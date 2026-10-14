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Magyar Péter miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 12-én.
Gazdaság

Fontos bejelentést tett Magyar Péter: először tárgyal négyszemközt Zelenszkijjel Brüsszelben

Pénzcentrum
2026. október 14. 16:12

Brüsszelbe utazott az uniós csúcstalálkozóra Magyar Péter miniszterelnök, aki többnapos diplomáciai programja során kiemelten fontos két- és többoldalú egyeztetéseket folytat – derült ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből. A belga fővárosban többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal majd négyszemközt.

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Brüsszelbe utazik Magyar Péter miniszterelnök, ahol az Európai Uniós csúcstalálkozó előtt a visegrádi négyek kormányfőivel tárgyal, majd csütörtökön a néppárti vezetői egyeztetésen, valamint az olasz miniszterelnök által kezdeményezett kohéziós megbeszélésen vesz részt. Péntek reggel emellett első alkalommal kerül sor hivatalos, négyszemközti találkozójára Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel.

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Ahogy a bejegyzésben írta, a munkalátogatás kiemelt gazdasági és biztonságpolitikai témákat érint. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a csúcson "terítéken lesz az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a hazánk fejlődése szempontjából kulcsfontosságú hétéves uniós költségvetés". Magyar Péter péntek éjszakai hazaérkezéséig a kormányzati munka koordinációját Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes veszi át.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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