2026. október 14. szerda Helén
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi kopott réz gázkazán védőburkolat nélkül. A kazán üzemmódban van. közeli képek. a szén-monoxid szivárgás és mérgezés fogalma. a hasznosítás biztonsága.
Gazdaság

Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen

Pénzcentrum
2026. október 14. 07:35

A kormány a rezsicsökkentés fenntartása mellett sem tervezi a piaci üzemanyagárak hatósági korlátozását, helyette célzott támogatásokkal segítené a rászorulókat – derült ki a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel készült friss interjúból. A tárcavezető megerősítette, hogy a hazai gázellátás a 2026–2027-es időszakra is teljesen biztosított, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását pedig kifejezetten esélyesnek tartja, ami a Paks II. beruházás komoly csúszása miatt vált különösen fontossá.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az üzemanyagárak esetében a kormányzat elzárkózik az általános, adófizetői pénzből finanszírozott ársapkák visszavezetésétől. A miniszter szerint nem lenne igazságos mindenkit egységesen támogatni, beleértve azokat is, akik egyáltalán nem használnak autót, így inkább a célzott dízeltámogatás mellett döntöttek. Kiemelte azt is, hogy a stratégiai készleteket szigorúan csak ellátásbiztonsági célokra tartják fenn, árbefolyásolásra nem használják azokat. A korábban 44 napra apadt biztonsági tartalékot mostanra 87 napra töltötték vissza, és hamarosan eléri a 90 napos kötelező szintet. Az import esetleges akadozása esetén a Barátság kőolajvezeték mellett az Adria-vezeték is rendelkezésre áll, amelynek tartós teszteléséről jelenleg is egyeztetnek a horvát féllel - számolt be a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyári energiakrízis rávilágított a klímaváltozás okozta hűtési problémákra a Paksi Atomerőműnél. A Duna alacsony vízállása miatt megépített ideiglenes fenékküszöbre még jó ideig szükség lesz, amíg az egyedi biztonsági szivattyúk el nem készülnek. Az atomenergia továbbra is a magyar energiamix alappillére marad, ezért a minisztérium gőzerővel dolgozik a meglévő blokkok üzemidő-hosszabbításán. Erre annál is inkább szükség van, mert a Paks II. projekt jelentős késésben van, a jelenlegi tervek szerint leghamarabb 2034–2035-re készülhet el, miközben a mostani blokkok leállítása a hatályos engedélyek alapján már 2032-ben megkezdődne. Bár a végleges döntéshez még körülbelül kétéves vizsgálat szükséges, a miniszter bizakodó a hosszabbítás technikai megvalósíthatóságát illetően.

Az energiaátmenet felgyorsítása érdekében az Otthoni Energiatároló Programot úgy alakították át, hogy az eredeti keretösszeg megtartásával 15 ezerrel több, összesen 57 ezer család juthat akkumulátoros energiatárolóhoz. A cél az, hogy Magyarország 2030-ra 4000 megawattnyi tárolói kapacitással rendelkezzen az otthoni és a vállalati szektorban együttesen. Hasonló volumenű, 4000 megawattos hálózatbővítést terveznek a szélenergiában is, amit kizárólag magántőkéből finanszíroznak. Különlegesség, hogy a szélparkok fejlesztőinek pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük az erőművek 5 kilométeres körzetében fekvő településeknek, ami folyamatos bevételt jelent majd a helyi önkormányzatoknak. Mindemellett a geotermikus energia hasznosítását is a duplájára növelnék a távfűtésben.

A téli fűtési szezon kapcsán a miniszter megnyugtató adatokat közölt, mivel a magyar gáztárolók töltöttsége meghaladja az európai átlagot, és a tavalyi lakossági felhasználás másfélszerese már rendelkezésre áll. A hosszú távú szerződéseknek és a többirányú – a horvát LNG-terminálon, valamint Ausztrián és Szlovákián keresztül érkező – beszerzési forrásoknak köszönhetően a jelenlegi, a 2026-os és a jövő évi gázellátás is stabil. A rezsicsökkentés rendszerét a kormány a jövőben is fenntartja, miközben a támogatottak körét kiterjesztették a rászoruló, tűzifával fűtő háztartásokra is. Számukra a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentették, a szociális tűzifa keretét pedig megduplázták.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #rezsicsökkentés #üzemanyag #fűtési szezon #tűzifa #gazdaság #atomenergia #paksi atomerőmű #üzemanyagárak #energiabiztonság #energiaellátás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:20
10:07
09:45
09:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 13. 16:50
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. október 14. 09:31
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén.
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
iO Charts  |  2026. október 12. 10:01
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? I. rész
Autóbefektetés: mítosz vagy valóság? Minden évben rengeteg hír jelenik meg az autóbefektetés témakör...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
2026. október 13.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
2026. október 13.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
2
1 hete
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
3
7 napja
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
4
5 napja
Akár 60 ezer forintos rezsitámogatást is kaphatnak ezek a magyarok: már lehet igényelni
5
1 hete
Pont került a magyar-horvát gázháború végére: óriási üzletet kötött Orbán Anita és Kapitány István - itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 10:07
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 07:00
Sokan nem is sejtik, pedig százezreket is elbuknak évente: ezeket a számlákat most azonnal nézd át
Agrárszektor  |  2026. október 14. 09:41
Figyelmeztet a hatóság: senki ne egyen a Spar népszerű csemegéjéből