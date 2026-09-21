2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombathely, Magyarország – 2022. június 1.: Nemzeti Dohánybolt. Állami tulajdonú üzlet, amely Magyarországon a dohánytermékek minden törvényes értékesítéséért felelős.
Vásárlás

Óriási átalakítás jön a dohányboltoknál: kiszivárgott, mire készülhet a Tisza-kormány

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 08:44

A kormány olyan szabályozás előkészítésén dolgozik, amely lehetővé tenné az önkormányzatok számára a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozását. A belvárosi kerületek szerint a közbiztonság javítása érdekében lenne szükség a szigorításra, a trafikosok szövetsége viszont attól tart, hogy az új rendszer hosszabb távon a dohánybolti ellátóhálózat széttöredezéséhez vezethet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány azt vizsgálja, milyen módon kaphatnának az önkormányzatok felhatalmazást a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A trafikosok érdekképviselete azonban attól tart, hogy egy ilyen szabályozás hosszabb távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet – tudta meg a 24.hu.

Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.

A belvárosi kerületek polgármesterei még augusztus végén közös közleményben  számoltak be arról, hogy a kormány több kezdeményezésüket is elfogadta, ami szerintük belátható időn belül javíthatja Budapest közbiztonságát. A Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József angyalföldi polgármester által aláírt dokumentumban arról is írtak, hogy a belügyminiszter támogatja az önkormányzatok hatósági jogköreinek bővítését a Nemzeti Dohányboltok működésének szabályozásában. Mint fogalmaztak, az ehhez szükséges kormány-előterjesztés előkészítése már folyamatban van.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi szabályozás szerint a kereskedelmi törvény főszabályként lehetővé teszi, hogy a kerületi önkormányzatok helyben rendelkezzenek az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásáról. A nemzeti dohányboltokra azonban különleges, országos előírások vonatkoznak, ezért az önkormányzatok jelenleg nem kötelezhetik őket egyszerűen éjszakai zárásra. A lap megkeresésére adott kerületi válaszok alapján ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik a helyi beavatkozás lehetőségére.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az önkormányzatok beszámolói szerint a problémák több kerületben is hasonlóak: az éjszakai alkoholárusításhoz és a közterületi italozáshoz kapcsolódó konfliktusok, a lakókban félelmet keltő csoportosulások és hangoskodás, a rendszeres szemetelés, az erőszakos viselkedés, valamint a közterületi vizelés egyaránt visszatérő gondot jelent.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #dohánybolt #kormány #Budapest #nemzeti dohánybolt #dohány #alkohol #közterület #szigorítás #szabályozás #belügyminisztérium #nyitvatartás #önkormányzatok #nemzeti dohányboltok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:54
09:45
09:32
09:20
09:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
2026. szeptember 20.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
2
2 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
3
1 hónapja
Rendkívüli! Felfüggeszthetik a palackvisszaváltást
4
5 napja
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
3 hete
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 09:19
Mi okozta Cindy Crawford 27 éves fiának a halálát? Egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról is vallott Presley Gerber
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 07:23
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar autósok: így kapják meg ez érintettek a dízeltámogatást
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 09:03
Vagyonokat fizetünk a biohúsokért, pedig nem is az van az állatokkal, mint hinnénk