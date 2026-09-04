2026. szeptember 4. péntek Rozália
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. november 23.Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Budapest Eurasia Forum 2023 nyitónapján az MNB Lámfalussy Sándor Konferenciaközpontjában 2023. november 23-án. Az MNB negyedik alkalommal
Világ

Váratlan fordulat a jegybankmilliárdok ügyében: megszólalt Matolcsy György, és áll a vizsgálatok elé

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 08:11

Videóüzenetben reagált az MNB-alapítványok vagyonát érintő ügyekre Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Kijelentette, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem tőle származik az "elvesztette közpénzjellegét" fordulat, elismerte az alapítványokba került összegek közpénzjellegét, és jelezte, hogy készséggel áll a jegybank gazdálkodását firtató parlamenti vizsgálatok elé - közölte a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A volt jegybankelnök visszautasította, hogy valaha is elhangzott volna a szájából a tíz éve neki tulajdonított mondat. Rámutatott, hogy az ominózus kifejezés egyrészt az MNB-alapítványok akkori ügyvédjétől származik egy per során, másrészt egy kormánypárti képviselők által benyújtott törvényjavaslatból ered. Bár az utóbbit az Országgyűlés megszavazta, az Alkotmánybíróság végül alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette. A parlament ezt követően fogadta el azt a jogszabályt, amely egyértelművé tette, hogy az alapítványi vagyon is közpénznek minősül, így az Állami Számvevőszék ellenőrzése alá tartozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Matolcsy hangsúlyozta, hogy a jegybanki források jelentősen különböznek a hagyományos költségvetési pénzektől. A jegybank ugyanis nem az adófizetők pénzéből gazdálkodik, hanem jegybanki műveletekből – például devizakereskedésből és kamatbevételekből – teremt forrást.

Kapcsolódó cikkeink:

Az alapítványokba kihelyezett több százmilliárd forint konkrétan a 2014-es devizahitelek forintosítása során elért árfolyamnyereségből származott, amelynek felhasználásáról az akkori igazgatóság döntött. Arról ugyanakkor nem esett szó a videóban, hogy ezt a jelentős nyereséget az árfolyamveszteséget elszenvedő adósok terheinek enyhítésére is fordíthatták volna.

A korábbi jegybankelnök megszólalása egybeesett az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság első ülésével. Matolcsy üdvözölte az eljárást, mondván, a közpénzek útját mindig nyomon kell követni. Kiemelte, hogy nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés tevékenységét is érdemes vizsgálni, ő maga pedig áll a vizsgálatok elébe. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#vizsgálat #mnb #devizahitel #jegybank #Alkotmánybíróság #alapítvány #parlament #törvény #világ #politika #magyar nemzeti bank
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:45
09:24
09:21
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
2026. szeptember 4.
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
2026. szeptember 3.
Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
2026. szeptember 3.
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
2
2 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
3
3 napja
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
4
6 napja
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
5
14 órája
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 10:03
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 09:21
Bejelentette Magyar Péter, rengeteg pénzt osztanak szét a magyarok között: mutatjuk, kik a jogosultak
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 09:32
Startol a Coop Rally: nem akármilyen élelmiszerek kerülnek a fókuszba