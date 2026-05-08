Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt folyó nyomozás részeként; az ügynek továbbra sincs gyanúsítottja - tudósított a 24.hu.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette, hogy eljárási cselekményeket hajtott végre az ÁSZ-nál: kutatást és lefoglalást tartottak annak érdekében, hogy az ügyben értékelendő iratokat hiteles és rendezett formában vehessék át. A főügyészség hangsúlyozta, hogy nem merült fel az iratok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye; egyszerűen a büntetőeljárási törvény csak ezt az eljárási formát ismeri a dokumentumok hivatalos személy jelenlétében történő átadására. Az ÁSZ-szal szemben tehát semmilyen bűncselekmény gyanúja nem áll fenn.
A KNYF nemrég vette át a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájától, és külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítésére és visszaszerzésére. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a több mint egy éve – tavaly február 10-én – elindított eljárás során a nyomozók feltehetően eddig nem vizsgálták át az ÁSZ dokumentumait, noha éppen az ÁSZ feljelentése alapján indult a nyomozás.
Az ügy középpontjában a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) köré szerveződött hálózat áll, amelynél az ÁSZ megállapítása szerint százmilliárdos nagyságrendű, közpénzeket érintő vagyonvesztés történhetett Matolcsy György jegybankelnöksége idején.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.
A Paksi Atomerőmű egyik blokkját leállítják, a lépés tervezett karbantartás miatt válhat szükségessé.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatóját csütörtökön elfogták és őrizetbe vették.
A tárca arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború kiváltotta energiaár-sokk késleltetve más termékek árában is megjelenhet.
Az új kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként határozta meg az euró 2030-as magyarországi bevezetését.
A GKI legfrissebb elemzése az üzemanyagok jelenlegi megfizethetőségét vizsgálja hazánkban, az unióban és a V3-as országokban.
Megkongatták a vészharangot: kíméletlen csődhullám közeleg, egy váratlan csapás rengeteg magyar céget is a padlóra küldhet
Bár 2025-ben a közép- és kelet-európai térségben stabilizálódtak a fizetésképtelenségi mutatók, a Coface legfrissebb elemzése széttagolt képről tanúskodik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 35,77 pontos, 0,03 százalékos csökkenéssel, 135 899,33 ponton zárt szerdán.
A GVH szerint nem várt költségeket okozhatott a telekommunikációs cég a fogyasztók számára.
Öt év alatt több mint 37 ezer fővel bővült az európai szupergazdagok köre a Knight Frank 2026-os vagyonjelentése szerint.
Egyetlen óvatlan kattintással súlyos pénzeket bukhatsz az idei adóbevalláson, ha vakon jóváhagyod a tervezetet
A 2025-ös évközi adószabály-változások sokaknál „felülírják” a NAV bevallási tervezetét.
Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei
A Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat a szakértő szerint.
