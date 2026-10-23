100-150 forinttal is emelkedhet a cigaretták ára napokon belül a jövedéki adó emelése miatt

Megugrott a dohánytermékek iránti kereslet a november 1-jén életbe lépő jövedékiadó-emelés előtt, a dohányboltok ugyanis előre feltöltik készleteiket. Az Országos Dohányboltellátó szerint szeptemberben 7 százalékkal több terméket vásároltak a vártnál. Az adóemelés hatására a cigaretták ára mintegy 5, a hevített dohánytermékeké pedig 10 százalékkal nőhet, ezt követően viszont a kereslet visszaesésére számítanak.

A jövedéki adó emelése november 1-jén lép hatályba, és az Országgyűlés szeptember 15-i döntése szerint a dohánytermékek teljes körére kiterjed, termékkategóriánként differenciált mértékben. A cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25 százalékkal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedik.

Ez a cigaretta esetében mintegy 5, a hevített dohánytermékek esetében nagyjából 10 százalékos emelkedést eredményez a végső árban, attól függően, hogy a gyártók mekkora mértékben hárítják át a jövedékiadó-emelést a fogyasztókra. A pénzügyminiszter a dohánygyártmányok jövedéki adójáról korábban azt mondta: a módosítással keletkező 90 milliárd forintos többletet az egészségügyi források bővítésére fordítják. Az ODBE kiemelte: nőtt a kereslet, a trafikosok jelenleg még a kedvezőbb adómértékű termékeket vásárolják.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos terhet kapnak a nyakukba a magyar dohányosok: durva áremelés jön a trafikokban A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a drágulás tömegeket terelhet a feketepiac és az olcsóbb külföldi beszerzések felé.

Tapasztalataik szerint az adóemeléseket megelőző időszakban többlet vásárlás jellemző a dohányboltoknál, azt követően pedig csökkeni fog a vásárlási kedv, így a cég 2027-ben alacsonyabb értékesítéssel számol előzetes terveihez képest. A dohányboltellátó a mostaninál jóval nagyobb kereslet kielégítésére is fel van készülve mind logisztikai, mind emberi erőforrás terén, a jelenlegi előrehozott vásárlások kiszolgálása fennakadás nélkül zajlik - közölték.

Az ODBE saját éves vásárlási előrejelzéséhez képest - amely egyrészt az elmúlt 11 év adatain, másrészt az aktuális körülmények számításba vételén alapul - mennyiségben 7 százalékos vásárlási többletet állapítottak meg szeptemberben, amely "nagy valószínűséggel" az adóemelés bejelentésének tulajdonítható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az emelés mértékéről közölték: az egyes termékek fogyasztói árának meghatározása az adott terméket gyártó, forgalmazó nagykereskedő kizárólagos joga, így ők döntik el, hogy mikor, milyen mértékben, milyen ütemezéssel építik bele a végleges árba a növekedő adóterheket. Ezt a jelenlegi, meghirdetett áras rendszerben hetente kétszer tehetik meg, hétfőn és csütörtökön. Így a gyártók, forgalmazók nagyfokú rugalmassággal bírnak a termékek árának módosításában, ideértve annak időpontját is - jelezte az ODBE.