2026. október 27. kedd Szabina
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hagyományos toronyházak és lakások Budaörsön, Magyarországon. A lakások tisztának, gondozottnak tűnnek, és színesre vannak festve. Remek példa az egykori kommunista stílusú épületekre, amelyeket vonzóvá és lakhatóvá alakítottak át.
Otthon

Roham már nem lesz az Otthon Startért, ez az árfelhajtó hatást is kizárja: mi jön a lakáspiacon a Wekerle Plusz hitellel?

Pénzcentrum
2026. október 27. 13:50 4 perc

A magyar lakások 28 százaléka, közel 1,3 millió ingatlan tartozott a legrosszabb, I energiaosztályba 2022-ben a KSH becslése szerint. A Wekerle+ felújítási programmal évente legalább 30 ezer, 2030-ig 120 ezer otthon korszerűsödhet. A támogatás a költségek 30–50 százaléka lehet. Szerdától igényelhető a Wekerle+ vásárlási és építési hitel. A korhatár a korábban jelzett 41 helyett 45 év.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány kedden ismertette a Wekerle+ program részleteit. Az energetikai felújítási elem évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozza. 2030-ig így összesen több mint 120 ezer lakás és ház újulhat meg. A programra több mint 600 milliárd forint uniós kohéziós forrás jut.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A családi házak tulajdonosai 2027 februárjától igényelhetik a támogatást. Legfeljebb 15 millió forint, fix 3 százalékos, 15 éves hitelt vehetnek fel. Ennek 30–50 százalékát, legfeljebb 7,5 millió forintot az állam átvállalja. Az önerő legfeljebb 500 ezer forint.

Kapcsolódó cikkeink:

A társasházak és panelépületek programja 2027 márciusában indul. Lakásonként 5, panelnél 4 millió forint kamatmentes hitel jár, 200 ezer forintos önerő mellett. Ehhez is 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik. Mindkét programban feltétel, hogy a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást hozzon.

Minden negyedik lakás a legrosszabb kategóriában

Jelentős korszerűsítési igény jellemzi a hazai lakásállományt. A KSH 2022-es adatokon alapuló becslése szerint a lakások 28 százaléka a legpazarlóbb, I energiaosztályba tartozott. Ez közel 1,3 millió ingatlant jelent. A legtakarékosabb, A–C osztályba alig több mint 8 százalékuk, kevesebb mint 400 ezer lakás került. A H és az I osztályba együtt csaknem 2,2 millió lakás tartozik, ezek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.

A korszerűsítés különösen a régebbi családi házaknál fontos. Egy átlagos, 100 négyzetméteres családi ház évente mintegy 33 500 kilowattóra energiát igényel. Egy 60 négyzetméteres társasházi lakásnak ennek bő harmada, nagyjából 12 ezer kilowattóra elég. Négyzetméterenként a családi házak mintegy kétharmaddal több energiát igényelnek – derül ki az ingatlan.com KSH-adatokon alapuló elemzéséből.

A legrosszabb helyzetben az 1961 előtt épült családi házak vannak. Egy 100 négyzetméteres régi ház évente mintegy 40 ezer kilowattórát igényel. Egy 2016 után épült, ugyanekkora házban ez csak 12 ezer kilowattóra. A régi házak tehát több mint háromszor annyi energiát igényelnek.

A Wekerle+ program legalább 30 százalékos megtakarítást ír elő. Egy régi, 100 négyzetméteres háznál az elvárt megtakarítás közel 12 ezer kilowattóra. Ennyi energiát egy átlagos társasházi lakás egész évben felhasznál. A kistelepüléseken ezért különösen sok múlik a felújításon. A 200 főnél kisebb falvakban ugyanis négyzetméterenként 411, Budapesten 259 kilowattóra a családi házak átlagos energiaigénye.

Nagy lehet a kereslet a felújítási támogatás iránt

A szakember szerint a piaci hatás azon is múlik, hányan tudnak élni a lehetőséggel. A legrosszabb energetikai besorolásba tartozó ingatlanok száma eléri az 1,3 milliót, így várhatóan nagy lesz a kereslet a felújítási támogatás iránt.

Az energetikai korszerűsítés nemcsak a rezsit csökkenti, hanem az ingatlan piaci értékét is növelheti. Egy felújítandó lakásnál a vevőnek a beruházás költségét is mérlegelnie kell. Az állami támogatás ezt a terhet érdemben csökkentheti. Az értéknövekedés ugyanakkor a kiinduló állapottól és az elért műszaki eredménytől is függ

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legrosszabb állapotú otthonok kapják a legnagyobb, 50 százalékos támogatást. Ez jó irány, mert ott lehet elérni a legnagyobb energetikai megtakarítást. Érdemes lehet a vevők részéről a lakásvásárlást és a felújítást egyszerre megtervezni. Így egy olcsóbb, felújítandó lakás valódi belépési út lehetne az első vásárlóknak is.

A Wekerle+ hitel váltja a megszűnő OSP-t, elmarad a roham

Október 28-tól igényelhető a Wekerle+ vásárlási és építési hitel. Új lakás vásárlására és építésére fix 3 százalék a kamat. Használt lakásnál fix 5 százalékkal kell számolni. Legfeljebb 50 millió forint vehető fel, a kamattámogatás legfeljebb 25 évig jár. A bankoknak viszont várhatóan pár hétig eltarthat az átállás.

A hitelt 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, a korábban bejelentett 41 éves korhatárnál így szélesebb kör juthat hozzá. Házasság és gyermekvállalás nem feltétel. A lakás négyzetméterára legfeljebb 1,5 millió, vételára legfeljebb 100 millió forint lehet, ebben nincs változás. Családi házaknál is marad 150 millió forintos felső határ.

Az Otthon Start az ingatlan.com várakozásainak megfelelően gyorsan kifut. A kedvezményes hitel már csak a kedden, október 27-ig megkötött adásvételi szerződésekre igényelhető. Építkezésnél akkor, ha addig megindult az engedélyezés vagy megtörtént a bejelentés. Ezekre 15 napos türelmi idő vonatkozik, eddig kell benyújtani a hitelkérelmeket a bankokhoz.

Számítottunk rá, hogy az Otthon Start Program hamar véget ér. Mivel csak a már megkötött szerződésekre vehető igénybe, nagy roham már nem lesz iránta, ami az árfelhajtó hatást is kizárja. A lakáspiac 2027-re nyugodt tempóban fordulhat rá. Az ingatlanok áremelkedése jövőre tovább lassulhat, a vevők alkupozíciója még jobban növekedhet, 2027-ben így egyértelműen a lakásvásárlók kerülhetnek nyeregbe

– fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #ingatlan #lakásfelújítás #lakáspiac #energetikai korszerűsítés #ingatlan.com #otthonfelújítási támogatás #otthon start #wekerle plusz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:15
15:03
14:45
14:25
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
október 27. 10:34 Pirosba fordult a BUX, az OTP húzza le a magyar tőzsdét: eközben a Mol hatalmas pénzt kaphat vissza
október 27. 10:04 Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
október 27. 08:40 Nagy pénz állhat a házhoz a Molnál, közben az OTP célárát is módosították: megindult a magyar tőzsde
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 27.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
2026. október 27.
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
2026. október 27.
Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
NAPTÁR
Tovább
2026. október 27. kedd
Szabina
44. hét
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
2 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
3
1 hete
Családi pótlék-emelés 2027: itt vannak az összegek, ennyi plusz pénzt kapnak a magyar családok gyerekszámtól függően
4
3 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
5
3 hete
Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 14:16
Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 13:16
Wekerle Plusz: jön a kedvezményes lakáshitel, lakástakarék, felújítási támogatás - 40 pontban a legfontosabb bejelentések
Agrárszektor  |  2026. október 27. 14:28
Ilyen burgonyával van tele sok piac: nem is hinnéd, honnan érkezik