Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.
Óriási átalakítás jön a dohányboltoknál: kiszivárgott, mire készülhet a Tisza-kormány
A kormány olyan szabályozás előkészítésén dolgozik, amely lehetővé tenné az önkormányzatok számára a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozását. A belvárosi kerületek szerint a közbiztonság javítása érdekében lenne szükség a szigorításra, a trafikosok szövetsége viszont attól tart, hogy az új rendszer hosszabb távon a dohánybolti ellátóhálózat széttöredezéséhez vezethet.
A kormány azt vizsgálja, milyen módon kaphatnának az önkormányzatok felhatalmazást a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására.
A trafikosok érdekképviselete azonban attól tart, hogy egy ilyen szabályozás hosszabb távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet – tudta meg a 24.hu.
A belvárosi kerületek polgármesterei még augusztus végén közös közleményben számoltak be arról, hogy a kormány több kezdeményezésüket is elfogadta, ami szerintük belátható időn belül javíthatja Budapest közbiztonságát. A Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József angyalföldi polgármester által aláírt dokumentumban arról is írtak, hogy a belügyminiszter támogatja az önkormányzatok hatósági jogköreinek bővítését a Nemzeti Dohányboltok működésének szabályozásában. Mint fogalmaztak, az ehhez szükséges kormány-előterjesztés előkészítése már folyamatban van.
A jelenlegi szabályozás szerint a kereskedelmi törvény főszabályként lehetővé teszi, hogy a kerületi önkormányzatok helyben rendelkezzenek az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásáról. A nemzeti dohányboltokra azonban különleges, országos előírások vonatkoznak, ezért az önkormányzatok jelenleg nem kötelezhetik őket egyszerűen éjszakai zárásra. A lap megkeresésére adott kerületi válaszok alapján ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik a helyi beavatkozás lehetőségére.
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Az önkormányzatok beszámolói szerint a problémák több kerületben is hasonlóak: az éjszakai alkoholárusításhoz és a közterületi italozáshoz kapcsolódó konfliktusok, a lakókban félelmet keltő csoportosulások és hangoskodás, a rendszeres szemetelés, az erőszakos viselkedés, valamint a közterületi vizelés egyaránt visszatérő gondot jelent.
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