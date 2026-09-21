Óriási átalakítás jön a dohányboltoknál: kiszivárgott, mire készülhet a Tisza-kormány

A kormány olyan szabályozás előkészítésén dolgozik, amely lehetővé tenné az önkormányzatok számára a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozását. A belvárosi kerületek szerint a közbiztonság javítása érdekében lenne szükség a szigorításra, a trafikosok szövetsége viszont attól tart, hogy az új rendszer hosszabb távon a dohánybolti ellátóhálózat széttöredezéséhez vezethet.

A kormány azt vizsgálja, milyen módon kaphatnának az önkormányzatok felhatalmazást a nemzeti dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására.

A trafikosok érdekképviselete azonban attól tart, hogy egy ilyen szabályozás hosszabb távon az ellátási hálózat széttöredezéséhez vezethet – tudta meg a 24.hu.

A belvárosi kerületek polgármesterei még augusztus végén közös közleményben számoltak be arról, hogy a kormány több kezdeményezésüket is elfogadta, ami szerintük belátható időn belül javíthatja Budapest közbiztonságát. A Baranyi Krisztina ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József angyalföldi polgármester által aláírt dokumentumban arról is írtak, hogy a belügyminiszter támogatja az önkormányzatok hatósági jogköreinek bővítését a Nemzeti Dohányboltok működésének szabályozásában. Mint fogalmaztak, az ehhez szükséges kormány-előterjesztés előkészítése már folyamatban van.

A jelenlegi szabályozás szerint a kereskedelmi törvény főszabályként lehetővé teszi, hogy a kerületi önkormányzatok helyben rendelkezzenek az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásáról. A nemzeti dohányboltokra azonban különleges, országos előírások vonatkoznak, ezért az önkormányzatok jelenleg nem kötelezhetik őket egyszerűen éjszakai zárásra. A lap megkeresésére adott kerületi válaszok alapján ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik a helyi beavatkozás lehetőségére.

Az önkormányzatok beszámolói szerint a problémák több kerületben is hasonlóak: az éjszakai alkoholárusításhoz és a közterületi italozáshoz kapcsolódó konfliktusok, a lakókban félelmet keltő csoportosulások és hangoskodás, a rendszeres szemetelés, az erőszakos viselkedés, valamint a közterületi vizelés egyaránt visszatérő gondot jelent.