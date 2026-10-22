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Gazdaság

Itt az október 23-i ünnepség külföldi vendéglistája: rengeteg csúcspolitikus érkezik Budapestre - Macron végül nem jön

Pénzcentrum
2026. október 22. 08:44

Holnap, 2026. október 23-án nagyszabású nemzetközi ünnepségsorozattal emlékeznek meg Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról. Magyar Péter miniszterelnök meghívására az európai politika számos meghatározó alakja, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is a magyar fővárosba érkezik, noha több meghívott állam- és kormányfő hivatali elfoglaltságok miatt végül nem tud részt venni az eseményeken.

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Magyar Péter miniszterelnök a hivatalba lépése óta számos diplomáciai találkozón és telefonos egyeztetésen invitálta Magyarországra a nemzetközi vezetőket, az orosz elnök kivételével szinte minden európai vezető hivatalos volt a kerek évfordulóra.

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A holnap kezdődő, többnaposra tervezett ünnepségsorozat keretében díszülést tartanak a Parlamentben, nagyszabású rendezvényt szerveznek a Kossuth téren, az Operaházban pedig gálaműsorral készülnek. A hivatalos program zárásaként a kormányfő a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a külföldi delegációkat.

A legmagasabb szintű uniós képviselet mellett az állam- és kormányfők közül biztosan jelen lesz Maia Sandu moldovai elnök, valamint Szerbia miniszterelnöke, Gyuro Macut - írja a Telex.

Számos ország miniszteri vagy parlamenti elnöki szinten képviselteti magát a megemlékezéseken. Norvégiából Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, jelenlegi pénzügyminiszter érkezik, Belgiumot pedig Vincent Van Peteghem miniszterelnök-helyettes képviseli. Fülöp belga király az évforduló alkalmából személyes üzenetet intézett Baka András köztársasági elnökhöz.

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Olaszország nevében Guido Crosetto védelmi miniszter lesz jelen, Németország pedig két delegációt is küld, amelyből az egyiket Steffen Bilger közlekedési miniszter, a másikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere vezeti. Szintén Budapestre utazik Liisa Pakosta észt igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter, Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár, valamint egy holland államtitkár is.

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Több európai ország a törvényhozásának vezetőjét delegálja az eseményre. Forsthoffer Ágnes házelnök meghívására érkezik Miloš Vystrčil, a cseh szenátus elnöke, Zoran Sztevanovics, a szlovén országgyűlés elnöke, valamint Stefan Engler, a svájci parlament felsőházának elnöke. Ausztria képviseletében Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg korábbi kancellár teszi tiszteletét.

Bár a magyar kormányfő korábban bízott az amerikai vezetés, illetve Emmanuel Macron francia elnök részvételében, utóbbi esetében a párizsi nagykövetség megerősítette, hogy az államfő nem utazik Budapestre. Szintén nem lesz jelen Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnök, emellett korábban egyeztetett belföldi vagy hivatali elfoglaltságaik miatt lemondta a személyes részvételt az osztrák és a finn államfő, valamint az olasz, az észt, az ír, a finn, a litván és a lett kormányfő is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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