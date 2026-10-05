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Budapest, 2026. augusztus 14.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Állami kézbe kerül a BKK fele: teljesen új néven működhet tovább

Pénzcentrum
2026. október 5. 16:47

Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa azt javasolja, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerezzen a BKK-ban. A társaság új néven, BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt.-ként működne tovább. Az átalakítás része annak a megállapodásnak is, amely alapján a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kapna.

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Jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság ezt követően BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.

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Az elképzelés szerint az állam és a főváros közös tulajdonában álló BKK a jelenleginél szélesebb feladatokat kapna. A szervezet Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének összehangolásáért is felelne, emellett a főváros területén megvalósuló közlekedési és közterületi fejlesztések építtetője lenne. A javaslat részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.

Az átalakítás a kormány és a főváros között október 1-jén körvonalazott megállapodás része. Ennek keretében a főváros egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, miközben a budapesti közösségi közlekedés finanszírozását a jövőben fele-fele arányban vállalná az állam és az önkormányzat. A tervek szerint ez 2027-ben mindkét fél részéről 170-170 milliárd forintos hozzájárulást jelenthet.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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