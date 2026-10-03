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Budapest, 2026. január 28.A Gubacsi úti második új vasúti hídját tolják végleges helyére a V-Híd szakemberei hidraulikus tolóberendezések segítségével a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítésének a Déli
Gazdaság

Három nagy vasúti fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid: ezekre pályáznak most, ehhez kellenek a források

MTI
2026. október 3. 16:27

Három, a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira - közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta: az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt.

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A Gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja: a Csepeli Szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránkénti 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok - olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták, a munkák hamarosan elindulnak, most a projekt utófinanszírozására, uniós támogatására pályáznak - tájékoztatott.

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A második projekt a Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése. Ennek részeként megtervezik a gyékényesi deltavágányt, amely lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Megvizsgálják egy Nagykanizsa belvárosához közelebb eső új megálló lehetőségét is - részletezte.

A harmadik fejlesztés a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása - közölte. A mostani pályázatban a magyarországi szakasz engedélyezéséhez szükséges műszaki terveket elkészítése szerepel. A nyomvonal Győrön keresztül kapcsolná Budapestet a közép-európai nagysebességű hálózathoz: Bécs, Prága és Varsó, rajtuk keresztül pedig Nyugat-Európa felé - ismertette.

A korábbi vizsgálatok szerint éppen a nyugati, Győr felé vezető változatnak van gazdasági realitása, mert egyszerre szolgálhatja ki ezeket a nemzetközi és a nyugat-magyarországi kapcsolatokat. Ez nemcsak arról szól, hogy egyszer majd gyorsabban lehessen eljutni Bécsbe vagy Prágába.

Az új pálya tehermentesítené a mai Budapest-Győr fővonalat is, így azon több hely maradna az elővárosi és a tehervonatoknak - mutatott rá. A nagysebességű vonal a győri és székesfehérvári kapcsolatokon keresztül Sopron, Szombathely, Veszprém és a Balaton felé is rövidítheti az eljutást - fűzte hozzá. Ez egy évtizedes nagyberuházás, de az előkészítésével haladni kell, ha a 2030-as évek végére szeretnénk eredményeket elérni - írta.

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Közlése szerint a magyar vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség húsz-harminc év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek - összegezte.

Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA
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