becslése szerint a lakások 28 százaléka a legpazarlóbb, I energiaosztályba tartozott. Ez közel 1,3 millió ingatlant jelent. A legtakarékosabb, A–C osztályba alig több mint 8 százalékuk, kevesebb mint 400 ezer lakás került. A H és az I osztályba együtt csaknem 2,2 millió lakás tartozik, ezek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.

A korszerűsítés különösen a régebbi családi házaknál fontos. Egy átlagos, 100 négyzetméteres családi ház évente mintegy 33 500 kilowattóra energiát igényel. Egy 60 négyzetméteres társasházi lakásnak ennek bő harmada, nagyjából 12 ezer kilowattóra elég. Négyzetméterenként a családi házak mintegy kétharmaddal több energiát igényelnek – derül ki az ingatlan.com KSH-adatokon alapuló elemzéséből.

A legrosszabb helyzetben az 1961 előtt épült családi házak vannak. Egy 100 négyzetméteres régi ház évente mintegy 40 ezer kilowattórát igényel. Egy 2016 után épült, ugyanekkora házban ez csak 12 ezer kilowattóra. A régi házak tehát több mint háromszor annyi energiát igényelnek.

A Wekerle+ program legalább 30 százalékos megtakarítást ír elő. Egy régi, 100 négyzetméteres háznál az elvárt megtakarítás közel 12 ezer kilowattóra. Ennyi energiát egy átlagos társasházi lakás egész évben felhasznál. A kistelepüléseken ezért különösen sok múlik a felújításon. A 200 főnél kisebb falvakban ugyanis négyzetméterenként 411, Budapesten 259 kilowattóra a családi házak átlagos energiaigénye.

Nagy lehet a kereslet a felújítási támogatás iránt

A szakember szerint a piaci hatás azon is múlik, hányan tudnak élni a lehetőséggel. A legrosszabb energetikai besorolásba tartozó ingatlanok száma eléri az 1,3 milliót, így várhatóan nagy lesz a kereslet a felújítási támogatás iránt.

Az energetikai korszerűsítés nemcsak a rezsit csökkenti, hanem az ingatlan piaci értékét is növelheti. Egy felújítandó lakásnál a vevőnek a beruházás költségét is mérlegelnie kell. Az állami támogatás ezt a terhet érdemben csökkentheti. Az értéknövekedés ugyanakkor a kiinduló állapottól és az elért műszaki eredménytől is függ

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legrosszabb állapotú otthonok kapják a legnagyobb, 50 százalékos támogatást. Ez jó irány, mert ott lehet elérni a legnagyobb energetikai megtakarítást. Érdemes lehet a vevők részéről a lakásvásárlást és a felújítást egyszerre megtervezni. Így egy olcsóbb, felújítandó lakás valódi belépési út lehetne az első vásárlóknak is.

A Wekerle+ hitel váltja a megszűnő OSP-t, elmarad a roham

Október 28-tól igényelhető a Wekerle+ vásárlási és építési hitel. Új lakás vásárlására és építésére fix 3 százalék a kamat. Használt lakásnál fix 5 százalékkal kell számolni. Legfeljebb 50 millió forint vehető fel, a kamattámogatás legfeljebb 25 évig jár. A bankoknak viszont várhatóan pár hétig eltarthat az átállás.

A hitelt 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, a korábban bejelentett 41 éves korhatárnál így szélesebb kör juthat hozzá. Házasság és gyermekvállalás nem feltétel. A lakás négyzetméterára legfeljebb 1,5 millió, vételára legfeljebb 100 millió forint lehet, ebben nincs változás. Családi házaknál is marad 150 millió forintos felső határ.

Az Otthon Start az ingatlan.com várakozásainak megfelelően gyorsan kifut. A kedvezményes hitel már csak a kedden, október 27-ig megkötött adásvételi szerződésekre igényelhető. Építkezésnél akkor, ha addig megindult az engedélyezés vagy megtörtént a bejelentés. Ezekre 15 napos türelmi idő vonatkozik, eddig kell benyújtani a hitelkérelmeket a bankokhoz.

Számítottunk rá, hogy az Otthon Start Program hamar véget ér. Mivel csak a már megkötött szerződésekre vehető igénybe, nagy roham már nem lesz iránta, ami az árfelhajtó hatást is kizárja. A lakáspiac 2027-re nyugodt tempóban fordulhat rá. Az ingatlanok áremelkedése jövőre tovább lassulhat, a vevők alkupozíciója még jobban növekedhet, 2027-ben így egyértelműen a lakásvásárlók kerülhetnek nyeregbe

– fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője.