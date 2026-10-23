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Baka András európai vezetők előtt idézte fel 1956 tanulságait: ezt üzente a köztársasági elnök
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének hetvenedik évfordulóján tartott ünnepi díszülésen Baka András köztársasági elnök a nemzeti összefogást és az események egyetemes üzenetét méltatta. A megemlékezésen, amelyen több európai állami vezető is részt vett, az államfő hangsúlyozta, hogy bár a szovjet túlerő katonailag leverte a szabadságharcot, annak igazságát sosem tudta megsemmisíteni - írta a Portfolio.
Baka András beszédében kiemelte, hogy a mai évforduló a világon élő összes magyar közös ünnepe. Hetven évvel ezelőtt a nemzet ítéletet mondott egy hazugságra és elnyomásra épülő rendszer felett, amikor emberek tízezrei vonultak az utcára, hogy visszaköveteljék a szabadságot és az emberi méltóságot. Az egyéni követelésekből olyan egységes nemzeti akarat formálódott, amelynek a hangját az egész világ meghallotta.
A köztársasági elnök felidézte a forradalom napjait meghatározó rendkívüli szolidaritást. Kitért arra, hogyan segítették a vidékiek élelmiszerrel a fővárosiakat, miként gondoskodtak az ismeretlenek a sebesültekről, valamint emlékeztetett az összetört kirakatokban érintetlenül maradt árukra és az őrizetlenül hagyott adományokra is. Mint fogalmazott, ezek a cselekedetek legalább annyit elárulnak 1956-ról, mint maguk a fegyveres harcok és a barikádok.
Bár a november 4-én meginduló szovjet támadás letörte az ellenállást, és kegyetlen megtorlás vette kezdetét, Baka András szerint az október 23-a előtti világot már soha többé nem lehetett visszaállítani. A szabadságharc igazsága túlélte a diktatúrát, és a rendszerváltással végre elfoglalhatta méltó helyét a történelmi emlékezetben.
Az államfő a díszülésen jelen lévő európai vezetőkhöz szólva rámutatott, hogy részvételük különleges hangsúlyt ad a megemlékezésnek, és bizonyítja, hogy 1956 üzenete messze túlmutat Magyarország határain. Hetven évvel ezelőtt egy kis nemzet szállt szembe egy világhatalommal, és olyan egyetemes értékek mellett tett tanúságot, amelyek származástól, nyelvtől és meggyőződéstől függetlenül minden embert megilletnek.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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