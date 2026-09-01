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Döntött a kormány az új lakásprogramról: elképesztő milliárdokból épülhetnek megfizethető otthonok
Döntött a kormány a Wekerle Lakásépítési Program előkészítéséről. A cél a lakáskínálat bővítése és a megfizethető lakások arányának növelése, miközben a kollégiumi és intézményi bérlakás-férőhelyek fejlesztését is ösztönöznék. A program részleteit szeptember végéig kell kidolgozni, október végéig pedig felülvizsgálják a kiemelt lakásépítési beruházásokat. A programra uniós forrásból 550 millió euró állhat rendelkezésre, amely piaci és banki társfinanszírozással akár 2 milliárd euróra is bővülhet.
A kormány hétfőn határozott a Wekerle Lakásépítési Program előkészítéséről, amelynek egyik fő célja a lakáskínálat bővítése és a megfizethető lakhatás feltételeinek javítása. A közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával szeptember végéig kell előkészítenie a programot.
A tervek között szerepel többek között a megfizethető lakások arányának növelése, a barnamezős területek hasznosítása, az önkormányzatokkal való együttműködés erősítése, valamint az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztésének ösztönzése. A kormány az energiahatékony lakásépítéseket és a beruházások engedélyezésének egyszerűsítését is támogatná.
Október végéig felülvizsgálják a lakáscélú kiemelt beruházásokat is. A vizsgálat során többek között azt nézik meg, milyen hatással vannak a lakáskínálatra, biztosítanak-e megfizethető lakásokat, illetve rendelkezésre áll-e a szükséges közlekedési és közmű-infrastruktúra.
A programhoz a korábbi tájékoztatás szerint 550 millió eurónyi uniós forrás társulhat, amely banki és piaci társfinanszírozással akár 2 milliárd eurós keretre is bővülhet. A háttérben komoly lakhatási problémák állnak: 2015-ben egy átlagos lakás 5,9 évnyi nettó átlagkeresetbe került, 2025-re azonban már 7,1 évnyi kereset kellett hozzá.
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