Ukrajna további finanszírozásáról, a magas energiaárak kezeléséről, a migrációról és a következő uniós költségvetésről is tárgyaltak európai vezetők.
Ne feledd, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát
Október 25-én, vasárnap hajnalban egy órával vissza kell állítani az órákat, ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás. Idén a lehető legkorábbi napra esik az őszi átállítás, amire legutóbb 2020-ban volt példa.
Október utolsó vasárnapján ér véget a nyári időszámítás, ez 2026-ban október 25-ére esik. Bár az órák állítgatásának megszüntetése évek óta téma az Európai Unióban, az idei átállítást még a megszokott rend szerint kell elvégezni.
A korai dátum tehát nem szabályváltozás eredménye, egyszerűen így alakul a naptár. A családok számára ugyanakkor fontos lehet, hogy az átállítás az őszi szünet elejére esik, így utána még egy teljes hét marad a fiataloknak, hogy hozzászokjanak az új menetrendhez.
Óraátállítás 2026 őszén - mikor tekerünk?
Október 24-ről 25-re, szombatról vasárnapra virradó éjszaka hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Az éjszaka így egy órával hosszabb lesz. Az október 25-i időpontot az Európai Bizottság hivatalos menetrendje is rögzíti.
Az őszi átállítás mindig október utolsó vasárnapjára esik, amely legkorábban 25-én, legkésőbb 31-én lehet. Idén tehát ennél korábban nem is térhetnénk vissza a téli időszámításhoz.
Legutóbb hat éve, 2020-ban alakult ugyanígy a naptár, azt megelőzően pedig 2015-ben állítottuk vissza október 25-én az órákat. Jövőre éppen a másik véglet következik, a közzétett uniós menetrend szerint 2027-ben október 31-én lesz az őszi átállítás.
Az iskolásoknak még egy hét szünetük marad
A 2026/2027-es tanév rendje szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2., hétfő.
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Ez azt jelenti, hogy az óraátállításkor a diákok már szüneten lesznek, és október 26-án, hétfőn sem kell iskolába indulniuk. A tanítás csak egy héttel később kezdődik újra, már a téli időszámítás szerint.
Mi lett az óraátállítás eltörlésével?
Az Európai Bizottság 2018-ban tett javaslatot az évi kétszeri óraátállítás megszüntetésére. Az Európai Parlament 2019 márciusában fogadta el az álláspontját, amely a rendszer 2021-es kivezetését támogatta. Ez azonban nem vált elfogadott uniós szabállyá, a megszüntetéshez a tagállamokat képviselő Tanács és a Parlament megállapodása is szükséges. Végleges döntés és elfogadott eltörlési dátum pedig továbbra sincs.
Az ügyben ugyanakkor történt újabb lépés. Egy 2026. júniusi tanácsi dokumentum szerint februárban elindult egy bizottsági megrendelésre készülő vizsgálat, amely az óraátállítás közös megszüntetésének hatásait értékeli. A tanulmány befejezését 2026 végére várják, eredményei a további egyeztetéseket segíthetik.
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