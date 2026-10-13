Megszületett a várva várt uniós döntés: újabb milliárdok érkezhetnek Magyarországra, az egyetemisták is örülhetnek

Az Európai Unió jóváhagyta 4,2 milliárd euró értékű, korábban befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára, valamint újra megnyitotta az Erasmus+ és a Horizont Európa programokat a modellváltó egyetemek előtt. A döntés a Magyar Péter vezette kormány jogállamisági reformjainak elismerése, ugyanakkor a 2018-ban indított, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás lezárásáról egyelőre nem született határozat - jelentette a Portfolio.

Az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa a keddi, luxembourgi ülésén minősített többséggel szavazta meg az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptember végén javasolt lépést. A pénzügyi korlátozásokat még 2022-ben, az Orbán-kormány idején vezették be, elsősorban a közbeszerzési rendszer és a korrupcióellenes keretrendszer hiányosságai miatt. Az akkori 6,3 milliárd eurós zárolásból az időközben elveszített és átcsoportosított források nyomán mára 4,2 milliárd euró maradt lehívható, amely most elérhetővé vált az ország számára.

A magyar kormány szeptember elején jelezte hivatalosan Brüsszelnek a kért intézkedések végrehajtását, amit az Európai Bizottság rövid időn belül megfelelőnek értékelt. A feltételek teljesítése érdekében kibővítették az Integritás Hatóság jogköreit, szigorították a vagyonnyilatkozati és a közbeszerzési szabályokat, valamint átalakították a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működési modelljét. Ez utóbbi lépés volt a kulcsa annak, hogy elháruljanak az akadályok a magyar hallgatók és kutatók uniós programokban való részvétele elől.

A forrásokhoz való hozzáférés már korábban megindult. Az uniós pénzügyminiszterek idén nyáron hagyták jóvá Magyarország átdolgozott, 10 milliárd eurós helyreállítási tervét. Az Európai Bizottság a tervek szerint november 20-ig értékeli az ehhez kapcsolódó kifizetési kérelmeket, így az összegek egy része még az év végéig megérkezhet. A mostani döntés ellenére azonban nem szabadul fel az összes magyarországi forrás, ugyanis az akadémiai szabadsággal, a gyermekvédelmi és a menedékjogi szabályozással kapcsolatos aggályok miatt több milliárd euró továbbra is zárolva marad, melyek sorsát külön eljárásokban vizsgálják.

A keddi tanácsülésen a miniszterek áttekintették az uniós alapértékek megsértése miatt 2018-ban indított, 7. cikk szerinti eljárás állását is. Bár a mostani reformok elfogadása jelentősen megváltoztatta a politikai környezetet, a folyamat megszüntetéséről nem született döntés. A pénzügyi korlátozások feloldása tehát önmagában nem jelenti az átfogó jogállamisági vizsgálat lezárását.