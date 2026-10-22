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Egy idős férfi, aki az 1956-os magyar forradalomra emlékszik
Kvíz

Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!

Pénzcentrum
2026. október 22. 18:02 3 perc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit évről évre felidézzük, amikor megemlékezünk a nemzeti ünnep alkalmából a hősökre és áldozatokra. Viszont a forradalom 70 éve nem előzmények nélkül tört ki: a sztálinista diktatúra, a politikai elnyomás, a választási visszaélések és a mindennapokat átszövő félelem egyre nagyobb feszültséget keltett a magyar társadalomban. A keleti blokk más országaiban zajló események szintén erősítették a változás reményét, miközben a diákok követelései már egyértelműen jelezték, hogy sokan alapvető politikai és társadalmi átalakulást akarnak. A mai kvíz során az 1956-os forradalomhoz vezető út legfontosabb eseményeit, jelképeit és fogalmait idézzük fel. Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!

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Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!

1/10 kérdés
Ki volt 1945-től 1956-ig az a politikus, aki kiépítette a sztálinista, totalitárius diktatúrát Magyarországon?
Rákosi Mátyás
Kádár János
Nagy Imre
Horthy Miklós
2/10 kérdés
Az 1947-es magyarországi országgyűlési választás "kékcédulás" választásként híresült el. Mik voltak ezek a kék cédulák?
ezen a választáson 10 párt indult, az új pártok többsége a FKgP utódpártjai voltak, az indulásukhoz szükséges ajánló szelvények voltak a kék cédulák
a Magyar Függetlenségi Párt kétségbevonta a választási eredményt, és új választás kiírását követelte, viszont végül az MFP-re leadott szavazatokat semmisítették meg, ezek lettek a kék cédulák
ideiglenes választói névjegyzékkivonat, amellyek az emberek a lakóhelyüktől távol is szavazhattak (ezzel lehetőség nyílt a csalásra)
az az értesítőlevél, amely visszavonta a jobboldali szervezetek tagjainak választójogát
3/10 kérdés
Milyen taktikának nevezték a Magyar Kommunista Párt stratégiáját a gyors hatalomra kerülése érdekében? Ez a többi párttal szemben alkalmazott magatartásának, politikai módszereinek köznyelvi elnevezése volt, melynek lényege az ellenfelek megosztása, meggyengítése és részenkénti megsemmisítése.
rétestaktika
bejglitaktika
szalonnataktika
szalámitaktika
4/10 kérdés
Minek a rövidítése az ÁVH?
Államvédelmi Hatóság
Állami Vallató Hivatal
Általános Vizsgálati Helyőrség
Állampolgári Végrehajtó Honvédség
5/10 kérdés
Melyik kifejezés kapcsolódik az ÁVH-tól való rettegéshez, amit a lakosság élt át a forradalom előtti időszakban?
neszfóbia
koppiszony
csengőfrász
éjszorongás
6/10 kérdés
Mi volt a kolhoz?
a Szovjetunió mezőgazdaságának tipikus termelőszövetkezeti formája
a háború utáni közigazgatási és munkahelyi elbocsátásokhoz kapcsolódó eljárás, amely politikai tisztogatásokra is alkalmat adott
előre meghatározott politikai célt szolgáló, manipulált vagy koholt vádakra épülő eljárás
bírósági ítélet nélküli, hatósági fogva tartás
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik a Szovjetunió egyik legismertebb jelképe a mai napig?
horogkereszt
ötágú vörös csillag
hatágú sárga csillag
piros és fehér csíkos, "árpádsávos" zászló
8/10 kérdés
Melyik napon ünnepelték Magyarország felszabadításának napját vagy a felszabadulás ünnepét a szovjet megszállás alatt?
február 25-én
április 4-én
június 16-án
november 4-én
9/10 kérdés
Hol tört ki 1956 júniusának végén munkásfelkelés, amelyet ugyan levertek, de mégis reményt adott a magyar lakosságnak is a változásra?
Csehszlovákiában a diáktüntetésnek indult munkásfelkelés Prágában
a romániai, temesvári tiltakozások országos felkeléssé nőttek
a lengyelországi Poznań városában a rossz munkakörülmények és az alacsony bérek miatt
keletnémet tüntetések törtek ki először Berlinben, majd átterjedtek az egész országra
10/10 kérdés
A magyar diákok kidolgozták követeléseiket, és a demonstrációjukat 1956. október 23-ra a lengyel nép iránti szolidaritás kifejezésére. Mit nem tartalmazott az alábbiak közül a diákok 16 pontja?
a katonaság esküdjön meg az alkotmányra, és a magyar katonákat ne vigyék külföldre
teljes vélemény- és szólásszabadságot
új, nemzeti jellegű címert és a Sztálin-szobor eltávolítását
követelték a szovjet csapatok kivonását
Címlapkép: Getty Images
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