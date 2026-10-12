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Sorsdöntő napok jönnek Brüsszelben az uniós pénzek ügyében: egyetlen döntéssel megvághatják a magyar forrásokat
Kritikus szakaszához érkezett a 2028–2034-es uniós költségvetés vitája az Európai Régiók és Városok Hetén, miután az ír elnökség a fejlesztési források 8 százalékos csökkentését javasolta. Miközben az Európai Bizottság a geopolitikai kihívásokra hivatkozva rugalmasabb, összevont és központosítottabb finanszírozási rendszert sürget, a régiók képviselői attól tartanak, hogy a döntéshozatal távolabb kerül a helyi közösségektől, a lemaradó térségek pedig hátrányba kerülnek a tőkeerős gazdasági szereplőkkel szemben. Az e heti uniós csúcs tétje az, hogy a felzárkóztatást támogató tagállamok meg tudják-e akadályozni az északi országok által szorgalmazott drasztikus elvonásokat - áll a Portfolio cikkében.
Az idei területfejlesztési konferencia egybeesik az Európai Unió történetének egyik legélesebb pénzügyi vitájával. A soros ír elnökség nemrég mutatta be a következő hétéves költségvetésre vonatkozó kompromisszumos javaslatát, amely 2025-ös árakon 141 milliárd euróval faragná le az Európai Bizottság eredeti tervét.
A javaslat szinte senkinek sem felel meg, hiszen a költségvetési szigort követelő északi államok keveslik a megvágott összeget, a kohéziós forrásokat védő tizenhét tagállam – köztük Magyarország – a fejlesztési pénzek szűkítését ellenzi, Brüsszel pedig a stratégiai programok gyengülésétől tart. Bár a kohéziót és a mezőgazdaságot magában foglaló fejezet látszólag csak 3 százalékos csökkentést szenvedne el, a világjárvány idején felvett közös hitelek törlesztése jelentősen leszűkíti a ténylegesen beruházásokra fordítható összeget.
Az átalakítás nemcsak a pénz mennyiségét, hanem a rendszer logikáját is alapjaiban rengetné meg. Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért felelős ügyvezető alelnöke szerint a geopolitikai feszültségek és a technológiai átalakulás miatt az eddigi több mint félezer különálló programot huszonhét átfogó, nemzeti és regionális tervnek kell felváltania.
Brüsszel ettől az egyszerűsítéstől várja a gyorsabb forrásfelhasználást, és arra hivatkozik, hogy a tagállamok már most is sikerrel csoportosítottak át pénzeket olyan új célokra, mint a védelem vagy az energiabiztonság. A cél egy olyan rugalmas struktúra, ahol a fejlesztési pénzek az unió gazdasági önállóságát és versenyképességét is szolgálják.
A helyi vezetők azonban súlyos kockázatokat látnak ebben az irányban. Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke arra figyelmeztetett, hogy az összevont tervekkel a döntési jogkörök a városoktól a nemzeti kormányokhoz, illetve Brüsszelhez vándorolnak.
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Hangsúlyozta, hogy ha a hagyományos, területi szükségletekre épülő beruházások helyett a kiválóságalapú finanszírozás kerül előtérbe, az a lemaradó térségek helyett az amúgy is jól teljesítő vállalkozásokat és régiókat támogatná. Félő, hogy a túlzott rugalmasság miatt az alapvető helyi fejlesztések – mint a lakhatás vagy a vízbiztonság – a határvédelemmel és az iparfejlesztéssel versenyeznek majd a szűkülő forrásokért, a kormányok pedig a folyamatos válságkezelés miatt a rövid távú eredményeket helyezik előtérbe.
A viták kimenetele szempontjából sorsdöntő lesz az e heti, október 15–16-i Európai Tanács brüsszeli csúcstalálkozója. António Costa vezetésével az állam- és kormányfők már az ír javaslat alapján próbálják közelíteni az álláspontokat, hogy aztán – várhatóan decemberben – megszülessen a végső politikai megállapodás.
Magyarország számára a következő napok kiemelt jelentőséggel bírnak. Ahogy Magyar Péter miniszterelnök korábban egyértelművé tette, a kormány minden forintért megharcol, ami a magyar gazdáknak és a hazai fejlesztéseknek jár. A csütörtökön kezdődő uniós csúcs vízválasztó lehet, hiszen ekkor dől el, hogy a kohéziót támogató tagállamok szövetsége képes lesz-e megtörni a szigorúbb költségvetést követelő, úgynevezett fukar országok akaratát, és sikerül-e megőrizni a területi felzárkóztatás kiszámítható forrásait.
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