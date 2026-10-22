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Gazdaság

Rossz hír érkezett a magyar gazdaságról: létszámleépítésre készülhet sok magyar cég

Pénzcentrum
2026. október 22. 16:29 3 perc

Októberben enyhén javult az üzleti bizalom, miközben a fogyasztói várakozások romlottak Magyarországon a GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint. A konjunktúraindex értéke nem változott szeptemberhez képest, az üzleti környezet kiszámíthatóságának megítélése viszont érezhetően kedvezőtlenebbé vált. A következő három hónapban több vállalkozás tervez létszámcsökkentést, mint bővítést, az áremelést tervezők aránya pedig meghaladja az árcsökkentésre készülőkét. A lakosság hangulatát elsősorban az ország gazdasági kilátásainak romlása húzta le, de a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése javult.

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A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával és módszertanával végzett – felmérése szerint októberben az üzleti világ hangulata enyhén javult, de a fogyasztók kilátásai romlottak az előző megkérdezéshez képest. Így a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe stagnált. Sem a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága, sem az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott érdemben szeptemberhez képest. Az üzleti környezet kiszámíthatósága viszont érezhetően romlott.

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A GKI konjunktúra indexe júliusban négy és fél éves csúcsára ért fel, majd augusztusban az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent. Az index szeptemberben 1 ponttal emelkedett, míg értéke októberben nem változott havi alapon.

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A GKI üzleti bizalmi indexe júliusban ért fel hároméves csúcsára, majd augusztusban 4 ponttal apadt. Szeptemberben és októberben is 1-1 ponttal emelkedett havi összevetésben. A második őszi hónapban az ipari másfél, a szolgáltatói bizalmi index 2 ponttal emelkedett. Ugyanakkor az építőipari index 3 ponttal, míg a kereskedelmi 4 ponttal mérséklődött.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor októberben lényegében nem változott szeptemberhez képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, 14%-a pedig annak szűkítésére. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben. Ebben a tekintetben kiugróan pesszimisták az építőipari válaszadók.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése októberben érezhetően romlott az előző felméréshez képest. Csak az ipari cégek érezték kiszámíthatóbbnak a környezetet az egy hónappal korábbinál, a másik három szektorban egyértelműen kedvezőtlenebb lett ez a megítélés.

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Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, októberben nem változott szeptemberhez képest. A következő három hónapban a cégek 18%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül. Az építőiparban egyetlen vállalkozás sem törekszik áremelésre.

A lakossági kilátások kissé pesszimistábbak lettek: a tizedik hónapban a GKI fogyasztói bizalmi 2 pontot csökkent az előző megkérdezéshez képest. A júliusi, több mint nyolcéves csúcshoz képest ez összesen 8 pontos korrekció. Az index azonban így is mintegy 20 ponttal saját hosszú távú átlaga felett áll. Mindez arra utal, hogy az új kormány működéséhez fűzött pozitív várakozások továbbra is erőteljesen jelen vannak a lakosság hangulatában.

A kilátások októberi romlása mögött elsősorban az ország gazdasági kilátásainak gyengülése áll: a következő 12 hónapra vonatkozó gazdasági várakozásokat jelző index 6 ponttal csökkent. A háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásai 1 ponttal, az elmúlt egy évi pénzügyi helyzetük megítélése 5 ponttal apadt. Ugyanakkor a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal javult.
Címlapkép: Getty Images
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