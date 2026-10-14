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Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
A kormány a rezsicsökkentés fenntartása mellett sem tervezi a piaci üzemanyagárak hatósági korlátozását, helyette célzott támogatásokkal segítené a rászorulókat – derült ki a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel készült friss interjúból. A tárcavezető megerősítette, hogy a hazai gázellátás a 2026–2027-es időszakra is teljesen biztosított, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását pedig kifejezetten esélyesnek tartja, ami a Paks II. beruházás komoly csúszása miatt vált különösen fontossá.
Az üzemanyagárak esetében a kormányzat elzárkózik az általános, adófizetői pénzből finanszírozott ársapkák visszavezetésétől. A miniszter szerint nem lenne igazságos mindenkit egységesen támogatni, beleértve azokat is, akik egyáltalán nem használnak autót, így inkább a célzott dízeltámogatás mellett döntöttek. Kiemelte azt is, hogy a stratégiai készleteket szigorúan csak ellátásbiztonsági célokra tartják fenn, árbefolyásolásra nem használják azokat. A korábban 44 napra apadt biztonsági tartalékot mostanra 87 napra töltötték vissza, és hamarosan eléri a 90 napos kötelező szintet. Az import esetleges akadozása esetén a Barátság kőolajvezeték mellett az Adria-vezeték is rendelkezésre áll, amelynek tartós teszteléséről jelenleg is egyeztetnek a horvát féllel - számolt be a Portfolio.
A nyári energiakrízis rávilágított a klímaváltozás okozta hűtési problémákra a Paksi Atomerőműnél. A Duna alacsony vízállása miatt megépített ideiglenes fenékküszöbre még jó ideig szükség lesz, amíg az egyedi biztonsági szivattyúk el nem készülnek. Az atomenergia továbbra is a magyar energiamix alappillére marad, ezért a minisztérium gőzerővel dolgozik a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbításán. Erre annál is inkább szükség van, mert a Paks II. projekt jelentős késésben van, a jelenlegi tervek szerint leghamarabb 2034–2035-re készülhet el, miközben a mostani blokkok leállítása a hatályos engedélyek alapján már 2032-ben megkezdődne. Bár a végleges döntéshez még körülbelül kétéves vizsgálat szükséges, a miniszter bizakodó a hosszabbítás technikai megvalósíthatóságát illetően.
Az energiaátmenet felgyorsítása érdekében az Otthoni Energiatároló Programot úgy alakították át, hogy az eredeti keretösszeg megtartásával 15 ezerrel több, összesen 57 ezer család juthat akkumulátoros energiatárolóhoz. A cél az, hogy Magyarország 2030-ra 4000 megawattnyi tárolói kapacitással rendelkezzen az otthoni és a vállalati szektorban együttesen. Hasonló volumenű, 4000 megawattos hálózatbővítést terveznek a szélenergiában is, amit kizárólag magántőkéből finanszíroznak. Különlegesség, hogy a szélparkok fejlesztőinek pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük az erőművek 5 kilométeres körzetében fekvő településeknek, ami folyamatos bevételt jelent majd a helyi önkormányzatoknak. Mindemellett a geotermikus energia hasznosítását is a duplájára növelnék a távfűtésben.
A téli fűtési szezon kapcsán a miniszter megnyugtató adatokat közölt, mivel a magyar gáztárolók töltöttsége meghaladja az európai átlagot, és a tavalyi lakossági felhasználás másfélszerese már rendelkezésre áll. A hosszú távú szerződéseknek és a többirányú – a horvát LNG-terminálon, valamint Ausztrián és Szlovákián keresztül érkező – beszerzési forrásoknak köszönhetően a jelenlegi, a 2026-os és a jövő évi gázellátás is stabil. A rezsicsökkentés rendszerét a kormány a jövőben is fenntartja, miközben a támogatottak körét kiterjesztették a rászoruló, tűzifával fűtő háztartásokra is. Számukra a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentették, a szociális tűzifa keretét pedig megduplázták.
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