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Gazdaság

Megindult a nyomozás: brutális összeg úszott el a MÁV székházán, senki sem vállalja a felelősséget

Pénzcentrum
2026. október 9. 08:44

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi Metropol irodaház bérlése ügyében, amely több százmillió forintos kárt okozhatott az államnak. A 2024-ben indult ügy lényege, hogy egy üresen álló, havonta tízmilliókért bérelt ingatlant a felelősségre vonás elkerülése érdekében a MÁV-ra hárítottak át. A politikai nyomásra meghozott döntés következtében a vasúttársaság legkritikusabb, speciális technológiát igénylő részlegeit egy arra teljesen alkalmatlan épületbe kényszerítették, amelynek több mint félmilliárd forintos átalakítása még most, 2026 őszén sem fejeződött be teljesen.

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A történet 2024. augusztus 1-jén indult, amikor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) havi mintegy 50 millió forintért kibérelte a Tüzér utcai Metropol irodaház 8000 négyzetméteres épületrészét a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) számára. A tárca dolgozói azonban soha nem vették át a kulcsokat. Bár az ÉKM korábbi, költséges bérleményét az MNV felmondta, a minisztérium végül egy másik helyszínre költözött. A három évre lekötött Metropol irodaház így üresen állt, miközben az állam folyamatosan fizette utána a magas bérleti díjat - írja a Telex.

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Annak érdekében, hogy a feleslegesen kifizetett százmilliókért senkinek ne kelljen vállalnia a felelősséget, 2024 októberében az MNV felajánlotta az épületet a MÁV-nak. A vasúttársaságnál hamar kiderült, hogy a költözhető egységek közül leginkább a legérzékenyebb, komplex technológiát alkalmazó forgalomirányítást tudnák ott elhelyezni. A belső szakmai jelentések azonban azonnal rávilágítottak arra, hogy a költözés óriási biztonsági kockázattal jár, mivel a hagyományos irodaház teljesen alkalmatlan ezen részlegek befogadására, így az átállás drága és elhúzódó átalakítást igényel. Szakértők szerint az ilyen kritikus infrastruktúrákat eleve kizárólag saját tulajdonú, kifejezetten e célra tervezett épületben szabadna elhelyezni.

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A szakmai érveket a politika gyorsan figyelmen kívül hagyta. Lázár János akkori közlekedési miniszter a MÁV igazgatóságát és felügyelőbizottságát megkerülve, részvényesi határozattal utasította a vasúttársaságot a bérleti szerződés megkötésére. A tranzakciót 2024 decemberében Dányi Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes bonyolította le, míg a formális jóváhagyást a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség is megadta. A MÁV végül egy 10+5 éves futamidejű szerződést írt alá, és 2025 tavaszán vette birtokba az épületet.

Bár a bérleti és üzemeltetési díjat azóta is fizetik, az irodaház alkalmatlansága miatt a MÁV-nak több mint 500 millió forintot kellett rendkívüli átalakításokra fordítania. A legösszetettebb technológiát igénylő részlegek, köztük a Központi Forgalomirányítás, a mai napig nem tudtak beköltözni, mivel a szükséges informatikai és áramellátási infrastruktúra kiépítése jelentősen elhúzódott.

Az ügy 2026 tavaszán került nyilvánosságra, miután a MÁV névtelenséget kérő munkatársai információkat juttattak el a sajtónak. A kormányalakítást követően felálló új Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) a belső vizsgálatok eredményei alapján idén ősszel feljelentést tett. A tárca kiemelte az aránytalanul magas bérleti díjat, valamint az alkalmatlan állapotban átvett épület miatt keletkezett 511 millió forintos kárt. Ennek nyomán rendelte el 2026 októberének elején a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást hűtlen kezelés gyanújával, ismeretlen tettes ellen.

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A feltételezett károkozásért a korábbi döntéshozók közül senki sem vállalja a felelősséget. Lázár János arra hivatkozik, hogy az ingatlant az MNV jelölte ki, a minisztérium pedig csupán a vonatkozó jogszabályokat hajtotta végre, amikor a MÁV-ot beléptette a már meglévő szerződésbe. Gulyás Gergely szerint az általa vezetett tárca csak formálisan hagyta jóvá a dokumentumokat, érdemi döntési jogkörrel nem rendelkeztek. Dányi Gábor korábbi vezérigazgató-helyettes állítja, hogy az ingatlan jogilag megfelelt az irodai funkcióknak, a költséges átalakítás pedig a MÁV egyedi igényeiből fakadt. Az ingatlant tulajdonló magánvállalat szintén visszautasítja a felelősséget, hangsúlyozva, hogy teljesen szabályos, piaci alapú megállapodást kötöttek az állammal.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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