Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap

Emelkedő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 140 050,08 ponton zárt, 7,42 százalékkal, 11 221,99 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten. A heti forgalom 259,7 milliárd forint volt az előző heti 99,8 milliárd forint után, a vezető részvények ára csökkent.

Hétfőn a BUX csökkenéssel zárt, az OTP-ről szólt a nap: a BUX egy százalék feletti esést könyvelt el az OTP BUX-indexben betöltött jelentős súlya miatt. Akkor azt közölték, hogy az OTP Bank fontolgatja, hogy teljesen kivonul az orosz piacról, és az év végéig döntést hoz erről.

Kedden folytatódott a csökkenés a borús nemzetközi hangulat miatt, a vezető részvények mindegyike az előző napi záráshoz képest alacsonyabb szinten zárt. A Scope Ratings hitelminősítő "D" (default, azaz csőd) szintre rontotta a Bayer Construct Zrt. kibocsátói osztályzatát, valamint a vállalat fedezetlen senior adósságának minősítését - erről az építőipari társaság a BÉT oldalán számolt be kedd este.

Szerdán a piaci forgalom az átlagosnál nagyobb volt, 54,6 milliárd forint, a BUX-ot az OTP húzta le. Az elemzők kiemelték: óriási forgalomban nagyot esett az OTP, ami az elmúlt napok bejelentéseire vezethető vissza. A hír, hogy az OTP esetlegesen elhagyja Oroszországot, ahonnan a nyeresége csaknem 20 százaléka származik, kisebb félelmet keltett a befektetőkben. A kivonulás az elemzők szerint összefügghet a balti Luminor bankcsoport akvizíciójával, ami még a "levegőben lóg", mert Lettországban az állami szabályozói szervek nem igazán örülnek az OTP jövetelének, amely Oroszországban is jelen van.

Csányi Péter vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjúban megerősítette: elkötelezettek a Luminor megvásárlása mellett, az orosz leánybank helyzetét pedig felülvizsgálják. Egy gyors, nyomott áron történő értékesítést ugyanakkor nem tart optimálisnak. A terjeszkedés ügyében az OTP "opportunista módon" Lengyelországot is figyeli, de nem bármilyen áron - idézték fel az elemzők.

Szintén szerdán jelentették be, hogy belép a német piacra a Duna House: a DH Group közös vállalatot hoz létre a RE/MAX németországi master franchise-jogosultjával, a REF Real Estate Franchise GmbH-val, és ezzel lép a német pénzügyi közvetítői piacra. A Credipass Germany GmbH a RE/MAX kizárólagos partnereként közvetít majd jelzáloghiteleket, fogyasztási és vállalkozói hiteleket, valamint megtakarítási és biztosítási termékeket a hálózaton kívüli ügyfeleknek is. A tulajdonosi arány 70/30 a DH Group javára. A tevékenység az engedélyezési eljárás után várhatóan 2027 első félévében indul.

Csütörtökön sem hozott meglepetést a folytatódó csökkenés a budapesti tőzsdén, mert az összkép a nemzetközi tőzsdéken is hasonló volt. Ugyanakkor elemzők szerint a kibocsátói hírek miatt a BUX nagyobbat esett, mint a térség más tőzsdeindexei. Lemondott a 4iG Nyrt. igazgatósági tagságáról Blénessy László, személyes megfontolással indokolva döntését.

A Mol-részvények értékét elemzők szerint egy meg nem erősített sajtóértesülés csökkenthette, miszerint a Gazprom valójában nem is kívánja eladni a Nis szerb olajvállalatot, csak az amerikai szankciókat akarja kikerülni. A Mol a Gazprom leányvállalatával, a Gazpromnyefttel az év eleje óta folytat tárgyalásokat a Nis 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a Nis ellen az orosz többségi tulajdon miatt. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán ismét egy hónappal, október végéig meghosszabbította a Nis működési engedélyét. A Mol bejelentette, hogy az OFAC újabb 30 nappal, október 30-ig tolta ki a Nis felvásárlás határidejét.

A 4iG Nyrt. csütörtökön bejelentette, hogy a Moody’s Ratings hitelminősítőtől Ba1 adósbesorolást kapott a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési portfólióját összefogó 4iG Távközlési Holding Zrt., pozitív kilátás mellett; a besorolás egy fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategóriától.

Pénteken kissé visszakorrigált a BUX, a régióval összhangban teljesített, ugyanakkor a vezető nyugat-európai piacokhoz képest alulteljesítő volt. Az OTP-részvények jelentős, csaknem 52 milliárd forintos forgalmat értek el, a bankpapír kissé korrigálta az előző napi jelentős esését. Nőtt Mészáros Lőrinc részesedése az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben: a társaság meghatározó tulajdonosának szavazati joga 24,65 százalékról 25,71 százalékra emelkedett a BÉT-en közzétett tájékoztató szerint.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 12,25 százalékkal az OTP esett, pénteken a részvény 40 250 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 217,2 milliárd forintot.

esett, pénteken a részvény 40 250 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 217,2 milliárd forintot. A Magyar Telekom ára 0,79 százalékkal csökkent a héten, a részvény 2520 forinton zárt pénteken, heti forgalma 4,4 milliárd forintot tett ki.

0,79 százalékkal csökkent a héten, a részvény 2520 forinton zárt pénteken, heti forgalma 4,4 milliárd forintot tett ki. A Richter jegyzése a héten 2,0 százalékkal esett, a részvény 12 230 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 12,7 milliárd forintot tett ki.

a héten 2,0 százalékkal esett, a részvény 12 230 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 12,7 milliárd forintot tett ki. A Mol árfolyama a héten 5,79 százalékkal esett 4852 forintra, 22,1 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,55 százalékkal, 50,46 ponttal csökkent, 9064,47 ponton zárta a hetet.