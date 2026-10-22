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Gazdaság

Januárban fizetésképtelenné válhat egy magyar nagyváros: veszélyben a bérek és az óvodák is

Pénzcentrum
2026. október 22. 09:53

Januárra fizetésképtelenné válhat Dunaújváros, ha nem kapja vissza az elmúlt években elvont iparűzési adóbevételeit, vagy nem jut sürgős kormányzati mentőövhöz. A városvezetés szerint az előző kormányzat politikai döntései és a Dunaferr csődje együttesen mintegy 20 milliárd forintos hiányt okoztak, aminek következtében veszélybe kerülhet az alapvető közszolgáltatások ellátása és az önkormányzati dolgozók bérének kifizetése - írta az Index.

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Medgyesi Miklós, a Polgármesteri Hivatal kabinetirodájának vezetője szerint a település súlyos likviditási válsággal küzd. A probléma gyökere egyrészt a 2021-ben létrehozott különleges gazdasági övezet, amellyel a Hankook és az iváncsai ipari park helyi iparűzési adója az önkormányzat helyett a megyei önkormányzathoz került. Ez csak a gumigyár esetében mintegy 6,6 milliárd forintos kiesést jelentett. A helyzetet tovább rontotta a Dunaferr csődje, a vasmű ugyanis a korábban kapott önkormányzati fizetési könnyítések ellenére 4 milliárd forintos adósságot hagyott hátra, míg a leállás további 7 milliárdos mínuszt eredményezett a költségvetésben.

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A pénzügyi helyzet az év végén válik igazán kritikussá, ekkor jár le ugyanis a város hitelkerete. A hitelező bank a hosszabbítást újabb bevételnövelő intézkedésekhez köti, miközben az önkormányzatnak nemrég egy több mint 200 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is be kellett fizetnie.

Ha januárra fizetésképtelenné válik a város, a városüzemeltetés leállása mellett több száz dolgozó bére, valamint az óvodák, bölcsődék és szociális otthonok működése is veszélybe kerülhet.

Medgyesi Miklós szerint a legrosszabb forgatókönyv elkerüléséhez vagy az ingatlanadó bevezetésére, vagy rövid távon legalább négymilliárd forintos rendkívüli kormányzati támogatásra van szükség. A hosszú távú stabilitást azonban csak az elvont adóbevételek visszacsatornázása jelentene. Bár a jelenlegi kormányzat és a Megyei Jogú Városok Szövetsége fillséggel elismeri a dunaújvárosi helyzet rendkívüli súlyosságát, és Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője is ígéretet tett a segítségre, konkrét lépés egyelőre nem történt.

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Pintér Tamás polgármester szerint a krízis az előző kormányzat politikai döntéseinek eredménye. Kiemelte, nem a jelenlegi, nehéz örökséggel küzdő központi költségvetést akarják terhelni. A városvezetés célja pusztán annyi, hogy a korábbi, különleges gazdasági övezetre vonatkozó igazságtalan rendelet visszavonásával Dunaújváros visszakapja a jogosan őt illető forrásokat.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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