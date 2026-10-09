2026. október 9. péntek Dénes
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy fiatal nő, aki kinyitja az ablakot a kert felé
Gazdaság

Súlyos árat fizethetnek a magyarok az alacsonyabb rezsiért: akár az egészségük is rámehet

Pénzcentrum
2026. október 9. 19:33

Bár a magyarok 96 százalékának fontos a friss és tiszta otthoni levegő, sokan a fűtési költségek miatt nem szellőztetnek rendszeresen – derül ki egy friss kutatásból. A válaszadók több mint harmada a hőveszteséget is mérlegeli, mielőtt ablakot nyit, miközben a nem megfelelő légcsere hozzájárulhat a párásodáshoz, a penészesedéshez és a légúti problémák kialakulásához. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a magyarok 96 százaléka fontosnak tartja, hogy friss és tiszta legyen otthon a levegő, ennek biztosítása már kompromisszumokkal jár – derül ki az Ipsos és a Wavin országos kutatásából. A válaszadók 45 százaléka naponta többször is alaposan kiszellőztet, 36 százalékuk a hőveszteséget és a fűtésszámlát is figyelembe veszi, ezért csak alkalmanként nyit ablakot. További 9 százaléknak nincs ideje rendszeresen foglalkozni a beltéri friss levegő biztosításával. Pedig az egészségtelen, nedves vagy penészes épületek lakóinál akár 75 százalékkal magasabb lehet a légúti tünetek és az asztma kockázata, különösen az őszi és téli időszakban. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A legtöbb lakásban elegendő a naponta többször végzett rövid, intenzív, lehetőleg kereszthuzattal történő szellőztetés, amennyiben az ablakok könnyen nyithatók és a kültéri levegő minősége megfelelő. Jól szigetelt, korszerű nyílászárókkal ellátott otthonokban azonban nagy páraterhelés, erős utcai zaj, légszennyezettség vagy jelentős pollenterhelés esetén a szabályozott, lehetőleg szűrt légcsere jelenthet egészségesebb és komfortosabb megoldást” – hangsúlyozza Várdi Katalin pulmonológus.

Kapcsolódó cikkeink:

A korszerű nyílászárók és a szinte hermetikus szigetelés ugyanis bár csökkentik a fűtési igényt, de egyúttal megszüntethetik a régi épületekre jellemző, szabályozatlan légcserét is. Ha a rezsiköltségek, vagy például a szmogos belvárosi levegő miatt szeretnénk elkerülni az ablaknyitást, a klíma sajnos nem jelent valós alternatívát, hiszen bár hűti, fűti és keringeti a helyiség levegőjét, de friss levegőt nem juttat be.

A légtisztító bizonyos részecskéket, például port vagy pollent kiszűrhet, de nem távolítja el a párát és a feldúsuló szén-dioxidot. Alternatív megoldás lehet a hővisszanyerős szellőztetőrendszer, mely az elhasznált beltéri levegőt kültéri levegőre cseréli. A kutatás válaszadóinak közel kétharmada költene az ablaknyitás nélküli, folyamatos friss levegőre, ha a megoldás megfizethető lenne, vagy nem igényelne jelentős átalakítást.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #egészség #rezsi #lakás #klíma #gazdaság #kutatás #betegség #levegő #levegőminőség

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
50 perce
Mondjuk a téli szellőztetéssel jellemzően rosszabb, szennyezettebb levegőt engedsz be az ablakon mint ami bent van, a fő proléma a fűtésből adódó brutális légszennyezés ami nagyságrendekkel meghaladja az autókból származót, mégsem tesznek ellene semmit, sőt szóra se érdemes az illetékes elvtársak szerint.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:27
20:03
19:44
19:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 9. 16:54
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 9. 16:48
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban...
Holdblog  |  2026. október 9. 09:41
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban go...
ChikansPlanet  |  2026. október 9. 08:00
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisz...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 9. 07:45
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befe...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
2026. október 9.
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
2026. október 9.
Riasztó rekordot döntött egy magyar régió: itt tarol a legdurvábban ez a betegség az egész EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 9. péntek
Dénes
41. hét
Október 9.
Postai világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
2
5 napja
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
3
5 napja
Vadiúj diszkont érkezik Magyarországra: közel 1000 bolt nyitását tervezik, itt nyílik majd az első üzlet
4
2 napja
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
5
1 hete
Lépett az E.ON: 237 ezer fogyasztónál jön az óracsere, ezért van szükség az új mérőórákra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 19:01
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 17:59
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
Agrárszektor  |  2026. október 9. 20:31
Komoly akció indul a magyar földeken: ne lepődj meg, ha téged is elér