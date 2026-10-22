Itt az október 23-i ünnepség külföldi vendéglistája: rengeteg csúcspolitikus érkezik Budapestre - Macron végül nem jön

Holnap, 2026. október 23-án nagyszabású nemzetközi ünnepségsorozattal emlékeznek meg Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról. Magyar Péter miniszterelnök meghívására az európai politika számos meghatározó alakja, köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke is a magyar fővárosba érkezik, noha több meghívott állam- és kormányfő hivatali elfoglaltságok miatt végül nem tud részt venni az eseményeken.

Magyar Péter miniszterelnök a hivatalba lépése óta számos diplomáciai találkozón és telefonos egyeztetésen invitálta Magyarországra a nemzetközi vezetőket, az orosz elnök kivételével szinte minden európai vezető hivatalos volt a kerek évfordulóra.

A holnap kezdődő, többnaposra tervezett ünnepségsorozat keretében díszülést tartanak a Parlamentben, nagyszabású rendezvényt szerveznek a Kossuth téren, az Operaházban pedig gálaműsorral készülnek. A hivatalos program zárásaként a kormányfő a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a külföldi delegációkat.

A legmagasabb szintű uniós képviselet mellett az állam- és kormányfők közül biztosan jelen lesz Maia Sandu moldovai elnök, valamint Szerbia miniszterelnöke, Gyuro Macut - írja a Telex.

Számos ország miniszteri vagy parlamenti elnöki szinten képviselteti magát a megemlékezéseken. Norvégiából Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, jelenlegi pénzügyminiszter érkezik, Belgiumot pedig Vincent Van Peteghem miniszterelnök-helyettes képviseli. Fülöp belga király az évforduló alkalmából személyes üzenetet intézett Baka András köztársasági elnökhöz.

Olaszország nevében Guido Crosetto védelmi miniszter lesz jelen, Németország pedig két delegációt is küld, amelyből az egyiket Steffen Bilger közlekedési miniszter, a másikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere vezeti. Szintén Budapestre utazik Liisa Pakosta észt igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter, Thomas Byrne ír európai ügyekért felelős államtitkár, valamint egy holland államtitkár is.

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Több európai ország a törvényhozásának vezetőjét delegálja az eseményre. Forsthoffer Ágnes házelnök meghívására érkezik Miloš Vystrčil, a cseh szenátus elnöke, Zoran Sztevanovics, a szlovén országgyűlés elnöke, valamint Stefan Engler, a svájci parlament felsőházának elnöke. Ausztria képviseletében Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg korábbi kancellár teszi tiszteletét.

Bár a magyar kormányfő korábban bízott az amerikai vezetés, illetve Emmanuel Macron francia elnök részvételében, utóbbi esetében a párizsi nagykövetség megerősítette, hogy az államfő nem utazik Budapestre. Szintén nem lesz jelen Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnök, emellett korábban egyeztetett belföldi vagy hivatali elfoglaltságaik miatt lemondta a személyes részvételt az osztrák és a finn államfő, valamint az olasz, az észt, az ír, a finn, a litván és a lett kormányfő is.