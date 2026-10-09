Súlyos árat fizethetnek a magyarok az alacsonyabb rezsiért: akár az egészségük is rámehet

Bár a magyarok 96 százalékának fontos a friss és tiszta otthoni levegő, sokan a fűtési költségek miatt nem szellőztetnek rendszeresen – derül ki egy friss kutatásból. A válaszadók több mint harmada a hőveszteséget is mérlegeli, mielőtt ablakot nyit, miközben a nem megfelelő légcsere hozzájárulhat a párásodáshoz, a penészesedéshez és a légúti problémák kialakulásához.

Bár a magyarok 96 százaléka fontosnak tartja, hogy friss és tiszta legyen otthon a levegő, ennek biztosítása már kompromisszumokkal jár – derül ki az Ipsos és a Wavin országos kutatásából. A válaszadók 45 százaléka naponta többször is alaposan kiszellőztet, 36 százalékuk a hőveszteséget és a fűtésszámlát is figyelembe veszi, ezért csak alkalmanként nyit ablakot. További 9 százaléknak nincs ideje rendszeresen foglalkozni a beltéri friss levegő biztosításával. Pedig az egészségtelen, nedves vagy penészes épületek lakóinál akár 75 százalékkal magasabb lehet a légúti tünetek és az asztma kockázata, különösen az őszi és téli időszakban.

„A legtöbb lakásban elegendő a naponta többször végzett rövid, intenzív, lehetőleg kereszthuzattal történő szellőztetés, amennyiben az ablakok könnyen nyithatók és a kültéri levegő minősége megfelelő. Jól szigetelt, korszerű nyílászárókkal ellátott otthonokban azonban nagy páraterhelés, erős utcai zaj, légszennyezettség vagy jelentős pollenterhelés esetén a szabályozott, lehetőleg szűrt légcsere jelenthet egészségesebb és komfortosabb megoldást” – hangsúlyozza Várdi Katalin pulmonológus.

A korszerű nyílászárók és a szinte hermetikus szigetelés ugyanis bár csökkentik a fűtési igényt, de egyúttal megszüntethetik a régi épületekre jellemző, szabályozatlan légcserét is. Ha a rezsiköltségek, vagy például a szmogos belvárosi levegő miatt szeretnénk elkerülni az ablaknyitást, a klíma sajnos nem jelent valós alternatívát, hiszen bár hűti, fűti és keringeti a helyiség levegőjét, de friss levegőt nem juttat be.

A légtisztító bizonyos részecskéket, például port vagy pollent kiszűrhet, de nem távolítja el a párát és a feldúsuló szén-dioxidot. Alternatív megoldás lehet a hővisszanyerős szellőztetőrendszer, mely az elhasznált beltéri levegőt kültéri levegőre cseréli. A kutatás válaszadóinak közel kétharmada költene az ablaknyitás nélküli, folyamatos friss levegőre, ha a megoldás megfizethető lenne, vagy nem igényelne jelentős átalakítást.

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