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Otthon Start kontra Wekerle Plusz: milliókat bukhat, aki nem lép időben - itt vannak a részletek az új lakáshitelről

Nagy Béla Ádám
2026. október 21. 14:30

Az új lakások vásárlói továbbra is 3 százalékos fix kamatra számíthatnak a tervezett Wekerle Plusz programban, a használt ingatlant keresőknek azonban már 5 százalékos kamattal kellene kalkulálniuk. A 2027-re tervezett konstrukció nemcsak a hitel árát, hanem a jogosultak körét is megváltoztatná. Megnéztük, milyen különbségek vannak az Otthon Start hitel és a Wekerle Plusz hitel között.

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Jelentősen átalakíthatja a lakásvásárlás állami támogatását a Wekerle Plusz, amelyet Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés ismertetésekor jelentett be. A tervek szerint az új program váltaná fel az Otthon Startot, miközben a lakástámogatási rendszer nagyobb hangsúlyt helyezne a fiatalok első otthonának megszerzésére, az új lakások építésére és a lakásfelújításra.

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Az október 20-án és 21-én megjelent elemzések középpontjában elsősorban a kamatok különbsége, a jogosultsági feltételek szigorítása és a lakáspiaci következmények állnak. A Bankmonitor azt vizsgálta, hogyan változhat a felvehető hitelösszeg és a havi törlesztőrészlet, az OTP Ingatlanpont pedig a kereslet, a kínálat és az ingatlanárak várható alakulására hívta fel a figyelmet. 

A Wekerle Plusz részletszabályai egyelőre nem ismertek teljes körűen. A jelenlegi információk alapján ezért a konstrukció tervezett feltételeiről beszélhetünk, nem pedig minden részletében végleges, már igényelhető hitelről.

Ez a legfontosabb különbség a két lakáshitel között

Az Otthon Start legnagyobb előnye, hogy a jogosultak új és használt lakás vásárlására, illetve lakásépítésre is legfeljebb 3 százalékos fix kamattal vehetnek fel hitelt. A Wekerle Plusz megtartaná ezt a kamatszintet az új lakásoknál, a használt ingatlanok finanszírozásánál viszont 5 százalékos kamatot vezetne be.

A változás különösen a használt lakások vásárlóit érintheti. Az Otthon Start indulásakor a támogatott hitel nem tett különbséget az új és a használt ingatlanok között, a Wekerle Plusz azonban a kedvezményes kamattal az új lakások vásárlását és építését ösztönözné erősebben.

Havi 55 ezer forinttal nőhet a törlesztő

A kamatemelés hatását jól mutatja a Bankmonitor számítása. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél, a tőke és a kamat egyenletes havi törlesztésével számolva, a 3 százalékos kamat havi 237 106 forintos törlesztőrészletet eredményezne. Ugyanez a kölcsön 5 százalékos kamattal már havi 292 295 forintba kerülne.

A különbség havonta 55 189 forint, a teljes futamidő alatt pedig megközelítőleg 16,6 millió forint. A számítás a teljes futamidőre változatlan kamatot feltételez, és nem tartalmaz egyéb hitelköltségeket.  A kisebb hitelösszeggel vásárlók esetében is jelentős lehet az eltérés. A számítás szerint egy 35 millió forintos, 25 évre felvett hitelnél a kamat 3-ról 5 százalékra emelése havi mintegy 38 600 forinttal növelheti a törlesztést, ami a teljes futamidő alatt körülbelül 11,6 millió forintos többletet jelenthet. 

A magasabb kamat nemcsak a családi költségvetést terhelheti meg, hanem a bank által jóváhagyható hitelösszeget is csökkentheti. Mivel a bank a jövedelemhez igazítja a vállalható törlesztőrészletet, ugyanakkora kereset mellett 5 százalékos kamattal kevesebb kölcsön férhet bele a hitelbírálatba.

A Bankmonitor becslése szerint az alacsonyabb jövedelmű igénylők akár 9,4 millió forinttal kisebb hitelösszegre lehetnek jogosultak a használt lakásokra tervezett, 5 százalékos kamat mellett, mint az Otthon Start 3 százalékos konstrukciójában. Ez nem minden igénylőre érvényes összeg, hanem egy meghatározott jövedelmi helyzetre készített számítás. 

Szigorodnak a feltételek, a 41 év felettiek kieshetnek

A kamat mellett az életkori korlátozás is komoly változást hozhat. Az Otthon Startot jelenleg felső korhatár nélkül igényelhetik a feltételeknek megfelelő vásárlók, a Wekerle Plusz viszont a tervek szerint kizárólag a 18 és 41 év közötti korosztály számára lenne elérhető.

Az új konstrukcióban a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó feltételek is szigorodnának. A bejelentett elképzelés szerint sem az igénylő, sem a házastársa nem rendelkezhetne legalább 50 százalékos tulajdonrésszel másik lakóingatlanban. Emellett a megvásárolt otthonban legalább öt évig életvitelszerűen kellene lakni, ami a befektetési célú vásárlásokat is korlátozná.

A házasság és a gyermekvállalás a bejelentett tervek szerint nem lenne feltétel. A 41 év felettiek ugyanakkor kiesnének a Wekerle Plusz kedvezményes finanszírozásából, így számukra a piaci lakáshitel maradhat az egyik fő alternatíva. Mindezen felül a CSOK, a Falusi CSOK, és a Babaváró is maradna a továbbiakban. 

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Azoknak, akik még az Otthon Start feltételeivel szeretnének hitelt felvenni, különösen fontos kérdés, hogy mikor zárul le a jelenlegi konstrukció igénylési időszaka. A Wekerle Plusz várható indulását már az év végére teszik, de a pontos átállási határidő és az új hitel valamennyi feltétele még nem tisztázott. A már megkötött Otthon Start-szerződések a bejelentés szerint változatlan feltételekkel maradnának érvényben.

Kármán András egy keddi háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy reményeik szerint heteken belül elindulhat az új támogatott hitelprogram. Szintén ezen a beszélgetésen hangzott el az is, hogy lehet a maximális négyzetméterár változni fog az újépítésű és a használt lakások esetén. 

Az új lakások felé terelheti a keresletet a Wekerle Plusz

A Wekerle Plusz a lakáspiac szerkezetét is átalakíthatja. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint az új lakások kedvezőbb finanszírozása élénkítheti az újlakás-piacot, miközben a használt ingatlanok iránti kereslet mérséklődhet. A szakértők szerint azonban a megfizethetőséget továbbra is az árak, a jövedelmek és a ténylegesen elérhető lakáskínálat határozza meg. 

Az új építésű lakásoknál a 3 százalékos hitel és az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa együttesen segítheti a vásárlókat és a fejlesztőket. A kereslet élénkülése azonban önmagában nem garantálja, hogy elegendő, megfizethető árú lakás jelenik meg a piacon. Ha a kínálat lassabban bővül, mint a vásárlási kedv, az árak alakulása továbbra is korlátozhatja a támogatás tényleges hatását.

A használt lakások piacán ezzel párhuzamosan erősödhet a vevők alkupozíciója. Ha egyes vásárlók az 5 százalékos hitel miatt kisebb összegű kölcsönt tudnak felvenni, vagy elhalasztják a lakásvásárlást, az eladóknak nagyobb engedményt kellhet adniuk az értékesítéshez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden használt ingatlan ára csökkenni fog, hiszen a kereslet és a kínálat településenként, illetve ingatlantípusonként is jelentősen eltérhet. 

Nem csak lakáshitelt jelent a Wekerle Plusz

A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program a lakáshiteleken túl több intézkedést is tartalmazna. Ezek között szerepel az államilag támogatott lakástakarék visszatérése, amely az önerő összegyűjtését segítené, valamint az energetikai korszerűsítést támogató hitel- és támogatási konstrukció.

A Pénzcentrumon korábban beszámoltunk arról, hogy a tervezett lakástakarékban az első öt év befizetéseire 10 százalékos, a hatodik évtől pedig 20 százalékos állami kiegészítés járhatna. Az energetikai felújítási program részletei szintén a lakhatási intézkedéscsomag részét képezik. 

A változások tényleges hatása azonban csak a végleges szabályok megjelenése után ítélhető meg. A vásárlóknak addig azt érdemes mérlegelniük, hogy megfelelnek-e a jelenlegi Otthon Start feltételeinek, milyen ingatlant szeretnének venni, és mekkora havi törlesztést bír el biztonságosan a háztartásuk.

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Címlapkép: Getty Images
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