Ursula von der Leyen az 1956-os megemlékezésen: "a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése"

Magyarország ismét a remény üzenetét küldte a világnak, és bebizonyította, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen. Beszédében méltatta a magyarok szabadságért folytatott küzdelmét, valamint az új kormány korrupcióellenes intézkedéseit és az európai együttműködés megerősítését. Hangsúlyozta, hogy a demokrácia nem magától értetődő, megőrzéséért minden generációnak meg kell küzdenie.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapesten, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulója alkalmából. Az uniós vezető szerint a magyarok hetven évvel ezelőtti kiállása nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára meghatározó jelentőségű volt.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalmárok a szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak, olyan értékekért, amelyek ma is meghatározzák Európát. A szabad választásokat, a szólás- és gondolatszabadságot, valamint a korrupciómentes kormányzást emelte ki. „Magyarország népe az esélytelenséggel dacolva harcolt a szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság elnöke megemlékezett azokról is, akik életüket vesztették a forradalom során, valamint arról a mintegy 200 ezer emberről, akik az események következtében elhagyták Magyarországot. Václav Havelt idézve arról beszélt, hogy az 1956-os mártírok reményt adtak Európának. Szerinte a szovjet vezetés azért lépett fel olyan erőszakosan a magyar forradalom ellen, mert tartott a szabadság eszméjének terjedésétől.

A politikai változásokat is méltatta

Von der Leyen beszédében a közelmúlt magyarországi politikai változásaira is kitért. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország ismét megmutatta a világnak, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható, a dezinformáció és a félelemkeltés legyőzhető, a demokrácia jövője pedig az emberek kezében van.

Magyar Péter miniszterelnökhöz fordulva méltatta az új kormány intézkedéseit, köztük a korrupcióellenes szabályozás megerősítését és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Külön kitért arra is, hogy a magyar diákok és kutatók ismét részt vehetnek az Erasmus- és Horizon-programokban. Az Európai Bizottság elnöke ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Annyira hiányoztak.” Hozzátette, hogy az idei év végéig a Next Generation EU (NGEU) uniós helyreállítási alaptól kezdve a tudományos élet szabadságához kapcsolódó alapokig további fejlemények várhatók.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a demokrácia fennmaradása nem magától értetődő, és a történelem alakulása sem előre meghatározott. „Minden generációnak meg kell vívnia a saját küzdelmét, hogy újjáélessze a szabadságot és a demokráciát” – jelentette ki. Hozzátette, hogy a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése. Beszédét Albert Camus gondolataival zárta.

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Megtiszteltetésnek nevezte a budapesti meghívást

Az Európai Bizottság elnöke már a megemlékezés előtt jelezte, hogy fontosnak tartja részvételét a magyarországi ünnepségeken. Az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy meghívást kapott az állami megemlékezésekre.

„70 évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak” – írta. Von der Leyen bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ezek az értékek ma is meghatározók Európában, a magyarok hetven évvel ezelőtti bátorságának öröksége pedig tovább él.

Honoured to attend the commemorations of the 1956 Hungarian Revolution in Budapest. 70 years ago, Hungarians rose up against oppression. They fought for freedom, democracy and justice. The very values at the heart of Europe today. Their courage lives on. https://t.co/ZtVyRKF6sX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

Címlapkép: MTI/Purger Tamás