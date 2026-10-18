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Jön a várva várt fordulat a budapesti lakáspiacon: karnyújtásnyira az olcsó lakhatás, tömegek álma válik valóra

Pénzcentrum
2026. október 18. 12:29

Jelentős forrást kaphatnak az önkormányzatok, köztük a Fővárosi Önkormányzat bérlakásépítésre és -felújításra - közölte a főpolgármester a vasárnapi, 13. alkalommal megszervezett Lakásmenet alkalmából közzétett Facebook-bejegyzésében.

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Karácsony Gergely kiemelte, hogy a budapesti Lakásmenettel a lakhatási válságra hívják fel a figyelmet, ami Európa összes nagyvárosát érinti. Hozzátette: most úgy tűnik, hogy az Európai Unió (EU) és az új magyar kormány az ügy mellé áll, és a fővárosi önkormányzatok érdemi forrásokat kaphatnak bérlakások építésére és felújítására. Kitért arra, hogy 15 uniós nagyváros, köztük Budapest aktív részvételével megalakult a "Mayors for Housing" szövetség, és az elmúlt években aktív lobbizást folytattak azért, hogy az EU adjon érdemi forrásokat a városoknak a válság enyhítésére.

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Sikerrel jártak közlése szerint, pár hete a Városházán tárgyalt Raffaele Fittóval, az Európai Bizottság kohéziós politikáért felelős alelnökével, aki megerősítette: Budapest jelentős, 2030-ig elköltendő forrásokhoz juthat a lakhatási válság kezelésére az EU kiemelt programjában. Ennél is fontosabbnak nevezte azt a változást, amit a "bérlakásfejlesztéseket elvből ellenző Orbán-kormány bukása" és az állami bérlakásprogramot hirdető Tisza-kormány megalakulása jelent.

A kormány meghirdette a Wekerle Sándor állami bérlakásépítési programot, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) döntött a Diákváros és a Rákosrendező megfizethető lakhatást bővítő megvalósításáról is. Ezek azonban hosszú távú projektek, a fővárosi önkormányzatoknak viszont már rövid távon is cselekedniük kell - hangsúlyozta.

Az FKT novemberi ülése a főpolgármester szerint ebben is áttörést hozhat. Nemcsak a Fővárosi Önkormányzatnak már korábban megítélt 20 milliárdos lakhatási program véglegesítéséről döntenek, hanem előkészületben van egy szintén több tízmilliárdos bérlakásépítési és -felújítási program is, amely a kerületi önkormányzatok számára is elérhető lesz.

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Karácsony Gergely közölte: a napokban levélben fordul a kerületi polgármesterekhez, hogy megismerjék a lakhatási célú fejlesztési terveiket, és a lehető legtöbb forrással tudjanak hozzájárulni ezek megvalósításához.
Címlapkép: Getty Images
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