Fontos bejelentést tett Magyar Péter: először tárgyal négyszemközt Zelenszkijjel Brüsszelben

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Brüsszelbe utazott az uniós csúcstalálkozóra Magyar Péter miniszterelnök, aki többnapos diplomáciai programja során kiemelten fontos két- és többoldalú egyeztetéseket folytat – derült ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből. A belga fővárosban többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal majd négyszemközt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Brüsszelbe utazik Magyar Péter miniszterelnök, ahol az Európai Uniós csúcstalálkozó előtt a visegrádi négyek kormányfőivel tárgyal, majd csütörtökön a néppárti vezetői egyeztetésen, valamint az olasz miniszterelnök által kezdeményezett kohéziós megbeszélésen vesz részt. Péntek reggel emellett első alkalommal kerül sor hivatalos, négyszemközti találkozójára Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy a bejegyzésben írta, a munkalátogatás kiemelt gazdasági és biztonságpolitikai témákat érint. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a csúcson "terítéken lesz az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a hazánk fejlődése szempontjából kulcsfontosságú hétéves uniós költségvetés". Magyar Péter péntek éjszakai hazaérkezéséig a kormányzati munka koordinációját Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes veszi át.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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