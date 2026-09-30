Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt

Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás. Legutóbb hat éve alakult így a naptár, a diákoknak pedig idén még egy teljes hetük marad az őszi szünetből, mielőtt az új időszámítás szerint kellene iskolába indulniuk.

Az őszi óraátállításnál könnyű megszokásból október legvégére gondolni, az utolsó vasárnap azonban nem mindig közvetlenül a hónapzárás elé esik.

Idén például már október 25-én visszatérünk a téli időszámításhoz, ráadásul az iskolai szünet is úgy alakul, hogy az átállítás utáni hétfőn még nem kell tanításra menniük a gyerekeknek.

Mikor és merre kell állítani az órát?

Október 24-ről 25-re, szombatról vasárnapra virradó éjszaka hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, így ezen a hétvégén egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Az idei dátumot az Európai Bizottság hivatalos menetrendje is rögzíti.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a korai időpont mögött nincs új szabály. A nyári időszámítás továbbra is október utolsó vasárnapján ér véget, amely a naptár alakulásától függően 25-e és 31-e közé eshet. Most ennek az időszaknak a legelső napjára jut az átállítás.

Legutóbb 2020-ban fordult elő ugyanez, azt megelőzően pedig 2015-ben állítottuk vissza október 25-én az órákat. Érdekesség, hogy jövőre éppen a másik véglet következik, 2027 októberének utolsó vasárnapja ugyanis 31-ére esik.

Az iskolásoknak még nem kell hétfőn korán kelniük

A családoknak érdemes az őszi szünet időpontját is mellétenniük az óraátállításhoz. A 2026/2027-es tanév rendje szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első szünet utáni tanítási nap pedig november 2., hétfő.

Ez azt jelenti, hogy az órák visszaállításakor a diákok már szüneten lesznek, és az azt követő teljes hét is tanítás nélkül telik. Az iskolai reggeli rutinhoz tehát csak november elején kell visszatérniük, már a téli időszámítás szerint.

Az alábbi legendás dalt pedig azoknak küldjük, akiknek a fél délelőttje rámegy majd holnap, mire minden órát visszatekernek otthon.