Állami kézbe kerül a BKK fele: teljesen új néven működhet tovább

Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa azt javasolja, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerezzen a BKK-ban. A társaság új néven, BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt.-ként működne tovább. Az átalakítás része annak a megállapodásnak is, amely alapján a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kapna.

Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság ezt követően BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.

Az elképzelés szerint az állam és a főváros közös tulajdonában álló BKK a jelenleginél szélesebb feladatokat kapna. A szervezet Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének összehangolásáért is felelne, emellett a főváros területén megvalósuló közlekedési és közterületi fejlesztések építtetője lenne. A javaslat részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.

Az átalakítás a kormány és a főváros között október 1-jén körvonalazott megállapodás része. Ennek keretében a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, miközben a budapesti közösségi közlekedés finanszírozását a jövőben fele-fele arányban vállalná az állam és az önkormányzat. A tervek szerint ez 2027-ben mindkét fél részéről 170-170 milliárd forintos hozzájárulást jelenthet.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA