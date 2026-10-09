Sorsdöntő lépésre készül az Európai Bizottság: teljesen átalakul a fűtés és az áram, ez minden magyart érint

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Az Európai Uniónak a külső sokkhatások okozta hatalmas többletköltségek miatt minél hamarabb függetlenednie kell a fosszilis energiahordozók importjától. Bár a kontinens a megújuló és hazai energiaforrások kiépítésével, valamint az orosz gázfüggőség drasztikus csökkentésével már eddig is jelentős eredményeket ért el, a következő lépést a tiszta átállás felgyorsítása jelenti a villamoshálózatok megerősítésével, a gazdaság villamosításával és a nukleáris kapacitások fejlesztésével. Ennek érdekében az Európai Bizottság a közeljövőben új, 2040-ig szóló célokat határoz meg - számolt be a Portfolio.
Az elmúlt évek válságai – az ukrajnai orosz inváziótól kezdve a közel-keleti konfliktusokig – rávilágítottak az európai energiarendszer sebezhetőségére. A külső megrázkódtatások miatt az EU több mint 100 milliárd euróval többet költött olaj- és gázimportra, ami egyértelművé tette, hogy a megoldás a hazai előállítású, tiszta energiára való átállásban rejlik. Minél több megújuló, nukleáris és geotermikus energiát termelünk Európán belül, annál alacsonyabbak lesznek a költségek, miközben javul az ellátásbiztonság és csökken a károsanyag-kibocsátás.
A kontinens már eddig is komoly lépéseket tett ezen az úton. Egyetlen év alatt 89 gigawattnyi új megújuló kapacitást építettek ki az unióban, és történelmi mérföldkőként a nap- és szélenergia megelőzte a fosszilis forrásokat a villamosenergia-termelésben. Ezzel párhuzamosan 2022 óta 17 százalékkal esett vissza a gázfogyasztás. A külső függőség felszámolásának leglátványosabb eredménye, hogy a korábban 40 százalékos arányt képviselő orosz földgáz részesedése 10 százalék alá zuhant, és a vonatkozó uniós tiltások révén hamarosan teljesen megszűnik. A kieső mennyiséget az EU megbízhatóbb, a szabadkereskedelem iránt elkötelezett partnerek bevonásával pótolja.
Ezt a fejlődést a tagállamok egyedülállóan integrált villamosenergia-piaca és a befektetők növekvő bizalma is támogatja. A megújuló energiába áramló infrastrukturális magánberuházások értéke dinamikusan nőtt, és már 2024-ben elérte a 15,5 milliárd eurót.
A tiszta átállás jelenlegi szakaszában a folyamatok felgyorsítására van szükség. Az uniós gazdaság, a közlekedés és a háztartások villamosítása elengedhetetlen, ehhez azonban korszerűsíteni kell az energiahálózatokat, csökkenteni az engedélyezési időket, és javítani a határokon átnyúló hálózati összeköttetéseket. A megújuló források termelését stabil alaperőművekkel kell megtámogatni, amiben a meglévő atomerőművek mellett a következő generációs nukleáris technológiák – például a kis moduláris reaktorok (SMR) és a fúziós fejlesztések – kapnak kulcsszerepet.
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Az Európai Bizottság a következő hónapokban hozza nyilvánosságra azokat a konkrét, 2040-ig szóló célkitűzéseket, amelyek meghatározzák a kontinens energiarendszerének következő évtizedét. A korábbi évek válságai bebizonyították, hogy az energetikai átállás, a gazdasági versenyképesség és az energiabiztonság elválaszthatatlanok egymástól. A közös irányvonal követése biztosítja, hogy Európa a jövőben ellenállóbbá váljon a hasonló sokkhatásokkal szemben.
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