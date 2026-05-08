Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség

2026. május 8. 08:42

Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt folyó nyomozás részeként; az ügynek továbbra sincs gyanúsítottja - tudósított a 24.hu.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette, hogy eljárási cselekményeket hajtott végre az ÁSZ-nál: kutatást és lefoglalást tartottak annak érdekében, hogy az ügyben értékelendő iratokat hiteles és rendezett formában vehessék át. A főügyészség hangsúlyozta, hogy nem merült fel az iratok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye; egyszerűen a büntetőeljárási törvény csak ezt az eljárási formát ismeri a dokumentumok hivatalos személy jelenlétében történő átadására. Az ÁSZ-szal szemben tehát semmilyen bűncselekmény gyanúja nem áll fenn.

A KNYF nemrég vette át a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájától, és külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítésére és visszaszerzésére. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a több mint egy éve – tavaly február 10-én – elindított eljárás során a nyomozók feltehetően eddig nem vizsgálták át az ÁSZ dokumentumait, noha éppen az ÁSZ feljelentése alapján indult a nyomozás.

Az ügy középpontjában a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) köré szerveződött hálózat áll, amelynél az ÁSZ megállapítása szerint százmilliárdos nagyságrendű, közpénzeket érintő vagyonvesztés történhetett Matolcsy György jegybankelnöksége idején. 
