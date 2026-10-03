Az első pillantásra ártalmatlan, apró sárga virágú növény, a királydinnye olyan mértékű defekthullámot és bosszúságot okoz Magyarországon, amilyenre évek óta nem volt példa.
Három nagy vasúti fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid: ezekre pályáznak most, ehhez kellenek a források
Három, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira - közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta: az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt.
A Gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja: a Csepeli Szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok - olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták, a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak - tájékoztatott.
A második projekt a Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése. Ennek részeként megtervezik a gyékényesi deltavágányt, amely lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Megvizsgálják egy Nagykanizsa belvárosához közelebb eső új megálló lehetőségét is - részletezte.
A harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása - közölte. A mostani pályázatban a magyarországi szakasz engedélyezéséhez szükséges műszaki terveket elkészítése szerepel. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz: Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé - ismertette.
A korábbi vizsgálatok szerint éppen a nyugati, Győr felé vezető változatnak van gazdasági realitása, mert egyszerre szolgálhatja ki ezeket a nemzetközi és a nyugat-magyarországi kapcsolatokat. Ez nemcsak arról szól, hogy egyszer majd gyorsabban lehessen eljutni Bécsbe vagy Prágába.
Az új pálya tehermentesítené a mai Budapest-Győr fővonalat is, így azon több hely maradna az elővárosi és a tehervonatoknak - mutatott rá. A nagysebességű vonal a győri és székesfehérvári kapcsolatokon keresztül Sopron, Szombathely, Veszprém és a Balaton felé is rövidítheti az eljutást - fűzte hozzá. Ez egy évtizedes nagyberuházás, de az előkészítésével haladni kell, ha a 2030-as évek végére szeretnénk eredményeket elérni - írta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség húsz-harminc év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek - összegezte.
Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA
A beruházások összességében továbbra is visszafogják a növekedést, elsősorban a vártnál gyengébb állami beruházási aktivitás miatt.
Kiszámíthatóbb jogszabályi környezetet és a kiemelt beruházások rendszerének újragondolását sürgetik az ingatlanfejlesztők és az önkormányzati szereplők.
Kiderült az igazság a debreceni akkumulátorgyárról: megszólaltak a milliárdos támogatásokról és a munkásokat ért veszélyről
A kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának első, önmagában is óriási méretű egysége megkezdte a próbagyártást.
Nagy bejelentés érkezett Kátai-Német Vilmostól: hamarosan több ezer magyar kap a kezébe 100 ezer forintot
Az összeg első részletét 15 napon belül folyósítják, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában juttatják el az érintett családoknak.
Nehezített terepen vesz lendületet a magyar gazdaság: eljöhet az évek óta várt fordulat, erőre kaphat a növekedés
A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság három és fél év után lendületet vehet az idén
A költségvetési tervezet jövőre összesen 54 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő adóemelések és kiadáscsökkentések kombinációjával.
Kiderült, átírják Magyarország finanszírozási terveit: rendkívüli lépésre szánta el magátt az Államadósság-kezelő
Szeptember végére az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) teljesítette az idei, év közben megemelt nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát.
Jövő hétfőn hallgathatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert a kínai BYD-nél betöltött új felsővezetői pozíciója kapcsán.
Gabriel Zucman világhírű francia közgazdász a szupergazdagok globális megadóztatása mellett érvel
Vegyesen mozgott a forint reggel, az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról.
Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség.
Komoly fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul: azt vizsgálják, valóban érvényesíthetők-e a vásárlók jótállási jogai.
Fontos lépés történt a népligeti Planetárium ügyében: új vagyonkezelőhöz került az intézmény, jöhet a felújítás.
Az E.ON Hungária Csoport 2028 végéig több, mint 237 ezer intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő telepítését vállalta.
A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.
Itt a bejelentés, 120 milliárdos mentőövet dob a kormány Budapestnek: erről állapodott meg Karácsony Gergely és Magyar Péter
Ötéves szünet után újra összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol átfogó megállapodás született a kormány és Budapest vezetése között.
A dán ékszergyártó óriás, a Pandora szerdán nyitotta meg 150 millió dolláros új üzemét Ho Si Minh-városban.
A minisztérium költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket talált.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank