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Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit évről évre felidézzük, amikor megemlékezünk a nemzeti ünnep alkalmából a hősökre és áldozatokra. Viszont a forradalom 70 éve nem előzmények nélkül tört ki: a sztálinista diktatúra, a politikai elnyomás, a választási visszaélések és a mindennapokat átszövő félelem egyre nagyobb feszültséget keltett a magyar társadalomban. A keleti blokk más országaiban zajló események szintén erősítették a változás reményét, miközben a diákok követelései már egyértelműen jelezték, hogy sokan alapvető politikai és társadalmi átalakulást akarnak. A mai kvíz során az 1956-os forradalomhoz vezető út legfontosabb eseményeit, jelképeit és fogalmait idézzük fel. Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod! 1/10 kérdés Ki volt 1945-től 1956-ig az a politikus, aki kiépítette a sztálinista, totalitárius diktatúrát Magyarországon? Rákosi Mátyás Kádár János Nagy Imre Horthy Miklós Következő kérdés 2/10 kérdés Az 1947-es magyarországi országgyűlési választás "kékcédulás" választásként híresült el. Mik voltak ezek a kék cédulák? ezen a választáson 10 párt indult, az új pártok többsége a FKgP utódpártjai voltak, az indulásukhoz szükséges ajánló szelvények voltak a kék cédulák a Magyar Függetlenségi Párt kétségbevonta a választási eredményt, és új választás kiírását követelte, viszont végül az MFP-re leadott szavazatokat semmisítették meg, ezek lettek a kék cédulák ideiglenes választói névjegyzékkivonat, amellyek az emberek a lakóhelyüktől távol is szavazhattak (ezzel lehetőség nyílt a csalásra) az az értesítőlevél, amely visszavonta a jobboldali szervezetek tagjainak választójogát Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen taktikának nevezték a Magyar Kommunista Párt stratégiáját a gyors hatalomra kerülése érdekében? Ez a többi párttal szemben alkalmazott magatartásának, politikai módszereinek köznyelvi elnevezése volt, melynek lényege az ellenfelek megosztása, meggyengítése és részenkénti megsemmisítése. rétestaktika bejglitaktika szalonnataktika szalámitaktika Következő kérdés 4/10 kérdés Minek a rövidítése az ÁVH? Államvédelmi Hatóság Állami Vallató Hivatal Általános Vizsgálati Helyőrség Állampolgári Végrehajtó Honvédség Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kifejezés kapcsolódik az ÁVH-tól való rettegéshez, amit a lakosság élt át a forradalom előtti időszakban? neszfóbia koppiszony csengőfrász éjszorongás Következő kérdés 6/10 kérdés Mi volt a kolhoz? a Szovjetunió mezőgazdaságának tipikus termelőszövetkezeti formája a háború utáni közigazgatási és munkahelyi elbocsátásokhoz kapcsolódó eljárás, amely politikai tisztogatásokra is alkalmat adott előre meghatározott politikai célt szolgáló, manipulált vagy koholt vádakra épülő eljárás bírósági ítélet nélküli, hatósági fogva tartás Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik a Szovjetunió egyik legismertebb jelképe a mai napig? horogkereszt ötágú vörös csillag hatágú sárga csillag piros és fehér csíkos, "árpádsávos" zászló Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik napon ünnepelték Magyarország felszabadításának napját vagy a felszabadulás ünnepét a szovjet megszállás alatt? február 25-én április 4-én június 16-án november 4-én Következő kérdés 9/10 kérdés Hol tört ki 1956 júniusának végén munkásfelkelés, amelyet ugyan levertek, de mégis reményt adott a magyar lakosságnak is a változásra? Csehszlovákiában a diáktüntetésnek indult munkásfelkelés Prágában a romániai, temesvári tiltakozások országos felkeléssé nőttek a lengyelországi Poznań városában a rossz munkakörülmények és az alacsony bérek miatt keletnémet tüntetések törtek ki először Berlinben, majd átterjedtek az egész országra Következő kérdés 10/10 kérdés A magyar diákok kidolgozták követeléseiket, és a demonstrációjukat 1956. október 23-ra a lengyel nép iránti szolidaritás kifejezésére. Mit nem tartalmazott az alábbiak közül a diákok 16 pontja? a katonaság esküdjön meg az alkotmányra, és a magyar katonákat ne vigyék külföldre teljes vélemény- és szólásszabadságot új, nemzeti jellegű címert és a Sztálin-szobor eltávolítását követelték a szovjet csapatok kivonását Eredmények

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