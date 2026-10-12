Súlyos gázválság jöhet Európában a télen: megszólalt a szakértő, ez várhat a magyarokra

Európa késlekedése és a Hormuzi-szoros tartós kiesése miatt több ország is súlyos energiaellátási nehézségekkel küzdhet egy esetleges hideg tél során. Magyarország ugyanakkor a jelentős hazai tárolókapacitásnak és az árszabályozásnak köszönhetően biztonságban van – hívta fel a figyelmet Deák András energiapolitikai szakértő az Inforádióban.

A piaci szereplők korábban arra számítottak, hogy a Hormuzi-válság hamar rendeződik, így őszre és télre a nyárinál alacsonyabb gázárak várhatók. Emiatt a legtöbben, köztük a magyar vállalatok egy része is halogatta a drága nyári gáz beszerzését.

Ennek eredményeként az európai gáztárolókban viszonylag kevés a tartalék, Németország például kifejezetten kedvezőtlen helyzetből várja a fűtési szezont - írja az Infostart. Mivel a betárolási időszak hagyományosan október közepén – azaz éppen a napokban – lezárul, az Európai Unió mozgástere mára minimálisra csökkent, így egy hidegebb tél vagy egy újabb geopolitikai feszültség komoly fennakadásokat okozhat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa szerint szinte borítékolható, hogy Európának a Hormuzi-szoroson keresztül érkező szállítmányok nélkül kell átvészelnie a telet. Még ha decemberben vagy januárban meg is állapodnak a felek, a katari szállítások újraindítása heteket vesz igénybe, ráadásul az infrastruktúra egy része is komoly károkat szenvedett.

Míg a kőolaj eljuttatható alternatív útvonalakon, a földgáz esetében erre nincs lehetőség. A helyzetet súlyosbítja, hogy az EU-ban nincs egyértelműen kijelölve az ellátásbiztonságért felelős intézményi vagy piaci szint, a piac pedig önmagában képtelen alacsony árak mellett kezelni egy ekkora geopolitikai válságot.

A magyar fogyasztóknak azonban nem kell tartaniuk a gázhiánytól. A hazai hatósági árszabályozás megvédi a lakosságot, az európai áremelkedés terheit így a költségvetés viseli. Magyarország emellett jelentős tárolókapacitással és stratégiai készlettel is rendelkezik, ami stabil alapot nyújt a télre. Kisebb kockázatot csupán az jelenthet, ha a magas tartalékállomány egy részét külföldi vállalatok már lekötötték, de a hazai ellátásbiztonság európai viszonylatban így is kifejezetten stabil.