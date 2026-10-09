Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya sújtotta Magyarországot 2026 nyarán, amely 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt.
Megindult a nyomozás: brutális összeg úszott el a MÁV székházán, senki sem vállalja a felelősséget
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi Metropol irodaház bérlése ügyében, amely több százmillió forintos kárt okozhatott az államnak. A 2024-ben indult ügy lényege, hogy egy üresen álló, havonta tízmilliókért bérelt ingatlant a felelősségre vonás elkerülése érdekében a MÁV-ra hárítottak át. A politikai nyomásra meghozott döntés következtében a vasúttársaság legkritikusabb, speciális technológiát igénylő részlegeit egy arra teljesen alkalmatlan épületbe kényszerítették, amelynek több mint félmilliárd forintos átalakítása még most, 2026 őszén sem fejeződött be teljesen.
A történet 2024. augusztus 1-jén indult, amikor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) havi mintegy 50 millió forintért kibérelte a Tüzér utcai Metropol irodaház 8000 négyzetméteres épületrészét a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) számára. A tárca dolgozói azonban soha nem vették át a kulcsokat. Bár az ÉKM korábbi, költséges bérleményét az MNV felmondta, a minisztérium végül egy másik helyszínre költözött. A három évre lekötött Metropol irodaház így üresen állt, miközben az állam folyamatosan fizette utána a magas bérleti díjat - írja a Telex.
Annak érdekében, hogy a feleslegesen kifizetett százmilliókért senkinek ne kelljen vállalnia a felelősséget, 2024 októberében az MNV felajánlotta az épületet a MÁV-nak. A vasúttársaságnál hamar kiderült, hogy a költözhető egységek közül leginkább a legérzékenyebb, komplex technológiát alkalmazó forgalomirányítást tudnák ott elhelyezni. A belső szakmai jelentések azonban azonnal rávilágítottak arra, hogy a költözés óriási biztonsági kockázattal jár, mivel a hagyományos irodaház teljesen alkalmatlan ezen részlegek befogadására, így az átállás drága és elhúzódó átalakítást igényel. Szakértők szerint az ilyen kritikus infrastruktúrákat eleve kizárólag saját tulajdonú, kifejezetten e célra tervezett épületben szabadna elhelyezni.
A szakmai érveket a politika gyorsan figyelmen kívül hagyta. Lázár János akkori közlekedési miniszter a MÁV igazgatóságát és felügyelőbizottságát megkerülve, részvényesi határozattal utasította a vasúttársaságot a bérleti szerződés megkötésére. A tranzakciót 2024 decemberében Dányi Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes bonyolította le, míg a formális jóváhagyást a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség is megadta. A MÁV végül egy 10+5 éves futamidejű szerződést írt alá, és 2025 tavaszán vette birtokba az épületet.
Bár a bérleti és üzemeltetési díjat azóta is fizetik, az irodaház alkalmatlansága miatt a MÁV-nak több mint 500 millió forintot kellett rendkívüli átalakításokra fordítania. A legösszetettebb technológiát igénylő részlegek, köztük a Központi Forgalomirányítás, a mai napig nem tudtak beköltözni, mivel a szükséges informatikai és áramellátási infrastruktúra kiépítése jelentősen elhúzódott.
Az ügy 2026 tavaszán került nyilvánosságra, miután a MÁV névtelenséget kérő munkatársai információkat juttattak el a sajtónak. A kormányalakítást követően felálló új Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) a belső vizsgálatok eredményei alapján idén ősszel feljelentést tett. A tárca kiemelte az aránytalanul magas bérleti díjat, valamint az alkalmatlan állapotban átvett épület miatt keletkezett 511 millió forintos kárt. Ennek nyomán rendelte el 2026 októberének elején a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást hűtlen kezelés gyanújával, ismeretlen tettes ellen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A feltételezett károkozásért a korábbi döntéshozók közül senki sem vállalja a felelősséget. Lázár János arra hivatkozik, hogy az ingatlant az MNV jelölte ki, a minisztérium pedig csupán a vonatkozó jogszabályokat hajtotta végre, amikor a MÁV-ot beléptette a már meglévő szerződésbe. Gulyás Gergely szerint az általa vezetett tárca csak formálisan hagyta jóvá a dokumentumokat, érdemi döntési jogkörrel nem rendelkeztek. Dányi Gábor korábbi vezérigazgató-helyettes állítja, hogy az ingatlan jogilag megfelelt az irodai funkcióknak, a költséges átalakítás pedig a MÁV egyedi igényeiből fakadt. Az ingatlant tulajdonló magánvállalat szintén visszautasítja a felelősséget, hangsúlyozva, hogy teljesen szabályos, piaci alapú megállapodást kötöttek az állammal.
Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
Pozitív korrekció jöhet pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mivel reggelre javult a nemzetközi befektetői hangulat.
Jövő csütörtökön rendhagyó módon másfél napos uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben
Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Kármán András szerint jelenleg a fogyasztási adóterhek a legmagasabbak, miközben a tőkejövedelmek és a befektetések adózása európai összevetésben is kifejezetten kedvező.
Figyelmeztetett a miniszter: egymillió magyar család kerülhet bajba, komoly következménye lehet a fakitermelési moratóriumnak
Gajdos László szerint a moratórium fenntartása veszélyeztetné a fával fűtő háztartások ellátását.
Egymilliárdos gyermekvédelmi jóvátételi alap indul, amely pszichológiai, jogi és lakhatási segítséget is biztosíthat.
Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
A VOSZ szerint a vagyonadó veszélyeztetheti a vállalkozások fejlődését, ezért több ponton is módosítaná a tervezetet.
Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.
Súlyos versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára az elöregedett, elmaradt beruházásokkal küzdő és jelentős importra szoruló hazai energiarendszer.
Durva károkat okozhat az aszály ezekben a megyékben: csont száraz a talaj, elég egy apró hiba és meg is van a baj
A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajelőkészítéséhez is csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj fölső rétege, másfelé rendkívül száraz a...
Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
A vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a Pénzügyminisztérium szerint.
Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei álltak a Portfolio Budapest Economic Forum polgármesteri panelbeszélgetésének középpontjában.
Elemzők szerint a jelentős adóelőny miatt a színlelt foglalkoztatás kockázata ismét előtérbe kerülhet.
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektort sújtó különadók mielőbbi csökkentését és kivezetését sürgette
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.