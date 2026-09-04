Váratlan fordulat a jegybankmilliárdok ügyében: megszólalt Matolcsy György, és áll a vizsgálatok elé

Videóüzenetben reagált az MNB-alapítványok vagyonát érintő ügyekre Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Kijelentette, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem tőle származik az "elvesztette közpénzjellegét" fordulat, elismerte az alapítványokba került összegek közpénzjellegét, és jelezte, hogy készséggel áll a jegybank gazdálkodását firtató parlamenti vizsgálatok elé - közölte a Telex.

A volt jegybankelnök visszautasította, hogy valaha is elhangzott volna a szájából a tíz éve neki tulajdonított mondat. Rámutatott, hogy az ominózus kifejezés egyrészt az MNB-alapítványok akkori ügyvédjétől származik egy per során, másrészt egy kormánypárti képviselők által benyújtott törvényjavaslatból ered. Bár az utóbbit az Országgyűlés megszavazta, az Alkotmánybíróság végül alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette. A parlament ezt követően fogadta el azt a jogszabályt, amely egyértelművé tette, hogy az alapítványi vagyon is közpénznek minősül, így az Állami Számvevőszék ellenőrzése alá tartozik.

Matolcsy hangsúlyozta, hogy a jegybanki források jelentősen különböznek a hagyományos költségvetési pénzektől. A jegybank ugyanis nem az adófizetők pénzéből gazdálkodik, hanem jegybanki műveletekből – például devizakereskedésből és kamatbevételekből – teremt forrást.

Az alapítványokba kihelyezett több százmilliárd forint konkrétan a 2014-es devizahitelek forintosítása során elért árfolyamnyereségből származott, amelynek felhasználásáról az akkori igazgatóság döntött. Arról ugyanakkor nem esett szó a videóban, hogy ezt a jelentős nyereséget az árfolyamveszteséget elszenvedő adósok terheinek enyhítésére is fordíthatták volna.

A korábbi jegybankelnök megszólalása egybeesett az MNB ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság első ülésével. Matolcsy üdvözölte az eljárást, mondván, a közpénzek útját mindig nyomon kell követni. Kiemelte, hogy nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés tevékenységét is érdemes vizsgálni, ő maga pedig áll a vizsgálatok elébe.

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Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA