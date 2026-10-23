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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepi parlamenti megemlékezésen az Országházban 2026. október 23-án.
Gazdaság

Ursula von der Leyen az 1956-os megemlékezésen: "a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése"

Pénzcentrum/MTI
2026. október 23. 16:18 3 perc

Magyarország ismét a remény üzenetét küldte a világnak, és bebizonyította, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen. Beszédében méltatta a magyarok szabadságért folytatott küzdelmét, valamint az új kormány korrupcióellenes intézkedéseit és az európai együttműködés megerősítését. Hangsúlyozta, hogy a demokrácia nem magától értetődő, megőrzéséért minden generációnak meg kell küzdenie.

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapesten, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen mondott beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulója alkalmából. Az uniós vezető szerint a magyarok hetven évvel ezelőtti kiállása nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára meghatározó jelentőségű volt.

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Beszédében hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalmárok a szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak, olyan értékekért, amelyek ma is meghatározzák Európát. A szabad választásokat, a szólás- és gondolatszabadságot, valamint a korrupciómentes kormányzást emelte ki. „Magyarország népe az esélytelenséggel dacolva harcolt a szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság elnöke megemlékezett azokról is, akik életüket vesztették a forradalom során, valamint arról a mintegy 200 ezer emberről, akik az események következtében elhagyták Magyarországot. Václav Havelt idézve arról beszélt, hogy az 1956-os mártírok reményt adtak Európának. Szerinte a szovjet vezetés azért lépett fel olyan erőszakosan a magyar forradalom ellen, mert tartott a szabadság eszméjének terjedésétől.

A politikai változásokat is méltatta

Von der Leyen beszédében a közelmúlt magyarországi politikai változásaira is kitért. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország ismét megmutatta a világnak, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható, a dezinformáció és a félelemkeltés legyőzhető, a demokrácia jövője pedig az emberek kezében van.

Magyar Péter miniszterelnökhöz fordulva méltatta az új kormány intézkedéseit, köztük a korrupcióellenes szabályozás megerősítését és Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Külön kitért arra is, hogy a magyar diákok és kutatók ismét részt vehetnek az Erasmus- és Horizon-programokban. Az Európai Bizottság elnöke ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Annyira hiányoztak.” Hozzátette, hogy az idei év végéig a Next Generation EU (NGEU) uniós helyreállítási alaptól kezdve a tudományos élet szabadságához kapcsolódó alapokig további fejlemények várhatók.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a demokrácia fennmaradása nem magától értetődő, és a történelem alakulása sem előre meghatározott. „Minden generációnak meg kell vívnia a saját küzdelmét, hogy újjáélessze a szabadságot és a demokráciát” – jelentette ki. Hozzátette, hogy a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése. Beszédét Albert Camus gondolataival zárta.

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Megtiszteltetésnek nevezte a budapesti meghívást

Az Európai Bizottság elnöke már a megemlékezés előtt jelezte, hogy fontosnak tartja részvételét a magyarországi ünnepségeken. Az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy meghívást kapott az állami megemlékezésekre.

„70 évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak az elnyomás ellen. A szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért harcoltak” – írta. Von der Leyen bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ezek az értékek ma is meghatározók Európában, a magyarok hetven évvel ezelőtti bátorságának öröksége pedig tovább él.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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