Szeptemberben 224 ezren voltak munka nélkül Magyarországon, és az egy éve állást keresők aránya is emelkedett.
Itt az október 23-i ünnepség külföldi vendéglistája: rengeteg csúcspolitikus érkezik Budapestre - Macron végül nem jön
Holnap, 2026. október 23-án nagyszabású nemzetközi ünnepségsorozattal emlékeznek meg Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról. Magyar Péter miniszterelnök meghívására az európai politika számos meghatározó alakja, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is a magyar fővárosba érkezik, noha több meghívott állam- és kormányfő hivatali elfoglaltságok miatt végül nem tud részt venni az eseményeken.
Magyar Péter miniszterelnök a hivatalba lépése óta számos diplomáciai találkozón és telefonos egyeztetésen invitálta Magyarországra a nemzetközi vezetőket, az orosz elnök kivételével szinte minden európai vezető hivatalos volt a kerek évfordulóra.
A holnap kezdődő, többnaposra tervezett ünnepségsorozat keretében díszülést tartanak a Parlamentben, nagyszabású rendezvényt szerveznek a Kossuth téren, az Operaházban pedig gálaműsorral készülnek. A hivatalos program zárásaként a kormányfő a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a külföldi delegációkat.
A legmagasabb szintű uniós képviselet mellett az állam- és kormányfők közül biztosan jelen lesz Maia Sandu moldovai elnök, valamint Szerbia miniszterelnöke, Gyuro Macut - írja a Telex.
Számos ország miniszteri vagy parlamenti elnöki szinten képviselteti magát a megemlékezéseken. Norvégiából Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, jelenlegi pénzügyminiszter érkezik, Belgiumot pedig Vincent Van Peteghem miniszterelnök-helyettes képviseli. Fülöp belga király az évforduló alkalmából személyes üzenetet intézett Baka András köztársasági elnökhöz.
Olaszország nevében Guido Crosetto védelmi miniszter lesz jelen, Németország pedig két delegációt is küld, amelyből az egyiket Steffen Bilger közlekedési miniszter, a másikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere vezeti. Szintén Budapestre utazik Liisa Pakosta észt igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter, Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár, valamint egy holland államtitkár is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Több európai ország a törvényhozásának vezetőjét delegálja az eseményre. Forsthoffer Ágnes házelnök meghívására érkezik Miloš Vystrčil, a cseh szenátus elnöke, Zoran Sztevanovics, a szlovén országgyűlés elnöke, valamint Stefan Engler, a svájci parlament felsőházának elnöke. Ausztria képviseletében Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg korábbi kancellár teszi tiszteletét.
Bár a magyar kormányfő korábban bízott az amerikai vezetés, illetve Emmanuel Macron francia elnök részvételében, utóbbi esetében a párizsi nagykövetség megerősítette, hogy az államfő nem utazik Budapestre. Szintén nem lesz jelen Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnök, emellett korábban egyeztetett belföldi vagy hivatali elfoglaltságaik miatt lemondta a személyes részvételt az osztrák és a finn államfő, valamint az olasz, az észt, az ír, a finn, a litván és a lett kormányfő is.
Januárra fizetésképtelenné válhat Dunaújváros, ha nem kapja vissza az elmúlt években elvont iparűzési adóbevételeit, vagy nem jut sürgős kormányzati mentőövhöz.
Október végéig benyújtja az Országgyűlésnek a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, amelynek legfőbb célja az államháztartási hiány radikális csökkentése.
Kitálalt az uniós politikus, ezért nem szűnt még meg az óraátállítás: a most vasárnapi lehet az utolsó?
Több mint negyven európai parlamenti képviselő sürgeti a tagállamok közlekedési minisztereit, hogy végre lépjenek az óraátállítás megszüntetése érdekében.
Romló nemzetközi hangulat árnyékolhatja be a tőzsdenyitást, miközben az OTP és a Richter célárfolyama is változott.
7110 milliárd forintos hiánnyal számol az új költségvetés, miközben 500 milliárdos alapot hoztak létre a váratlan kiadásokra.
Miközben az európaiak többsége bizakodó a saját és családja jövőjét illetően, a világ kilátásait már jóval kevesebben látják pozitívan.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,26 forintról 365,38 forintra emelkedett 18 órakor.
Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: egész nap emelkedett az index, aztán zárás előtt megrogyott a hangulat
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 129,72 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt szerdán.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából számos művész, tudós és közéleti szereplő kapott állami kitüntetést.
Körözést adtak ki Matolcsy Ádám ellen, korábban a volt jegybankelnököt is őrizetbe vették.
A korábban vártnál valamivel gyorsabb gazdasági növekedést és mérsékelt inflációt vár 2027-re a Kopint-Tárki.
MNB-ügy: Matolcsy és fia haszonszerzéséről beszél az ügyészség, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök is, megtagadták a vallomástételt.
A magyar kis- és középvállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, mindössze 15 százalékuk ellenzi a közös valuta átvételét.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.
Akár 2032-ben bevezetheti Magyarország az eurót, ha a kormány tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, és 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja azt.
Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak
Négy hét múlva kerül megrendezésre a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencia, amely Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnököt.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
Összefoglaltuk, mit tudni eddig az MNB-s alapítványok közpénzügyéről. Mivel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt? Hová kerültek a százmilliárdok?
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.