Kiderült az igazság a januári rezsistopról: mutatjuk, ki állja az 50 milliárdos számlát

A januári rendkívüli hideg miatt bevezetett rezsistop költségeiről árult el részleteket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Kiderült, mekkora összegbe kerül az intézkedés, és pontosan honnan teremti elő a kormány a fedezetet.

A csütörtöki Kormányinfón derült ki, hogy a januári rendkívüli hideg miatt az állam jelentős kedvezményt biztosít a lakossági fűtésszámlákban. Az előzetes statisztikák szerint a hideg időjárás hatására mintegy 30 százalékkal nőtt a fogyasztás, és a kormány ígérete alapján a januári gázfogyasztásból ugyanekkora kedvezményt kapnak a háztartások. Ez közvetlenül a gázszámlákban jelenik majd meg.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Kormányinfót követően közösségi oldalán válaszolt arra a kérdésre, hogy miből finanszírozza a kormány az intézkedést. Tájékoztatása szerint a januári rezsistop összesen 50 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek.

Az összeg egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból fedezik, míg a másik felét a költségvetési tartalékból biztosítják, vagyis közvetlenül közpénzből állja az állam.

A rezsistop bevezetésével összefüggésben az MVM január 21-én bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a lakossági számlák postázását. A döntésre azt követően került sor, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kihirdette a „januári rezsistop” bevezetését a megemelkedett fűtésszámlák enyhítésére. Az MVM közlése szerint a számlázás felfüggesztése azért vált szükségessé, mert az intézkedés végrehajtásának részletei ekkor még nem voltak teljes körűen ismertek.