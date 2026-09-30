Először nyilatkozott édesapja utolsó óráiról Deák Bill Gyula fia. Elmondása szerint a zenész egy sikeres szívritmus-szabályozó beültetése után kifejezetten jól érezte magát.
Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt
Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás. Legutóbb hat éve alakult így a naptár, a diákoknak pedig idén még egy teljes hetük marad az őszi szünetből, mielőtt az új időszámítás szerint kellene iskolába indulniuk.
Az őszi óraátállításnál könnyű megszokásból október legvégére gondolni, az utolsó vasárnap azonban nem mindig közvetlenül a hónapzárás elé esik.
Idén például már október 25-én visszatérünk a téli időszámításhoz, ráadásul az iskolai szünet is úgy alakul, hogy az átállítás utáni hétfőn még nem kell tanításra menniük a gyerekeknek.
Mikor és merre kell állítani az órát?
Október 24-ről 25-re, szombatról vasárnapra virradó éjszaka hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, így ezen a hétvégén egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Az idei dátumot az Európai Bizottság hivatalos menetrendje is rögzíti.
Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a korai időpont mögött nincs új szabály. A nyári időszámítás továbbra is október utolsó vasárnapján ér véget, amely a naptár alakulásától függően 25-e és 31-e közé eshet. Most ennek az időszaknak a legelső napjára jut az átállítás.
Legutóbb 2020-ban fordult elő ugyanez, azt megelőzően pedig 2015-ben állítottuk vissza október 25-én az órákat. Érdekesség, hogy jövőre éppen a másik véglet következik, 2027 októberének utolsó vasárnapja ugyanis 31-ére esik.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iskolásoknak még nem kell hétfőn korán kelniük
A családoknak érdemes az őszi szünet időpontját is mellétenniük az óraátállításhoz. A 2026/2027-es tanév rendje szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első szünet utáni tanítási nap pedig november 2., hétfő.
Ez azt jelenti, hogy az órák visszaállításakor a diákok már szüneten lesznek, és az azt követő teljes hét is tanítás nélkül telik. Az iskolai reggeli rutinhoz tehát csak november elején kell visszatérniük, már a téli időszámítás szerint.
Az alábbi legendás dalt pedig azoknak küldjük, akiknek a fél délelőttje rámegy majd holnap, mire minden órát visszatekernek otthon.
A volt miniszter eredetileg gyógyszerésznek tanult, majd egyetemi és kutatói karrier után került a politikába.
Október 12. és 16. között minden este egy újabb premierrel bővül a csatorna őszi kínálata.
Egyre több hazai színház és koncertszervező alkalmazza a repülőjegyeknél már régóta megszokott dinamikus árazást,
A műsor nem áll le végleg, csupán szünetre megy, és az évad második felével később tér vissza.
Na, vajon elvitte valaki a 755 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 3,66 milliárd forintos főnyereményt a 39. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Véleménye szerint a hazai állatmenhelyek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda
A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet a HungaroMet.
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.
Több mint kilencszáz jelölés közül választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a harminc kiválóságot, akik 2026-ban esélyesek a Prima Primissima díjra.
Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megválik több értékes holmijától VV Aurelio. A realityszereplő aranyékszereket és márkás kiegészítőket kínál követőinek, a befolyt összegből pedig gyermekének szeretne ajándékot vásárolni.
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank