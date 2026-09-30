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Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 15:00

Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás. Legutóbb hat éve alakult így a naptár, a diákoknak pedig idén még egy teljes hetük marad az őszi szünetből, mielőtt az új időszámítás szerint kellene iskolába indulniuk.

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Az őszi óraátállításnál könnyű megszokásból október legvégére gondolni, az utolsó vasárnap azonban nem mindig közvetlenül a hónapzárás elé esik.

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Idén például már október 25-én visszatérünk a téli időszámításhoz, ráadásul az iskolai szünet is úgy alakul, hogy az átállítás utáni hétfőn még nem kell tanításra menniük a gyerekeknek.

Mikor és merre kell állítani az órát?

Október 24-ről 25-re, szombatról vasárnapra virradó éjszaka hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, így ezen a hétvégén egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Az idei dátumot az Európai Bizottság hivatalos menetrendje is rögzíti.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a korai időpont mögött nincs új szabály. A nyári időszámítás továbbra is október utolsó vasárnapján ér véget, amely a naptár alakulásától függően 25-e és 31-e közé eshet. Most ennek az időszaknak a legelső napjára jut az átállítás.

Legutóbb 2020-ban fordult elő ugyanez, azt megelőzően pedig 2015-ben állítottuk vissza október 25-én az órákat. Érdekesség, hogy jövőre éppen a másik véglet következik, 2027 októberének utolsó vasárnapja ugyanis 31-ére esik.

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Az iskolásoknak még nem kell hétfőn korán kelniük

A családoknak érdemes az őszi szünet időpontját is mellétenniük az óraátállításhoz. A 2026/2027-es tanév rendje szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első szünet utáni tanítási nap pedig november 2., hétfő.

Ez azt jelenti, hogy az órák visszaállításakor a diákok már szüneten lesznek, és az azt követő teljes hét is tanítás nélkül telik. Az iskolai reggeli rutinhoz tehát csak november elején kell visszatérniük, már a téli időszámítás szerint.

Az alábbi legendás dalt pedig azoknak küldjük, akiknek a fél délelőttje rámegy majd holnap, mire minden órát visszatekernek otthon.
Címlapkép: Getty Images
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