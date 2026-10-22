Kitálalt az uniós politikus, ezért nem szűnt még meg az óraátállítás: a most vasárnapi lehet az utolsó?

Több mint negyven európai parlamenti képviselő sürgeti a tagállamok közlekedési minisztereit, hogy végre lépjenek az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése érdekében. Bár a javaslat már nyolc éve napirenden van, a döntéshozók halogatása miatt ezen a vasárnapon ismét át kell állítanunk az órákat.

Tizenöt tagország és hat parlamenti frakció képviselői közös felhívásban kérték a minisztereket, hogy legalább egy ütemtervet dolgozzanak ki a folyamat elindítására. Az Európai Bizottság eredetileg még 2018-ban javasolta az óraátállítás eltörlését, az Európai Parlament pedig már 2019-ben elfogadta a saját álláspontját. A tagállamok kormányait tömörítő Tanács azonban azóta sem tudott dűlőre jutni a kérdésben.

Bár az elmúlt években történtek kísérletek az ügy kimozdítására – legutóbb a spanyol kormány részéről 2025-ben –, érdemi előrelépés nem történt. A késlekedés egyik fő oka, hogy a tagállamok, köztük a 2024-es soros magyar EU-elnökség is, rendre újabb hatástanulmányokat követeltek az Európai Bizottságtól, noha a testület már többet is bemutatott - írja a Telex.

Peter Liese európai parlamenti képviselő szerint a kormányok az elmúlt nyolc évben puszta kifogásként használták a hatástanulmányok hiányát, így igazolva cselekvésképtelenségüket. A politikus hangsúlyozta, hogy a megegyezés elmaradása jól mutatja, hogy az európaiakat aggasztó problémákat sok esetben nem az uniós intézmények, hanem maguk a tagállami illetékesek okozzák.

A viták lezárása és a kifogások eloszlatása érdekében az Európai Bizottság várhatóan még az idei év végéig elkészít egy újabb dokumentumot a témában. Liese szerint ezt követően a közlekedési minisztereknek már nem lesz terük a további halogatásra, és végre érdemben le kell zárniuk az óraátállítás kérdését.